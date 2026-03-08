A 699 euro, con un chip da smartphone che secondo Apple batte i portatili Intel, MacBook Neo potrebbe essere il prodotto che finalmente porta macOS nelle scuole e nelle case di milioni di persone. E mentre Cupertino festeggia, da Mountain View probabilmente si stanno mordendo le dita per aver perso un’occasione che avevano sotto il naso da un decennio.

Diciamocelo chiaramente, il MacBook Neo è esattamente quello che i Chromebook avrebbero dovuto diventare ma non sono mai stati. Un portatile economico, leggero, con autonomia infinita e abbastanza potente per tutto ciò che serve alla stragrande maggioranza degli utenti. Solo che invece di girare ChromeOS, un sistema operativo che resta fondamentalmente un browser glorificato, gira macOS completo. Con tutte le app, tutti i programmi, tutta l’integrazione con l’ecosistema Apple che conosciamo.

L’idea di Google

E qui sta il primo punto dolente per Google. Dal lancio di ChromeOS nel 2011, l’azienda ha venduto l’idea che bastano un browser e una connessione Internet, che le app native sono superflue, che il futuro è tutto nel cloud. Hanno convinto scuole, università e milioni di utenti a comprare Chromebook. Ma non hanno mai costruito l’hardware che potesse competere davvero con un Mac o un PC Windows a livello consumer premium.

Il problema non è mai stato tecnico. Google ha i soldi, ha i talenti, ha la catena di approvvigionamento. Il punto è che non ha mai avuto la piattaforma giusta. Tensor, il chip proprietario di Google, è ancora anni luce dietro quello che Apple riesce a fare con i suoi processori. Il Tensor G5, il chip di punta attuale, si confronta con l’A16 Bionic di Apple. Due generazioni dietro. E l’A18 Pro che alimenta il MacBook Neo non è nemmeno il più recente della casa di Cupertino.

Google avrebbe potuto fare esattamente la stessa mossa anni fa. Avrebbe potuto prendere un processore Snapdragon, magari uno X2 Plus di Qualcomm, infilarlo in un bel chassis colorato e lanciare una linea Pixelbook economica. Ma non l’ha fatto. E probabilmente non poteva farlo, perché i chip Snapdragon X2 sarebbero stati troppo costosi per mantenere prezzi competitivi. Apple può permettersi il MacBook Neo proprio perché progetta i suoi processori in casa e li produce a costi che nessun competitor può eguagliare.

Ma c’è un problema ancora più grande, uno che Google forse sta solo ora iniziando a comprendere davvero. ChromeOS non è mai stato un vero sistema operativo desktop. È un esperimento interessante, funziona benissimo in certi contesti, ma non è macOS. Non è Windows. È una cosa a metà, un compromesso che va bene per le scuole dove servono dispositivi facili da gestire e a basso costo, ma che non convince mai completamente chi cerca un computer vero.

Strategia a lungo termine

E qui entra in gioco quella che a mio avviso è la vera lungimiranza strategica di Apple, che Google non ha mai avuto. Cupertino ha capito una cosa fondamentale, probabilmente già ai tempi del primo iPad. Ha capito che il futuro del computing non è scegliere tra mobile e desktop, ma fondere i due mondi in modo trasparente. E per farlo serve una piattaforma hardware unica, controllata, dove i sistemi operativi possono girare in maniera intercambiabile senza problemi.

Guardate cosa ha fatto Apple negli ultimi dieci anni. Ha costruito un’architettura di processori proprietaria basata su ARM che funziona dall’iPhone all’iPad fino al Mac. Ha creato macOS e iOS in modo che condividano sempre più codice, sempre più funzionalità, sempre più app. Ha fatto in modo che un’applicazione scritta per iPhone possa girare su Mac senza modifiche. Ha unificato l’esperienza utente mantenendo le specificità di ogni piattaforma.

Il MacBook Neo è la dimostrazione perfetta di questa strategia. Apple prende un chip progettato per uno smartphone, lo infila in un portatile, e funziona. Non solo funziona, ma stando alle dichiarazioni dell’azienda batte i concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Perché? Perché l’A18 Pro non è solo un chip da telefono. È parte di un ecosistema hardware dove la distinzione tra “processore mobile” e “processore desktop” sta diventando sempre più sfumata.

E qui Google si trova in una posizione tremendamente difficile. Ha Android, che domina il mobile. Ha ChromeOS, che funziona nei Chromebook. Ma non ha un vero sistema operativo desktop. Ha provato con Android sui tablet, con risultati mediocri. Ha provato con ChromeOS sui portatili, creando una categoria ma senza mai sfondare davvero nel mercato consumer premium. E ora sta pianificando Aluminium OS, che dovrebbe unificare Android e desktop, ma siamo ancora nella fase delle promesse.

