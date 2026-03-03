Apple ha alzato l’asticella del mondo dei monitor professionali con il lancio ufficiale di due nuovi schermi destinati agli utenti Mac: il rinnovato Studio Display e il nuovissimo Studio Display XDR, che secondo il Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus rappresenta “di gran lunga lo schermo professionale migliore al mondo”. Due prodotti distinti per target e budget, ma accomunati da un’ingegneria di alto livello e da un design che rispecchia la filosofia Apple nella sua forma più pura.

Offerta
Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 1

Xiaomi 17 Ultra, 512GB + TV A Pro 50''

1500.9€ invece di 1898.9€
-21%
Amazon 🛒

Studio Display: tutto ciò che serve, ancora meglio

Il nuovo Studio Display non è una semplice revisione cosmetica: Apple ha lavorato in profondità su connettività, qualità audio e capacità della videocamera per offrire un’esperienza d’uso significativamente più ricca rispetto alla generazione precedente.

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 4

Al centro dell’upgrade c’è l’adozione del Thunderbolt 5, che porta con sé una maggiore larghezza di banda e una flessibilità di connessione inedita per questa categoria di prodotto. Grazie alle sue due porte Thunderbolt 5, lo Studio Display permette di collegare in daisy chain fino a quattro monitor dello stesso modello, per un totale che sfiora i 60 milioni di pixel, oppure accessori ad alta velocità. Completano il quadro della connettività due porte USB-C aggiuntive e un cavo Thunderbolt 5 Pro incluso nella confezione, capace di erogare fino a 96W per la ricarica rapida di un MacBook Pro 14″.

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 5

Il pannello resta il 5K Retina da 27″ già apprezzato in passato, con i suoi 14 milioni di pixel, 600 nit di luminosità e copertura della gamma cromatica P3. Dove si sente il salto generazionale è soprattutto nella videocamera Center Stage da 12MP, ora arricchita dalla funzione Panoramica Scrivania, che consente di inquadrare contemporaneamente il volto dell’utente e una vista dall’alto della sua postazione di lavoro, una feature particolarmente utile nelle sessioni creative da remoto.

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 6

Anche il comparto audio ha ricevuto attenzioni: i quattro woofer force-cancelling del sistema a sei altoparlanti producono bassi con un’intensità del 30% superiore rispetto al modello precedente, affiancati da due tweeter ad alte prestazioni per un audio spaziale davvero immersivo. I tre microfoni in array con qualità professionale fanno il resto, trasformando questo schermo in un vero e proprio hub per la comunicazione e la creatività.

Studio Display è disponibile con vetro standard o con la variante nanotexture, pensata per gli ambienti con illuminazione difficile. Il sostegno a inclinazione regolabile è incluso nel prezzo di partenza, ma si può optare anche per il modello con inclinazione e altezza regolabili, oppure per un adattatore di montaggio VESA. Il prezzo base è fissato a €1.699 (€1.589 per il settore Education).

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 7

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Studio Display XDR: benvenuti in un’altra dimensione

Se Studio Display è un monitor eccellente per i professionisti che cercano versatilità, lo Studio Display XDR è qualcosa di radicalmente diverso: uno strumento pensato per chi, nel proprio lavoro quotidiano, non può permettersi compromessi sulla qualità visiva. Sostituisce ufficialmente il Pro Display XDR e porta con sé una tecnologia display di nuova generazione.

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 8

Il cuore della macchina è il pannello Retina XDR 5K da 27″ con risoluzione 5120×2880 pixel, dotato di retroilluminazione mini-LED con ben 2.304 zone di dimming locale. Questo si traduce in numeri impressionanti: 1.000 nit di luminosità SDR2.000 nit di luminosità HDR di picco e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. I bianchi brillano, i neri sono profondi e veri, e gli aloni luminosi tipici dei pannelli tradizionali diventano praticamente impercettibili.

Ma non è solo una questione di luminosità grezza. Studio Display XDR introduce il supporto per la gamma cromatica Adobe RGB, in aggiunta alla già eccellente copertura P3, garantendo una copertura pari all’80% dello spazio colore Rec. 2020. Per chi lavora nel color grading, nella stampa professionale o nel design editoriale, questo significa poter operare con una fedeltà cromatica di riferimento su un unico schermo, con entrambe le gamme accessibili dallo stesso preset di default.

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 9

Fluidità e gaming: il ruolo del 120Hz

Un’altra novità significativa di Studio Display XDR rispetto ai monitor professionali Apple del passato è il refresh rate a 120Hz con sincronizzazione adattiva, che oscilla dinamicamente tra 47Hz e 120Hz. Per i professionisti del video editing, questo si traduce in una riproduzione più fluida durante la timeline. Per chi usa il Mac anche per il gaming, significa latenza ridotta e frame rendering più reattivo, rendendo Studio Display XDR un monitor sorprendentemente capace anche in questo ambito.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Videocamera, audio e connettività al top

Sul fronte della comunicazione, Studio Display XDR condivide con il modello base la videocamera Center Stage da 12MP con Panoramica Scrivania e i tre microfoni in array con beamforming direzionale. Il sistema audio a sei altoparlanti con supporto per l’audio spaziale offre un’esperienza d’ascolto degna di un monitor professionale di questa categoria.

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 10

La connettività Thunderbolt 5 è presente con due porte, a cui si aggiungono altre due porte USB-C. Studio Display XDR può erogare fino a 140W di potenza tramite il cavo Thunderbolt 5 Pro incluso, sufficiente per la ricarica rapida di un MacBook Pro 16″. La postazione rimane pulita, i cavi spariscono, e il flusso di lavoro non viene mai interrotto.

Apple aggiorna i monitor per Mac: arrivano Studio Display e Studio Display XDR 11

Il sostegno a inclinazione e altezza regolabili è incluso di default: il braccio di controbilanciamento permette di spostare il display su un range di 105mm senza alcuno sforzo fisico, con il pannello che resta perfettamente in posizione a ogni regolazione. Chi preferisce soluzioni personalizzate troverà anche l’adattatore VESA opzionale.

Sostenibilità: un impegno concreto

Entrambi i monitor sono stati progettati con una forte attenzione all’ambiente, in linea con l’obiettivo di Apple di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Il sostegno è realizzato con alluminio 100% riciclato, mentre la versione con vetro standard incorpora l’80% di vetro riciclato. L’imballaggio è interamente in carta riciclabile, senza plastiche. Apple punta sulla longevità dei prodotti e sulla qualità dei materiali come leva principale per ridurre l’impatto ambientale.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzi e disponibilità

I preordini per entrambi i modelli aprono il 4 marzo 2026 su apple.com/it/store e nell’app Apple Store, con consegne a partire dall’11 marzo, giorno in cui saranno disponibili anche presso gli Apple Store fisici e i Rivenditori Autorizzati Apple in Italia.

  • Studio Display al prezzo di 1.699€
  • Studio Display XDR al prezzo di 3.499€

Entrambi sono disponibili con vetro standard o nanotexture, con diverse opzioni di sostegno. La protezione AppleCare+ è disponibile per entrambi i modelli, con copertura per danni accidentali, furto, smarrimento e supporto 24/7.