Nella serata di ieri, Apple ha avviato il rilascio della prima beta di iOS 26.4 (e di tutti gli altri OS 26.4) e, parallelamente, ha pubblicato un comunicato stampa che anticipa una interessante novità per l’app Podcast che arriverà proprio con il quarto aggiornamento intermedio, in primavera.

Il colosso di Cupertino punta ad offrire “funzionalità avanzate per i podcast video”, sia per i creatori di contenuti che per gli utenti finali, introducendo una nuova esperienza d’uso dell’app che consenta il passaggio immediato da versione audio a versione video del podcast.

Apple ha annunciato grosse novità per l’app Podcast

Come anticipato in apertura, Apple ha recentemente annunciato un aggiornamento “rivoluzionario” della propria app Podcast che arriverà in primavera. La nuova esperienza video migliorata ruota attorno alla tecnologia HLS (HTTP Live Streaming) di Apple che offrirà ai creatori di contenuti nuove opportunità di monetizzazione e agli utenti un’esperienza di visione di altissima qualità. Di seguito riportiamo le parole di Eddy Cue, vicepresidente senior della divisione Services presso Apple:

“Vent’anni fa, Apple ha contribuito a diffondere il podcasting aggiungendo i podcast su iTunes, e più di dieci anni fa abbiamo introdotto l’app dedicata Apple Podcast. Oggi segna una pietra miliare in questo percorso. Offrendo un’esperienza video leader di categoria su Apple Podcast, diamo ai creatori il pieno controllo dei loro contenuti e di come sviluppano il loro business, rendendo al contempo più facile che mai per il pubblico ascoltare o guardare i podcast”.

Cosa cambierà all’atto pratico

Il focus di questo aggiornamento dell’app Podcast è sicuramente sui podcast video. Apple sottolinea che gli utenti potranno passare dalla visione all’ascolto delle puntate in maniera fluida.

L’app offrirà la possibilità di guardare i video all’interno dell’app, sia in verticale che in orizzontale, scaricare i video per guardarli online, disattivare/attivare il flusso video tramite un pulsante. Le funzioni esistenti non verranno modificate.

La qualità dei video verrà regolata automaticamente per far sì che il video non si blocchi in tutte le condizioni di rete ma, al contempo, per garantire la migliore qualità di visione possibile sia con rete Wi-Fi che con rete cellulare.

Al contempo, i creatori di contenuti avranno maggiore potere. Essi potranno inserire dinamicamente annunci video, sbloccando una nuova tipologia di pubblicità all’interno dei loro contenuti.

Svariati provider come Acast, ART19 (di Amazon), Omny Studio (di Triton) e SiriusXM supportano già i video HLS, mentre altri provider aggiungeranno tale supporto in futuro.

Il colosso di Cupertino ha fatto sapere che non verrà addebitato alcun costo per la distribuzione dei podcast tramite l’app ma che una tariffa per gli annunci dinamici presenti negli episodi dei podcast video HLS verrà addebitata alle reti pubblicitarie.

Disponibilità della nuova versione dell’app Podcast

Il supporto ai video HLS nell’app Podcast di Apple è già disponibile, seppur in fase di test, con le versioni beta di iOS 26.4, iPadOS 26.4 e visionOS 26.4 su tutti i dispositivi supportati.

Questa funzionalità, fa sapere Apple, debutterà su iPhone, iPad, Apple Vision Pro e sulla versione Web dell’app Podcast nel corso della primavera, quindi con l’arrivo in forma stabile del quarto aggiornamento intermedio per tutti gli “OS 26”.

Per maggiori informazioni potete consultare il comunicato stampa ufficiale diffuso da Apple o visitare il portale dedicato ai creatori di podcast sul sito del colosso di Cupertino.