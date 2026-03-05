Ieri si è chiusa la tre giorni di annunci targata Apple: nonostante fosse in pieno svolgimento il Mobile World Congress, il colosso di Cupertino ha presentato una miriade di prodotti su scala globale. Il più interessante (nonché quello che sicuramente venderà di più) è MacBook Neo.

Il nuovo MacBook economico e “pop” è già disponibile al pre-ordine su Amazon ma non è solo: a fargli compagnia ci sono già tutti gli altri dispositivi appena presentati dalla Mela morsicata. Andiamo a fare un breve recap di tutte le novità.

MacBook Neo è disponibile al pre-ordine su Amazon

Nella giornata di mercoledì, come ciliegina sulla torta (anche se totalmente prevista da tutti) della tre-giorni ricca di novità, Apple ha presentato l’inedito MacBook Neo, il laptop economico che punta a rendere il mondo Mac accessibile a tutti, forte da un prezzo di partenza nell’ordine dei 700 euro, la metà rispetto a quello di partenza di un MacBook Air (trovate qui la news dedicata al lancio).

Cuore pulsante di MacBook Neo non è un chip della serie Silicon M: abbiamo infatti il chip A18 Pro, lo stesso che muove gli iPhone 16 Pro, ma un supporto completo ad Apple Intelligence. Abbiamo poi un telaio in alluminio riciclato, elegante ma con colorazioni “pop”, un display da 13 pollici, un’autonomia da 16 ore e la possibilità di ricaricarlo già con un alimentatore da 20 W, lo stesso degli iPhone.

A cosa rinuncia? La tastiera non è retroilluminata, memoria unificata e spazio di archiviazione sono “limitati” rispetto agli altri Mac, può vantare solo due porte USB-C (una di tipo USB 2 e una di tipo USB 3 con uscita video). Può essere perfetto per approcciare il mondo Mac o per coloro che svolgono attività “generaliste”.

Apple MacBook Neo: Colorazioni: Argento, Giallo agrume, Indaco e Rosa pastello

Versione da 256 GB con Magic Keyboard al prezzo di 699 euro Pre-ordina Apple MacBook Neo (256 GB) su Amazon

con al prezzo di Versione da 512 GB con Magic Keyboard con Touch ID al prezzo di 799 euro (o 699 euro per il settore Educational) Pre-ordina Apple MacBook Neo (512 GB) su Amazon

con al prezzo di (o 699 euro per il settore Educational)

Anche le altre novità Apple sono già su Amazon

MacBook Neo non è l’unica novità, tra quelle che Apple ha annunciato questa settimana, ad essere già disponibile al pre-ordine sul portale del colosso dell’e-commerce. In realtà tutti i dispositivi sono già presenti su Amazon: ecco un breve recap.

iPhone 17e

Lunedì è arrivato iPhone 17e (trovate qui la news dedicata al lancio), il nuovo iPhone economico che punta sulla sostanza e parte dallo stesso prezzo del predecessore, migliorato con il chip A19 (lo stesso di iPhone 17 ma con GPU a quattro core) e l’introduzione del MagSafe (abilita la ricarica wireless magnetica a 15 W e la compatibilità con tantissimi accessori), pur partendo da 256 GB e non più da 128 GB.

Apple iPhone 17e: Colorazioni: Rosa chiaro, Bianco, Nero

256 GB al prezzo di 729 euro

al prezzo di 512 GB al prezzo di 979 euro

al prezzo di Pre-ordina iPhone 17e su Amazon

iPad Air M4

Lo stesso giorno, Apple ha lanciato il rinnovato iPad Air (trovate qui la news dedicata al lancio), un aggiornamento che punta tutto sulla potenza bruta del Silicon M4, chip che garantisce un salto prestazionale del 30% e un quantitativo maggiore di memoria unificata (sale a 12 GB), su prestazioni ed efficienza del chip N1 (introduce Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0) e del modem C1X (nelle varianti Wi-Fi + Cellular). I prezzi calano rispetto al modello con chip M3, da cui mutua la doppia declinazione (da 11 e 13 pollici), gli stessi tagli di memoria e le stesse due varianti.

