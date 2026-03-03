Apple ha alzato l’asticella del mondo dei monitor professionali con il lancio ufficiale di due nuovi schermi destinati agli utenti Mac: il rinnovato Studio Display e il nuovissimo Studio Display XDR, che secondo il Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus rappresenta “di gran lunga lo schermo professionale migliore al mondo”. Due prodotti distinti per target e budget, ma accomunati da un’ingegneria di alto livello e da un design che rispecchia la filosofia Apple nella sua forma più pura.
Indice:
Studio Display: tutto ciò che serve, ancora meglio
Il nuovo Studio Display non è una semplice revisione cosmetica: Apple ha lavorato in profondità su connettività, qualità audio e capacità della videocamera per offrire un’esperienza d’uso significativamente più ricca rispetto alla generazione precedente.
Al centro dell’upgrade c’è l’adozione del Thunderbolt 5, che porta con sé una maggiore larghezza di banda e una flessibilità di connessione inedita per questa categoria di prodotto. Grazie alle sue due porte Thunderbolt 5, lo Studio Display permette di collegare in daisy chain fino a quattro monitor dello stesso modello, per un totale che sfiora i 60 milioni di pixel, oppure accessori ad alta velocità. Completano il quadro della connettività due porte USB-C aggiuntive e un cavo Thunderbolt 5 Pro incluso nella confezione, capace di erogare fino a 96W per la ricarica rapida di un MacBook Pro 14″.
Il pannello resta il 5K Retina da 27″ già apprezzato in passato, con i suoi 14 milioni di pixel, 600 nit di luminosità e copertura della gamma cromatica P3. Dove si sente il salto generazionale è soprattutto nella videocamera Center Stage da 12MP, ora arricchita dalla funzione Panoramica Scrivania, che consente di inquadrare contemporaneamente il volto dell’utente e una vista dall’alto della sua postazione di lavoro, una feature particolarmente utile nelle sessioni creative da remoto.
Anche il comparto audio ha ricevuto attenzioni: i quattro woofer force-cancelling del sistema a sei altoparlanti producono bassi con un’intensità del 30% superiore rispetto al modello precedente, affiancati da due tweeter ad alte prestazioni per un audio spaziale davvero immersivo. I tre microfoni in array con qualità professionale fanno il resto, trasformando questo schermo in un vero e proprio hub per la comunicazione e la creatività.
Studio Display è disponibile con vetro standard o con la variante nanotexture, pensata per gli ambienti con illuminazione difficile. Il sostegno a inclinazione regolabile è incluso nel prezzo di partenza, ma si può optare anche per il modello con inclinazione e altezza regolabili, oppure per un adattatore di montaggio VESA. Il prezzo base è fissato a €1.699 (€1.589 per il settore Education).
Studio Display XDR: benvenuti in un’altra dimensione
Se Studio Display è un monitor eccellente per i professionisti che cercano versatilità, lo Studio Display XDR è qualcosa di radicalmente diverso: uno strumento pensato per chi, nel proprio lavoro quotidiano, non può permettersi compromessi sulla qualità visiva. Sostituisce ufficialmente il Pro Display XDR e porta con sé una tecnologia display di nuova generazione.
Il cuore della macchina è il pannello Retina XDR 5K da 27″ con risoluzione 5120×2880 pixel, dotato di retroilluminazione mini-LED con ben 2.304 zone di dimming locale. Questo si traduce in numeri impressionanti: 1.000 nit di luminosità SDR, 2.000 nit di luminosità HDR di picco e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. I bianchi brillano, i neri sono profondi e veri, e gli aloni luminosi tipici dei pannelli tradizionali diventano praticamente impercettibili.
Ma non è solo una questione di luminosità grezza. Studio Display XDR introduce il supporto per la gamma cromatica Adobe RGB, in aggiunta alla già eccellente copertura P3, garantendo una copertura pari all’80% dello spazio colore Rec. 2020. Per chi lavora nel color grading, nella stampa professionale o nel design editoriale, questo significa poter operare con una fedeltà cromatica di riferimento su un unico schermo, con entrambe le gamme accessibili dallo stesso preset di default.
Fluidità e gaming: il ruolo del 120Hz
Un’altra novità significativa di Studio Display XDR rispetto ai monitor professionali Apple del passato è il refresh rate a 120Hz con sincronizzazione adattiva, che oscilla dinamicamente tra 47Hz e 120Hz. Per i professionisti del video editing, questo si traduce in una riproduzione più fluida durante la timeline. Per chi usa il Mac anche per il gaming, significa latenza ridotta e frame rendering più reattivo, rendendo Studio Display XDR un monitor sorprendentemente capace anche in questo ambito.
Videocamera, audio e connettività al top
Sul fronte della comunicazione, Studio Display XDR condivide con il modello base la videocamera Center Stage da 12MP con Panoramica Scrivania e i tre microfoni in array con beamforming direzionale. Il sistema audio a sei altoparlanti con supporto per l’audio spaziale offre un’esperienza d’ascolto degna di un monitor professionale di questa categoria.
La connettività Thunderbolt 5 è presente con due porte, a cui si aggiungono altre due porte USB-C. Studio Display XDR può erogare fino a 140W di potenza tramite il cavo Thunderbolt 5 Pro incluso, sufficiente per la ricarica rapida di un MacBook Pro 16″. La postazione rimane pulita, i cavi spariscono, e il flusso di lavoro non viene mai interrotto.
Il sostegno a inclinazione e altezza regolabili è incluso di default: il braccio di controbilanciamento permette di spostare il display su un range di 105mm senza alcuno sforzo fisico, con il pannello che resta perfettamente in posizione a ogni regolazione. Chi preferisce soluzioni personalizzate troverà anche l’adattatore VESA opzionale.
Sostenibilità: un impegno concreto
Entrambi i monitor sono stati progettati con una forte attenzione all’ambiente, in linea con l’obiettivo di Apple di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Il sostegno è realizzato con alluminio 100% riciclato, mentre la versione con vetro standard incorpora l’80% di vetro riciclato. L’imballaggio è interamente in carta riciclabile, senza plastiche. Apple punta sulla longevità dei prodotti e sulla qualità dei materiali come leva principale per ridurre l’impatto ambientale.
I preordini per entrambi i modelli aprono il 4 marzo 2026 su apple.com/it/store e nell’app Apple Store, con consegne a partire dall’11 marzo, giorno in cui saranno disponibili anche presso gli Apple Store fisici e i Rivenditori Autorizzati Apple in Italia.
- Studio Display al prezzo di 1.699€
- Studio Display XDR al prezzo di 3.499€
Entrambi sono disponibili con vetro standard o nanotexture, con diverse opzioni di sostegno. La protezione AppleCare+ è disponibile per entrambi i modelli, con copertura per danni accidentali, furto, smarrimento e supporto 24/7.