Nel frattempo Apple ha già fatto tutto. Ha già l’ecosistema integrato, ha già i processori che scalano dall’iPhone da 200 grammi al MacBook Pro da 2 chili, ha già milioni di sviluppatori che scrivono app universali. Il MacBook Neo non è un esperimento o una scommessa sul futuro. È la naturale evoluzione di una strategia iniziata con l’iPhone originale nel 2007 e portata avanti con coerenza feroce per quasi vent’anni.

Pensate a cosa significa per uno studente o per un utente normale. Compri un MacBook Neo a 699 euro. Ti ritrovi con un portatile che pesa 1,2 chili, ha 16 ore di autonomia, un display da 500 nit che fa sembrare quelli dei PC economici delle barzellette, e soprattutto ha macOS. Vero macOS, con Final Cut, con Logic, con Xcode, con tutte le app professionali che girano anche sui Mac da 3000 euro. Certo, non sarà veloce come un MacBook Pro, ma per scrivere una tesi, montare un video per TikTok, programmare in Python, è più che sufficiente.

E poi c’è l’integrazione con l’ecosistema. Hai un iPhone? Il MacBook Neo si sincronizza automaticamente. Le foto, i messaggi, le note, tutto passa da un dispositivo all’altro come magia. Questa è la vera forza di Apple, non solo l’hardware o il software presi singolarmente, ma il modo in cui tutto lavora insieme. Google avrebbe potuto costruire lo stesso ecosistema. Aveva tutto quello che serviva. Pixel per il mobile, Chromebook per il desktop, servizi cloud migliori di chiunque altro. Ma non ha mai fatto il salto. Non ha mai avuto il coraggio, o forse la visione, di creare un vero sistema operativo desktop che potesse competere con macOS e Windows. E ora che sta provando a farlo con Aluminium OS, Apple ha già vinto questa partita.

Qualche stonatura

Il MacBook Neo potrebbe essere il prodotto che finalmente fa esplodere la quota di mercato di macOS. Per anni Apple ha dominato il segmento premium, ma sotto i 1000 euro il terreno era di Windows e Chromebook. Ora c’è un Mac a 699 euro, 799 euro per il modello con Touch ID e 512GB di storage, che non ha compromessi evidenti per l’utente medio. Ed è proprio qui che emerge l’unica vera stonatura di un prodotto altrimenti quasi perfetto.

Obbligare l’utente a spendere 100 euro in più per il Touch ID è una mossa che stona. Certo, quei 100 euro comprendono anche il doppio dello storage, passando da 256GB a 512GB. Ma in un’epoca in cui usiamo passkey e autenticazione biometrica per tutto, dal banking all’accesso ai social, un sensore di impronte dovrebbe essere considerato standard su qualsiasi dispositivo, non un upgrade riservato al modello superiore. Sarebbe come vendere uno smartphone senza fotocamera frontale e farla pagare a parte. Il Touch ID avrebbe dovuto essere presente anche sul modello base da 699 euro, lasciando solo lo storage come differenziatore tra i due modelli.

Detto questo, in molti aspetti il Neo potrebbe comunque essere superiore ai PC Windows nella stessa fascia di prezzo. Display migliore, autonomia migliore, integrazione migliore, sistema operativo migliore. E non dimentichiamoci del prezzo education. 629 euro per studenti e insegnanti. È meno di molti iPad. È una cifra che rende il Mac accessibile a chiunque. Le scuole che fino a ieri compravano Chromebook da 350 euro ora possono spendere poco più e dare agli studenti un vero computer, con un sistema operativo che poi ritroveranno nel mondo del lavoro, con applicazioni che serviranno davvero nella vita professionale.

E la scuola?

O almeno, questa è la teoria. Perché se guardiamo più da vicino il mercato education, la realtà è più complessa. Perché 629 euro per un MacBook Neo restano comunque il doppio dei 250-300 euro che costano i Chromebook entry-level che costituiscono la spina dorsale delle flotte scolastiche. Quando un distretto deve comprare 5000 dispositivi per un programma 1:1, la differenza di 300 euro a unità non è un dettaglio trascurabile, è un gap da 1,5 milioni di euro che pochi budget possono assorbire.

E poi c’è la gestione. Il vero punto di forza di ChromeOS nelle scuole non è l’hardware, è la Google Admin Console. I Chromebook sono progettati per deployment di massa a zero configurazione. Un amministratore IT può prendere un pallet di 500 Chromebook, registrarli in pochi minuti e averli pronti per gli studenti con tutte le policy, le app e le restrizioni di sicurezza già configurate. Se uno studente rompe un dispositivo, ne prende uno di riserva, fa login e ritrova tutto esattamente com’era.

Un Mac più economico non risolve le complessità intrinseche di gestire macOS su larga scala. Strumenti come Jamf e Apple School Manager sono migliorati, ma non offrono ancora la semplicità dell’ecosistema Google. Per un reparto IT scolastico già sovraccarico, il peso gestionale di una flotta di Mac resta un ostacolo che nemmeno un prezzo di 629 euro riesce a superare.

