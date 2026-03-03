Apple ha annunciato oggi il nuovo MacBook Air con chip M5, portando prestazioni ancora più elevate e funzioni di intelligenza artificiale sul “notebook più popolare al mondo”, come sostiene la stessa casa di Cupertino. Disponibile nei formati da 13 e 15 pollici, MacBook Air M5 introduce miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente, dotata del chipset Silicon M4, a partire da un raddoppio dello spazio di archiviazione di base e dalla connettività wireless di nuova generazione.

Il nuovo modello mantiene il design iconico in alluminio sottile e leggero che ha reso celebre la linea Air, ma sotto la scocca le novità non mancano. I preordini prenderanno il via domani 4 marzo con disponibilità effettiva, online e nei negozi fisici, dall’11 marzo. I prezzi partono dai 1.249 euro per il modello da 13 pollici e da 1.549 euro per il modello da 15 pollici.

Apple Silicon M5 e archiviazione raddoppiata

Il cuore del nuovo portatile è il chipset Apple Silicon M5 di cui vi abbiamo parlato approfonditamente a ottobre dello scorso anno. Integra una CPU a 10 core, con GPU fino a 10 core dotati di Neural Accelerator, un passo avanti significativo rispetto al chipset M4. Le prestazioni ne beneficiano senza ombra di dubbio, con le prestazioni nelle attività di intelligenza artificiale che sono quattro volte più veloci rispetto a M4 e quasi dieci volte più veloci rispetto a M1.

Non è solo questione di intelligenza artificiale però, la memoria unificata del nuovo chipset vanta una larghezza di banda GB/s, il 28% in più rispetto a M4. Questo dato si traduce in un multitasking più fluido e tempi di apertura delle applicazioni ulteriormente ridotti. I core shader migliorati e il motore di ray tracing di terza generazione portano benefici tangibili anche nel gaming e nel rendering 3D professionale.

Una delle novità più significative di MacBook Air M5 riguarda lo spazio di archiviazione. Apple ha infatti raddoppiato lo storage del modello base, portandolo a 512 GB rispetto ai 256 GB della generazione precedente. E per la prima volta è possibile configurare MacBook Air con un massimo di 4 TB, una quantità che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per la linea Air.

L’unità SSD utilizzata non è solamente più capiente ma anche più veloce: Apple dichiara infatti prestazioni in lettura e scrittura doppie rispetto alla generazione precedente. Questo significa che basta una frazione del tempo necessario con M4 per trasferire librerie fotografiche, file di grandi dimensioni e progetti particolarmente complessi.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Connettività, display e autonomia

MacBook Air M5 introduce anche il chip wireless N1 di Apple, che integra il supporto a WiFi 7 e Bluetooth 6, un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente, “ferma” a WiFi 6E e Bluetooth 5.3. La nuova tecnologia wireless consente velocità massime teoriche di 46 Gbps e latenza ridotta, così da rendere più fluido lo streaming di contenuti ad alta risoluzione e il trasferimenti di file particolarmente grandi.

Il Bluetooth 6, dal canto suo, garantisce una maggiore stabilità nella connessione con accessori wireless, riducendo allo stesso tempo i consumi e consentendo di collegare più dispositivi contemporaneamente.

Come abbiamo detto, il design rimane quello che è stato introdotto con la serie M2, una scelta conservativa ma sensata. Restano dunque il form factor sottile, 1,13 centimetri di spessore, e il peso contenuto (1,24 Kg per il 13 pollici e 1,51 Kg per il 15 pollici.

Invariato anche lo schermo Liquid Retina, con diagonale da 13,6 pollici (2560 x 1664 pixel) e 15,3 pollici (2880 x 1864 pixel). La luminosità di 500 nit e il supporto a un miliardo di colori consentono di avere immagini nitide e colori vivaci, peccato solo per l’assenza della tecnologia ProMotion (refresh a 120 Hz) e di un pannello OLED, che avrebbero fatto la gioia di molti.

Parzialmente rinnovata la gamma cromatica, con le colorazioni mezzanotte, galassia e argento che rimangono, mentre il grigio siderale lascia il posto a un nuovo celeste, un po’ quello che era già successo col passaggio dalla linea M3 a quella M4.

Poche novità per quanto riguarda l’autonomia, con Apple che parla di 18 ore, sei in più dei vecchi notebook con processori Intel ma sostanzialmente in linea con la serie M4. L’assenza di una ventola di raffreddamento rende completamente silenzioso il notebook, uno dei suoi punti di forza rispetto alla linea MacBook Pro.

Invariata anche la telecamera, un modello Center Stage da 12 megapixel già visto sugli M4, con supporto a Panoramica Scrivania, per mostrare i documenti durante le videochiamate e decisamente migliorata rispetto alla telecamera montata sul modello M1. Grazie a macOS Tahoe è invece disponibile Edge Light, il nuovo effetto che crea una luce virtuale per migliorare l’illuminazione nelle videochiamate.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Cosa cambia dal modello M4?

MacBook Air M5 sfrutta appieno le potenzialità di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale integrato in macOS Tahoe. Tra le funzionalità disponibili ci sono la traduzione in tempo reale in Messaggi, la classificazione automatica delle priorità in Promemoria e nuove azioni dei Comandi Rapidi che attingono direttamente ai modelli AI.

Il Neural Engine potenziato di M5 accelera tutte queste operazioni, rendendo l’esperienza più fluida e reattiva. Apple Intelligence è ora disponibile in italiano e in altre 16 lingue, con funzionalità che spaziano dalla generazione di immagini alla scrittura assistita.

La domanda che molti di voi si staranno facendo in questo momento è: se possiedo un Macbook Air M4 dovrei passare a M5? La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Le differenze prestazionali, seppur presenti, non giustificano una nuova spesa, soprattutto per chi ha acquistato il suo notebook da qualche mese.

MacBook Air M4 rimane comunque un ottimo notebook, con prestazioni più che adeguate per la stragrande maggioranza degli utenti. Il numero di core di CPU e GPU è praticamente lo stesso e le migliori prestazioni in termini di IA si traducono in qualche secondo risparmiato ogni giorno. Dove il nuovo MacBook Air M5 fa la differenza è nello storage: partire con 512 GB a disposizione è un vantaggio concreto, così come avere un SSD più performante in termini velocistici.

Ma allora a chi conviene questo nuovo portatile? L’aggiornamento ha sicuramente senso per chi passa da un modello con schermo da 13,3 e notch ridotto al modello col nuovo design. La maggiore luminosità dello schermo, il connettore Magsafe il supporto per due monitor esterni invece che per uno solo e il WiFi 7, sono sicuramente dei punti di forza da non sottovalutare, soprattutto se avete ancora un notebook col chipset M1.

E se state sbarcando per la prima volta nel mondo dei portatili Apple, e non avete esigenze particolari (montaggio di video complessi, render 3D), allora il nuovo MacBook Air M5 è indubbiamente la soluzione perfetta per voi.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzi e disponibilità

MacBook Air 13 pollici con M5 parte da 1.249 euro (1.139 euro per studenti e settore Education). MacBook Air 15 pollici con M5 costa 1.549 euro (1.429 euro per studenti). Rispetto al lancio di M4, Apple ha mantenuto invariato il prezzo del modello da 13 pollici ma ha raddoppiato lo storage di base, offrendo di fatto un miglior rapporto qualità-prezzo.

I preordini partono dalle 15:15 di mercoledì 4 marzo su apple.com e nell’app Apple Store. Le consegne inizieranno mercoledì 11 marzo, quando il notebook sarà disponibile anche negli Apple Store fisici e presso i rivenditori autorizzati.