Apple chiude col “botto” questa settimana ricca di annunci: dopo il nuovo iPhone 17e e il rinnovato iPad Air M4 di lunedì, il rinnovato MacBook Air con chip M5, i rinnovati MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M5 Pro ed M5 Max e i rinnovati Studio Display di martedì, il colosso di Cupertino ha ufficialmente presentato l’inedito MacBook Neo.

Il nuovo MacBook “economico”, atteso da tempo e il cui nome è stato spoilerato per sbaglio nella giornata di ieri, ruota attorno al chip A18 Pro (lo stesso degli iPhone 16 Pro), offre un display da 13 pollici e due porte USB-C, fungendo da nuova porta d’ingresso per l’ecosistema MacBook. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Arriva MacBook Neo: Apple l’ha fatto economico

Come anticipato in apertura, Apple ha appena ufficializzato MacBook Neo, il primo notebook completamente inedito dell’azienda dopo tanto tempo, nonché il tentativo di rendere popolare ed economico il mondo dei computer Mac.

Questo perché, spoiler, il listino prezzi di MacBook Neo parte da 699 euro, una cifra che, guardando il listino del nuovo, corrisponde praticamente alla metà di quanto richiesto per il secondo modello più economico della gamma, ovvero MacBook Air da 13 pollici.

Il nuovo modello combina alcuni dei punti di forza dei MacBook (autonomia e portabilità) con la potenza raggiunta negli ultimi anni sugli iPhone e viene così presentato da John Ternus, vicepresidente senior della divisione Hardware Engineering presso Apple:

“Siamo incredibilmente entusiasti di presentare MacBook Neo, che offre la magia del Mac a un prezzo rivoluzionario. Costruito da zero per essere più accessibile a un numero ancora maggiore di persone, MacBook Neo è un portatile che solo Apple poteva creare. Presenta un resistente design in alluminio in quattro splendidi colori; un brillante display Liquid Retina; prestazioni garantite dal silicio Apple; una batteria che dura tutto il giorno; una fotocamera, microfoni e altoparlanti di alta qualità; una Magic Keyboard e un trackpad Multi-Touch; e le funzioni intuitive e potenti di macOS. Semplicemente non esiste un altro portatile come lui.”

Colorazioni pop, materiali, display

MacBook Neo è costruito in alluminio riciclato ed è realizzato per durare nel tempo. Nonostante colorazioni decisamente pop (come la Rosa pastello e la Giallo agrume che affiancano le più classiche Argento e Indaco) che pervadono anche trackpad e tastiera, questo notebook risulta elegante e solido da usare e trasportare, grazie anche a un peso di 1,2 kg.

Il display è un Liquid Retina da 13 pollici con tecnologia IPS LCD, risoluzione 2.408 x 1.506 pixel e 500 nit di luminosità. Il pannello, che è in grado di riprodure un miliardo di colori, gode di un rivestimento antiriflesso che migliora l’esperienza visiva anche in esterna.

La potenza degli iPhone è più che sufficiente per le attività quotidiane

La cosa (forse) più interessante di MacBook Neo è il suo cuore pulsante: non abbiamo un SoC della gamma Apple Silicon M, magari di vecchia generazione, ma il chip A18 Pro, lo stesso che muove gli iPhone 16 Pro e che, a detta di Apple, permetterà agli utenti di svolgere le attività quotidiane con la massima efficienza.

Il nuovo arrivato della gamma MacBook, infatti, è pensato principalmente per coloro che navigano sul Web, creano documenti, riproducono contenuti in streaming, modificano foto e sfruttano strumenti non troppo complessi di intelligenza artificiale.

Stando a quanto dichiarato dal colosso di Cupertino, A18 Pro consente a MacBook Neo di svolgere le attività quotidiane fino al 50% più velocemente rispetto al PC Windows più venduto con l’ultimo processore Intel Core Ultra 5, diventando fino a tre volte più veloce nei carichi di lavoro con IA on-device e fino a due volte più veloce per quanto concerne il fotoritocco.

La GPU integrata in A18 Pro è sufficiente per giocare e non solo. Il Neural Engine a 16 core, invece, supporta le funzioni di IA on-device della suite Apple Intelligence, pienamente supportata dal nuovo arrivato.

Autonomia da un giorno e connettività “essenziale”

MacBook Neo integra una batteria da 36,5 Wh che, secondo Apple, è in grado di garantire fino a 16 ore di autonomia con una singola carica, rendendolo perfetto per l’uso in mobilità. Altro aspetto interessante è il fatto che, per ricaricare la batteria, serve un alimentatore da minimo 20 W, qualcosa di simile agli iPhone.

Per la ricarica non è presente la porta MagSafe: gli utenti dovranno affidarsi a una delle due porte USB-C, una USB 3 (con uscita video) e una USB 2, per la ricarica; la dotazione di porte si ferma a queste due USB-C e al jack audio “combo” (cuffie + microfono) da 3,5 mm. Sul fronte della connettività, invece, abbiamo il supporto a Wi-Fi 6E (per la connessione a internet) e Bluetooth 6.0 (per la connessione con periferiche e accessori).