Quindi sì, il MacBook Neo potrebbe conquistare qualche scuola, specialmente quelle più abbienti o con programmi specifici per discipline creative. Ma la battaglia per il mercato education di massa, quella dei milioni di studenti delle elementari e medie, potrebbe non essere così scontata come sembrava inizialmente. I Chromebook hanno ancora dalla loro parte tre armi potenti: il prezzo, la semplicità di gestione e, paradossalmente, proprio quella limitatezza che spesso viene vista come un difetto ma che in aula diventa un vantaggio, perché riduce le distrazioni e mantiene gli studenti focalizzati sulle app web e su Google Classroom.

Google deve guardare questa situazione e chiedersi dove ha sbagliato. La risposta, secondo me, è su più livelli. Ha sottoinvestito in Tensor, che non è mai diventato un competitor credibile di Apple Silicon. Non ha costruito un vero sistema operativo desktop quando ne aveva la possibilità. Non ha creato una linea Pixel economica di notebook quando i Chromebook stavano decollando. Ha sottovalutato quanto sia importante controllare l’intero stack, dall’hardware al software, cosa che Apple ha sempre fatto e Google ha fatto solo a metà.

La finestra si sta restringendo. Apple ha preso posizione nel segmento economico con un prodotto che sembra pensato apposta per mangiare quote di mercato a Chromebook e PC Windows economici. Se il MacBook Neo avrà successo, e molti elementi fanno pensare che potrebbe averlo, tra qualche anno potremmo guardare indietro e identificare questo come un momento chiave, quello in cui macOS ha iniziato la sua transizione da sistema di nicchia premium a player mainstream capace di competere anche sul prezzo.

Il bello, o il tragico per Google, è che tutto questo era prevedibile. Apple ha telegrafato le sue mosse con anni di anticipo. Ha lanciato l’M1 nel 2020 dimostrando che i suoi processori ARM potevano competere con Intel. Ha progressivamente unificato le sue piattaforme. Ha abbassato i prezzi del MacBook Air. Era solo questione di tempo prima che arrivasse un Mac ancora più economico basato su tecnologia mobile.

Google aveva tutto il tempo per prepararsi, per costruire un’alternativa credibile. Invece siamo qui, nel 2026, con Aluminium OS ancora in fase di pianificazione, Tensor ancora generazioni dietro Apple Silicon, e nessun hardware Google che possa anche lontanamente competere con quello che Apple ha appena messo sul mercato.

Google ha davvero perso?

La vera domanda ora è, cosa farà Google? Può ancora recuperare? Tecnicamente sì, ma servirebbe un investimento massiccio in processori proprietari, servirebbe finalmente costruire quel sistema operativo desktop che non hanno mai fatto, servirebbe lanciare hardware premium a prezzi competitivi. Tutto fattibile, ma tutto tremendamente difficile quando il tuo competitor ha già dieci anni di vantaggio e continua a muoversi velocemente.

Forse il MacBook Neo passerà alla storia non solo come il Mac economico che ha democratizzato macOS, ma anche come il prodotto che ha costretto Google a ripensare seriamente la propria strategia nel computing integrato mobile-desktop. Una partita che Apple stava giocando da anni mentre Google guardava da un’altra parte, convinta che il futuro fosse solo nel cloud e nei browser.

E qui sta l’ironia finale di tutta questa storia. Perché se da un lato Google potrebbe aver perso la battaglia dell’hardware integrato, dall’altro ha già vinto quella che conta davvero per il suo business: il cloud e i browser. Chrome è il browser dominante su ogni piattaforma, incluso macOS. Google Workspace, Drive, Gmail, Maps, YouTube funzionano perfettamente su qualsiasi dispositivo, MacBook Neo incluso. Google non ha dovuto investire un euro nello sviluppo o nell’implementazione per essere presente sul nuovo Mac economico di Apple. È già lì, nelle mani di milioni di utenti, a costo zero.

Forse la vera lezione non è che Google ha perso, ma che ha semplicemente giocato una partita diversa. Apple controlla l’hardware e il sistema operativo, è vero. Ma ogni volta che un utente del MacBook Neo apre Chrome, cerca su Google, guarda un video su YouTube o salva un file su Drive, Google monetizza quella interazione. Senza aver costruito nemmeno un transistor del processore o una riga di codice del sistema operativo.

Il futuro, o almeno una possibile versione di esso, è un processore da smartphone in un portatile da 699 euro che gira un sistema operativo completo e si integra perfettamente con il tuo telefono. Apple ha scommesso tutto su questa visione. Google ha preso strade diverse, puntando sull’ubiquità dei servizi cloud piuttosto che sul controllo dell’hardware. Nei prossimi mesi scopriremo se quella scommessa di Cupertino pagherà davvero, e se la strategia di Mountain View di vincere tramite i servizi invece che tramite i dispositivi continuerà a essere altrettanto redditizia.