Apple iPad Air M4: Colorazioni: Blu, Galassia, Grigio siderale e Viola

Modello da 11 pollici 128 GB al prezzo di 669 euro (Wi-Fi)/ 839 euro (Wi-Fi+Cellular) 256 GB al prezzo di 799 euro / 969 euro 512 GB al prezzo di 1.049 euro / 1.469 euro 1 TB al prezzo di 1.299 euro / 1.519 euro Pre-ordina iPad Air 11″ (M4) su Amazon

Modello da 13 pollici 128 GB al prezzo di 869 euro (Wi-Fi)/ 1.039 euro (Wi-Fi+Cellular) 256 GB al prezzo di 999 euro / 1.169 euro 512 GB al prezzo di 1.249 euro / 1.419 euro 1 TB al prezzo di 1.499 euro / 1.669 euro Pre-ordina iPad Air 13″ (M4) su Amazon



MacBook Pro con chip M5 Pro ed M5 Max

Martedì è toccato ai MacBook Pro con i nuovi chip M5 Pro ed M5 Max (trovate qui la news dedicata al lancio), macchine progettate per dominare l’era dell’intelligenza artificiale. I due nuovi chip della serie Silicon M5 garantiscono una generazione delle immagini con IA fino a 3,8 volte più veloce e un’elaborazione dei prompt (LLM) fino a 4 volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Migliorano le memorie, sia per quanto concerne la velocità che per quanto concerne lo spazio di archiviazione a disposizione degli utenti (ora si parte da 1 o 2 TB).

Apple MacBook Pro (M5 Pro ed M5 Max): Colorazioni: Nero siderale e Argento

Modello da 14 pollici con chip M5 Pro (24 GB + 1 TB) a partire da 2.599 euro con chip M5 Max (36 GB + 2 TB) a partire da 4.299 euro Pre-ordina MacBook Pro 14″ (M5 Pro o M5 Max) su Amazon

Modello da 16 pollici con chip M5 Pro (24 GB + 1 TB) a partire da 3.099 euro con chip M5 Max (36 GB + 2 TB) a partire da 4.599 euro Pre-ordina MacBook Pro 16″ (M5 Pro o M5 Max) su Amazon



MacBook Air M5

Nella stessa giornata, Apple ha rinnovato MacBook Air con la potenza del chip Silicon M5 (trovate qui la news dedicata al lancio). Oltre al chip più performante (quattro volte in più dell’M4), abbiamo il raddoppio di spazio e velocità per l’SSD (si parte da 512 GB), il chip N1 per migliorare la connettività (con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0) e poco più. Rimane nelle due versioni con schermo da 13,6 e da 15,3 pollici.

Apple MacBook Air M5: Colorazioni: Argento, Galassia, Celeste e Mezzanotte

Modello da 13 pollici Versione 16+512 GB al prezzo di 1.249 euro Versione 16 GB + 1 TB al prezzo di 1.499 euro Versione 24 GB + 1 TB al prezzo di 1.749 euro Pre-ordina MacBook Air 13″ (M5) su Amazon

Modello da 15 pollici Versione 16+512 GB al prezzo di 1.549 euro Versione 16 GB + 1 TB al prezzo di 1.799 euro Versione 24 GB + 1 TB al prezzo di 2.049 euro Pre-ordina MacBook Air 15″ (M5) su Amazon



Apple Studio Display e Studio Display XDR

Sempre martedì, giornata più ricca di novità, Apple ha presentato i nuovi monitor professionali da 27 pollici Studio Display e Studio Display XDR (trovate qui la news dedicata al lancio). Il primo gode di aggiornamenti su vari fronti: connettività (arrivano le Thunderbolt 5), qualità audio, capacità della videocamera. Il secondo sostituisce il vecchio Pro Display XDR e porta al debutto un display con tecnologia di nuova generazione e si configura perfetto per coloro che non accettano compromessi sulla qualità visiva.