Tastiera, trackpad e multimedialità

Per quanto concerne la tastiera, MacBook Neo può contare sull’amatissima Magic Keyboard di Apple: la variante con Touch ID, utile per l’autenticazione rapida e sicura o per gli acquisti con Apple Pay, è prevista nella sola versione da 512 GB. Il trackpad, invece, è ampio e supporta le gesture a scorrimento, sfioramento e pizzico.

Sul fronte della multimedialità, il notebook integra due altoparlanti con audio stereo, audio spaziale e Dolby Atmos, ottimo per la fruizione di contenuti multimediali e l’utilizzo di app come GarageBand.

Abbiamo poi doppi microfoni con beamforming e una videocamera FaceTime HD 1080p che abilitano videochiamate vivide e nitide, con riduzione del rumore di fondo e l’isolamento della voce dell’utente.

macOS e integrazione/interazione perfetta con iPhone

Come ogni computer Mac, anche il nuovo MacBook Neo arriva con a bordo macOS nella più recente versione macOS 26 Tahoe, completa di tutte le funzioni di Apple Intelligence come gli Strumenti di scrittura, la Traduzione in tempo reale e molto altro.

Sono supportate anche tutte le altre funzioni di interoperabilità che trasformano in un unico ecosistema iPhone e computer Mac: abbiamo Continuity, Handoff, Universal Clipboard e persino iPhone Mirroring.

Specifiche tecniche di Apple MacBook Neo

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo MacBook Neo di Apple.

Dimensioni: 297,5 x 206,4 x 12,7 mm

x x Peso: 1,23 kg

Materiale: alluminio riciclato

Schermo: Liquid Retina da 13″ Tecnologia: IPS LCD Risoluzione: 2.408 x 1.506 pixel Refresh rate: 60 Hz Luminosità: 500 nit

da SoC: Apple A18 Pro (3 nm) CPU 6-core (2 performance + 4 efficiency) GPU 5-core (ray tracing con accelerazione hardware) NPU 16-core Banda di memoria da 60 GBps

(3 nm) Memoria unificata: 8 GB

SSD: 256 GB o 512 GB

o Videocamera: 1080p (supporta FaceTime)

(supporta FaceTime) Audio: sistema audio a due altoparlanti , due microfoni con beamforming Audio stereo Audio spaziale Dolby Atmos

, due microfoni con beamforming Tastiera: Magic Keyboard con 79 tasti (256 GB) Magic Keyboard con 79 tasti e Touch ID (512 GB)

Trackpad: multi-touch con supporto alle gesture

con supporto alle gesture Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 6.0

(802.11 ax), Porte: 1x USB-C (USB 3 fino a 10 Gbps, DisplayPort 1.4, ricarica 1x USB-C (USB 2 fino a 480 Mbps, ricarica) 1x jack audio combo da 3,5 mm

Supporto: un monitor esterno con risoluzione 4K @ 60 Hz

Batteria: 36,5 Wh con ricarica almeno a 20 W

con ricarica almeno a Autonomia dichiarata: fino a 16 ore di streaming video fino a 11 ore di navigazione Web

Sistema operativo: macOS 26 Tahoe con supporto ad Apple Intelligence

Immagini di Apple MacBook Neo

Disponibilità e prezzi di Apple MacBook Neo

Arrivati alla conclusione, non ci resta che parlare dei dettagli relativi a disponibilità e prezzi. Il nuovo MacBook Neo è già disponibile al pre-ordine, anche in Italia, con inizio delle vendite in programma per mercoledì 11 marzo 2026.

Il notebook arriva in quattro colorazioni (Argento, Giallo agrume, Indaco e Rosa pastello) e in due configurazioni che differiscono per lo spazio di archiviazione e la tastiera. Ecco il listino prezzi per l’Italia:

Versione da 256 GB con Magic Keyboard al prezzo di 699 euro (o 599 euro per il settore Educational)

con al prezzo di (o 599 euro per il settore Educational) Versione da 512 GB con Magic Keyboard con Touch ID al prezzo di 799 euro (o 699 euro per il settore Educational)

In entrambi i casi c’è la possibilità di aggiungere il piano di copertura AppleCare+ al prezzo di 149 euro (o a 54,99 euro/anno) per ottenere un numero illimitato di interventi di riparazione per danni accidentali, riparazioni certificate con ricambi originali, copertura estesa a batteria e accessori, accesso prioritario all’assistenza specializzata.

C’è molta curiosità attorno a questo MacBook Neo che porta i MacBook a sfidarsi coi notebook Windows di fascia media e con i Chromebook di fascia alta. Vedremo se l’accoppiata “chip da iPhone” e macOS riusciranno a dire la loro e, perché no, spingere i competitor del mondo Windows a darsi una smossa ulteriore.