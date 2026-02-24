Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla nuova beta del prossimo aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS (e iPadOS) raccontandovi le principali novità emerse. A differenza dei precedenti cicli di sviluppo, sembrano finalmente esserci novità degne di nota, anche se latitano (almeno finora) le attese novità legate ad Apple Intelligence. Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalla beta 2 di iOS 26.4 (e iPadOS 26.4)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati, la beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.4 e iPadOS 26.4, secondo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per poco più di un mese, probabilmente fino alla parte finale di marzo.

Storicamente, il quarto ciclo di sviluppo intermedio per iPhone è stato molto interessante sul fronte delle novità e pare che anche quest’anno, nonostante i problemi e la penuria di novità interessanti coi primi tre aggiornamenti intermedi, iOS 26.4 possa dire la sua.

Prima di passare all’analisi delle (poche) novità emerse dalle nuove versioni in anteprima, andiamo a fare un recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

Su Messaggi è possibile testare il supporto alla messaggistica RCS tra iPhone e dispositivi Android

Con la beta 1 di iOS 26.4, Apple ha introdotto il supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end “a scopo di test”, abilitando la funzione solo nello scambio di messaggi tra iPhone.

Con la nuova beta 2, invece, il colosso di Cupertino ha esteso il supporto per includere anche lo scambio di messaggi tra iPhone e dispositivi Android (è necessario avere la versione beta di Google Messaggi).

Al percorso “Impotazioni > Messaggi > Messaggi RCS” è presente la nuova impostazione Crittografia end-to-end (Beta), attiva per impostazione predefinita. Tra le note di rilascio fornite agli sviluppatori si legge:

Messaggi Nuove funzionalità In questa versione beta, la crittografia end-to-end RCS sarà disponibile per i test tra dispositivi Apple e Android. Questa funzionalità non è disponibile in questa versione e sarà disponibile per i clienti nelle future versioni di iOS, iPadOS, macOS e watchOS 26. La crittografia end-to-end è in versione beta e non è disponibile per tutti i dispositivi o operatori. Le conversazioni etichettate come crittografate sono crittografate end-to-end, quindi i messaggi non possono essere letti durante l’invio tra dispositivi.

Piccole modifiche estetiche in giro per il sistema operativo

Passiamo ora ad alcune modifiche estetiche che investono l’interfaccia utente di varie parti del sistema operativo con la beta 2 di iOS 26.4 (e iPadOS 26.4).

Nella schermata iniziale, il menù contestuale del tasto “+” è stato aggiornato per rispecchiare i canoni del Liquid Glass, risultando trasparente (prima immagine della seguente galleria, via MacRumors). Quando un iPhone viene impostato con tema scuro, anche i menù pop-up del Centro di controllo presenteranno uno sfondo scuro (seconda immagine della seguente galleria, via 9to5 Mac). Tra le impostazioni di Accessibilità, nella sezione “Schermo e dimensioni testo” è stato aggiunto il nuovo interruttore “Reduce Highlighting Effects” che, con molta probabilità, andrà a ridurre gli effetti legati al Liquid Glass (terza immagine della seguente galleria, via @aaronp613 su X). Su App Store e sull’app Games, la scheda Cerca è stata “inglobata” nella barra di navigazione flottante, ripristinando il comportamento presente fino ad iOS 18. Attualmente, con le prime versioni di iOS 26, “Cerca” ha un pulsante separato dalla barra di navigazione flottante; è stata ripristinata anche la barra di ricerca in alto in entrambe le app (quarta e quinta immagine della seguente galleria, via 9to5Mac).

Altre novità minori dalla beta 2 di iOS 26.4

Chiudiamo la rassegna con due novità minori che emergono dalla beta 2 di iOS 26.4:

Niente supporto alle nuove emoji – Il codice sorgente della beta 1 suggeriva l’introduzione di nuove emoji; la beta 2 continua a non proporre nuove emoji.

– Il codice sorgente della beta 1 suggeriva l’introduzione di nuove emoji; la beta 2 continua a non proporre nuove emoji. Aggiornamenti Beta – Apple ha cambiato il modo in cui le beta funzionano a partire da iOS 26.4; nel caso in cui l’utente tenga l’iPhone impostato sul programma beta ma non installi alcuna beta per quattro mesi, automaticamente verrà spostato al canale di rilascio pubblico.

Quelle appena discusse sono le novità emerse finora dalle beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.4 e iPadOS 26.4. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma è molto probabile che “il grosso” sia già stato messo a punto dal colosso di Cupertino.