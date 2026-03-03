Prosegue la settimana di annunci targati Apple. Dopo aver presentato iPhone 17e e aver rinnovato iPad Air con il chip M4 nella giornata di ieri, il colosso di Cupertino ha da poche ore rinnovato MacBook Air con il chip M5, lanciato i nuovi Studio Display e Studio Display XDR e, soprattutto, rinnovato i MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16.

I “nuovi” MacBook Pro ricalcano, grosso modo, quanto proposto dai predecessori (presentati un anno e mezzo fa), e guadagnano le potenzialità dei nuovi chip della famiglia Apple Silicon M5, ovvero M5 Pro e M5 Max, a quasi cinque mesi dal lancio del MacBook Pro 14 con chip M5. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dei nuovi chip e dei nuovi notebook, incluso il listino prezzi per il mercato italiano.

Apple ha presentato M5 Pro ed M5 Max, i primi chip con architettura Fusion

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato i nuovi chip Apple Silicon M5 Pro ed M5 Max, consistenti miglioramenti sotto ogni punto di vista rispetto al modello che ha inaugurato la famiglia, che vengono così descritti da Johny Srouji, vicepresidente senior della divisione Hardware Technologies presso Apple:

“M5 Pro e M5 Max segnano un enorme passo avanti per i chip Apple, perché sfruttano la nostra nuova architettura Fusion per aumentare le capacità del chip Apple preservando i suoi principi fondamentali in termini di prestazioni, efficienza nei consumi e memoria unificata. Entrambi i chip rispecchiano la velocità con cui facciamo innovazione e integrano i core per CPU più veloci al mondo, una GPU di nuova generazione con Neural Accelerator, un Neural Engine più scattante e una memoria con larghezza di banda e capacità elevate. Il risultato è una combinazione impareggiabile di prestazioni, efficienza ed eccezionali funzioni AI on-device per MacBook Pro”.

I nuovi arrivati introducono l’architettura Fusion progettata da Apple che prevede un design all’avanguardia con due die a 3 nm collegati in un unico SoC: i vantaggi sono una larghezza di banda elevata, bassa latenza e scalabilità.

I due chip includono una nuova CPU a 18-core con sei super core (design ad alte prestazioni e performance single-thread elevatissime) e dodici performance core di nuova generazione, ottimizzato per ridurre i consumi e migliorare le performance multi-thread per i flussi di lavoro professionali.

Apple Silicon M5 Pro

Apple Silicon M5 Pro è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che necessitano di capacità di elaborazione elevata, grafica evoluta e grandi quantità di memoria unificata per la gestione di carichi di lavoro complessi (modellazione di dati, post produzione, sound design o studenti delle materie STEM).

Rispetto al chip M5 “base”, include una CPU fino a 18-core e una GPU fino a 20-core con ogni core dotato di Neural Accelerator; rispetto a M4 Pro, include quattro core in più lato CPU, migliorando le performance multi-thread nell’ordine del 30%.

Migliora anche il core shader integrato: abbiamo una cache dinamica di seconda generazione e mesh shading con accelerazione hardware, elementi che contribuiscono a migliorare le prestazioni grafiche fino al 20% (rispetto a M4 Pro). Il motore di ray tracing di terza generazione di Apple migliora le prestazioni in tal senso fino al 35% (rispetto a M4 Pro).

Apple Silicon M5 Max

Apple Silicon M5 Max alza ulteriormente l’asticella ed è pensato per coloro che vogliono il massimo dal punto di vista delle performance, coloro che non vogliono scegliere a compromessi: è adatto per la gestione di task estremamente complessi come le animazioni 3D, lo sviluppo di app e la ricerca in ambito IA.

Questo chip va oltre rispetto a M5 Pro perché, pur includendo la stessa CPU, può vantare una GPU fino a 40-core e una memoria unificata con maggiore banda di memoria (fino a 614 Gbps): ciò si traduce in prestazioni grafiche fino al 20% superiori rispetto a M4 Max, con miglioramenti nell’ordine del 30% per quanto concerne le app che usano il ray tracing.

