Il pannello resta il 5K Retina da 27″ già apprezzato in passato, con i suoi 14 milioni di pixel, 600 nit di luminosità e copertura della gamma cromatica P3. Dove si sente il salto generazionale è soprattutto nella videocamera Center Stage da 12MP, ora arricchita dalla funzione Panoramica Scrivania, che consente di inquadrare contemporaneamente il volto dell’utente e una vista dall’alto della sua postazione di lavoro, una feature particolarmente utile nelle sessioni creative da remoto.

Anche il comparto audio ha ricevuto attenzioni: i quattro woofer force-cancelling del sistema a sei altoparlanti producono bassi con un’intensità del 30% superiore rispetto al modello precedente, affiancati da due tweeter ad alte prestazioni per un audio spaziale davvero immersivo. I tre microfoni in array con qualità professionale fanno il resto, trasformando questo schermo in un vero e proprio hub per la comunicazione e la creatività.

Studio Display è disponibile con vetro standard o con la variante nanotexture, pensata per gli ambienti con illuminazione difficile. Il sostegno a inclinazione regolabile è incluso nel prezzo di partenza, ma si può optare anche per il modello con inclinazione e altezza regolabili, oppure per un adattatore di montaggio VESA. Il prezzo base è fissato a €1.699 (€1.589 per il settore Education).

Studio Display XDR: benvenuti in un'altra dimensione

Se Studio Display è un monitor eccellente per i professionisti che cercano versatilità, lo Studio Display XDR è qualcosa di radicalmente diverso: uno strumento pensato per chi, nel proprio lavoro quotidiano, non può permettersi compromessi sulla qualità visiva. Sostituisce ufficialmente il Pro Display XDR e porta con sé una tecnologia display di nuova generazione. Il cuore della macchina è il pannello Retina XDR 5K da 27″ con risoluzione 5120×2880 pixel, dotato di retroilluminazione mini-LED con ben 2.304 zone di dimming locale. Questo si traduce in numeri impressionanti: 1.000 nit di luminosità SDR, 2.000 nit di luminosità HDR di picco e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. I bianchi brillano, i neri sono profondi e veri, e gli aloni luminosi tipici dei pannelli tradizionali diventano praticamente impercettibili. Ma non è solo una questione di luminosità grezza. Studio Display XDR introduce il supporto per la gamma cromatica Adobe RGB, in aggiunta alla già eccellente copertura P3, garantendo una copertura pari all’80% dello spazio colore Rec. 2020. Per chi lavora nel color grading, nella stampa professionale o nel design editoriale, questo significa poter operare con una fedeltà cromatica di riferimento su un unico schermo, con entrambe le gamme accessibili dallo stesso preset di default.

Fluidità e gaming: il ruolo del 120Hz

Un’altra novità significativa di Studio Display XDR rispetto ai monitor professionali Apple del passato è il refresh rate a 120Hz con sincronizzazione adattiva, che oscilla dinamicamente tra 47Hz e 120Hz. Per i professionisti del video editing, questo si traduce in una riproduzione più fluida durante la timeline. Per chi usa il Mac anche per il gaming, significa latenza ridotta e frame rendering più reattivo, rendendo Studio Display XDR un monitor sorprendentemente capace anche in questo ambito.

Videocamera, audio e connettività al top