Apple rinnova MacBook Pro 14 e Pro 16 coi nuovi chip

Dopo aver conosciuto i chip che spingono i rinnovati MacBook Pro, andiamo a scoprire cosa cambia rispetto ai modelli di precedente generazione dotati dei chip M4 e M4 Pro. Una prima idea ce la fornisce John Ternus, vicepresidente senior della divisione Hardware Engineering presso Apple:

“MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max ridefinisce ciò che un portatile professionale può fare, ora fino a 4 volte più veloce rispetto alla generazione precedente. Grazie ai Neural Accelerator nella GPU, il nuovo MacBook Pro permette all’utente professionale di eseguire modelli linguistici avanzati di grandi dimensioni on-device e rende possibili attività che nessun altro portatile è in grado di fare, il tutto mantenendo un’autonomia sempre eccezionale. Tutto questo, unito a memoria unificata e storage più veloci, permette agli utenti di spingersi oltre, aprendo la strada a nuove possibilità e ridefinendo i confini di ciò che è possibile fare”.

Le novità dei MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M5 Pro ed M5 Max

I nuovi MacBook Pro con il chip M5 Pro sono progettati per offrire una generazione delle immagini IA fino a 3,7 volte più veloce rispetto ai predecessori (e fino a 7,8 volte più veloce rispetto ai modelli con M1 Pro), elaborare prompt LLM fino a 3,9 volte più velocemente rispetto ai predecessori (e fino a 6,9 più veloce rispetto ai modelli con M1 Pro), eseguire rendering 3D in Maxon Redshift fino a 1,4 volte più velocememte rispetto ai predecessori (e fino a 5,2 volte più veloce rispetto ai modelli con M1 Pro), offrire prestazioni di gioco con ray tracing in giochi come “Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” fino a 1,6 volte più veloci rispetto ai predecessori.

I nuovi MacBook Pro con il chip M5 Max vanno ancora oltre: offrono una generazione delle immagini IA fino a 3,8 volte più veloce rispetto ai predecessori (e fino a 8 volte più veloce rispetto ai modelli con M1 Max), elaborano prompt LLM fino a 4 volte più velocemente rispetto ai predecessori (e fino a 6,7 più velocemente rispetto ai modelli con M1 Max), eseguono rendering degli effetti video in Blackmagic DaVinci Resolve Studio fino a 3 volte più velocemente rispetto ai predecessori (e fino a 5,4 volte più veloce rispetto ai modelli con M1 Max), offrono prestazioni di ottimizzazione video con l’IA in Topaz Video fino a 3,5 volte più veloci rispetto ai predecessori.

Cambiano anche le prestazioni in lettura e scrittura, diventando fino a due volte più scattanti rispetto ai modelli di precedente generazione (velocità fino a 14 GBps) e rendendo ancora più veloci i flussi di lavoro per i professionisti. Gli spazi di archiviazione partono da 1 TB per i modelli con chip M5 Pro e da 2 TB per i modelli con chip M5 Max.

Apple sottolinea come i nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max siano la soluzione perfetta per coloro che devono sostituire un vecchio modello con chip Intel: oltre a tutta una serie di miglioramenti integrati a partire dalla prima generazione con chip Apple Silicon, i nuovi arrivati sono quelli che permettono di sfruttare appieno tutte le potenzialità di macOS 26 Tahoe.

Specifiche tecniche e immagini del MacBook Pro 14 con i chip M5

Comprese le novità, ecco un riepilogo delle specifiche tecniche principali di Apple MacBook Pro 14 con i chip Silicon M4, M4 Pro e M4 Max:

Dimensioni: 31,26 x 22,12 x 1,55 cm

x x Peso: 1,55 kg (M5), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max)

(M5), (M5 Pro), (M5 Max) Schermo: Liquid Retina XDR da 14,2″ Risoluzione: 3024 x 1964 pixel (254 PPI la densità) Luminosità massima in SDR: di 1000 nit Luminosità in XDR: 1000 nit (costanti), 1.600 nit (picco con contenuti HDR) Tecnologia ProMotion (frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz) Contrasto: 1.000.000:1 Tecnologia True Tone Opzione per display con nanotexture

da SoC: Apple Silicon M5 , M5 Pro o M5 Max M5 con CPU 10-core, GPU 10-core, 153 GBps di banda di memoria M5 Pro con CPU 15-core, GPU 16-core, 307 GBps di banda di memoria M5 Pro con CPU 18-core, GPU 20-core, 307 GBps di banda di memoria M5 Max con CPU 18-core, GPU 32-core, 460 GBps di banda di memoria M5 Max con CPU 18-core, GPU 40-core, 614 GBps di banda di memoria Neural Engine a 16-core in tutti i casi;

, o Memoria unificata (di base): 16 GB (M5), 24 GB (M5 Pro), 36 GB (M5 Max)

(M5), (M5 Pro), (M5 Max) Archiviazione (SSD): 1 o 2 TB di serie

o di serie Videocamera: 12 MP con Center Stage Registrazione video 1080p FaceTime HD Supporto per Panoramica Scrivania Processore ISP evoluto con video computazionale

con Center Stage Audio: stereo Sistema a 6 altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling Audio spaziale supportato con Dolby Atmos anche con gli altoparlanti integrati Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa in accoppiata con le più recenti AirPods Array da 3 microfoni (beamforming direzionale, SNR elevato) Jack cuffie da 3,5 mm Porta HDMI con supporto per audio multicanale

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3

(802.11 ax, tri-band), Porte (tutti i modelli): Slot schede SDCX , HDMI , jack audio da 3,5 mm , MagSafe 3 Modello M5: 3x Thunderbolt 4 (USB-C) fino a 40 Gbps con supporto a USB 4 e DisplayPort Modelli M5 Pro e M5 Max: 3x Thunderbolt 5 (USB-C) fino a 120 Gbps con supporto a USB 4 , Thunderbolt 4 e DisplayPort

, , , Supporto video: uscita video digitale Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4), Thunderbolt 5 (DisplayPort 2.1, solo M4 Pro e M4 Max) o HDMI

(DisplayPort 1.4), (DisplayPort 2.1, solo M4 Pro e M4 Max) o Tastiera: Magic Keyboard retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID

retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID Trackpad: con Force Touch e supporto alle gesture

e supporto alle gesture Batteria: Li-Po da 72,4 Wh Potenza minima ricarica: 60 W (M5) o 70 W (M5 Pro e M5 Max) Ricarica rapida via USB-C a 96 W (M5 Pro e M5 Max)

Autonomia dichiarata: fino a 24 ore di streaming video o 16 ore di navigazione Web (M5) fino a 22 ore di streaming video o 14 ore di navigazione Web (M5 Pro) fino a 20 ore di streaming video o 13 ore di navigazione Web (M5 Max)

Sistema operativo: macOS 26.3 con Apple Intelligence

Specifiche tecniche e immagini del MacBook Pro 16 con i chip M5

La maggior parte delle specifiche tecniche di MacBook Pro 16 con i chip Apple Silicon M5 Pro e M5 Max sono in linea con quelle offerte dal modello più compatto. Per questo motivo, a seguire riportiamo soltanto le differenze:

Dimensioni: 35,57 x 24,81 x 1,68 cm

x x Peso: 2 ,14 kg (M4 Pro), 2,15 kg (M4 Max)

(M4 Pro), (M4 Max) Schermo: Liquid Retina XDR da 14,2″ Risoluzione: 3024 x 1964 pixel (254 PPI la densità) Luminosità massima in SDR: di 1000 nit Luminosità in XDR: 1000 nit (costanti), 1.600 nit (picco con contenuti HDR) Tecnologia ProMotion (frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz) Contrasto: 1.000.000:1 Tecnologia True Tone Opzione per display con nanotexture

da SoC: Apple Silicon M4 o M4 Pro M5 Pro con CPU 18-core, GPU 20-core, 307 GBps di banda di memoria M5 Max con CPU 18-core, GPU 32-core, 460 GBps di banda di memoria M5 Max con CPU 18-core, GPU 40-core, 614 GBps di banda di memoria Neural Engine a 16-core in tutti i casi;

o Memoria unificata (di base): 24 o 48 GB (M5 Pro), 36 o 48 GB (M5 Max)

o (M5 Pro), o (M5 Max) Archiviazione (SSD): 1 o 2 TB di serie

o di serie Supporto video: uscita video digitale Thunderbolt 5 (DisplayPort 2.1) o HDMI

(DisplayPort 2.1) o Batteria: Li-Po da 100 Wh con ricarica rapida via USB-C a 140 W

con ricarica rapida via USB-C a Autonomia dichiarata: fino a 24 ore di streaming video o 17 ore di navigazione Web (M5 Pro) fino a 22 ore di streaming video o 16 ore di navigazione Web (M5 Max)



Disponibilità e prezzi dei MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M5 Pro ed M5 Max

I nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip Apple Silicon M5 Pro ed M5 Max possono essere pre-ordinati anche in Italia a partire dalle ore 15:15 di mercoledì 4 marzo 2026, con la disponibilità effettiva a partire da mercoledì 11 marzo 2026, data dalla quale saranno disponibili anche negli Apple Store fisici e presso i rivenditori autorizzati (anche su Amazon).

Non cambiano le colorazioni disponibili (Nero siderale e Argento), mentre salgono leggermente i prezzi di listino rispetto ai precedenti modelli con chip M4: