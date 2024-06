Una manciata di ore ci separano dall’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori del colosso di Cupertino, in occasione della Worldwide Developer Conference 2024 Apple svelerà al mondo tutta una serie di novità per i propri sistemi operativi.

Il numero maggiore di novità dovrebbe essere riservato ad iOS 18, la prossima versione del sistema operativo che muove gli iPhone attira su di sé le attenzioni di tutti i fan della mela, che altro non aspettano se non scoprire cosa l’azienda abbia in serbo per loro.

L’evento già menzionato dovrebbe essere incentrato sull’intelligenza artificiale, o meglio sulle novità legate all’IA che verranno introdotte sui dispositivi dell’azienda; nel corso delle ultime settimane sono trapelate numerose informazioni al riguardo, cerchiamo dunque di fare il punto della situazione e vediamo insieme cosa possiamo aspettarci per il futuro iOS 18.

Le novità di iOS 18

iOS non ha certo bisogno di presentazioni, il secondo sistema operativo mobile più diffuso al mondo è apprezzato da schiere di affezionati utenti per la sua semplicità d’uso; l’attuale ultima incarnazione, iOS 17, ha introdotto a suo tempo diverse novità sugli smartphone del brand. Gli iPhone tuttavia potrebbero presto ricevere una marcia in più, una serie di funzionalità inedite per il brand grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale in iOS 18, la prossima versione del sistema operativo mobile di casa Apple.

Funzionalità legate all’intelligenza artificiale

Apple è tremendamente in ritardo rispetto alla concorrenza per quel che riguarda l’intelligenza artificiale, ma sembra che con il prossimo iOS 18 la società possa finalmente porre rimedio al ritardo. Tuttavia, secondo quanto emerso finora, l’azienda non introdurrà funzioni strabilianti volte a catturare l’attenzione, quanto più strumenti utilizzabili dagli utenti nella loro vita quotidiana.

La serie di strumenti IA che l’azienda integrerà in app principali come Safari, Foto e Note dovrebbero prendere il nome di Project Greymatter; sembra che iOS 18 includerà un software che si occuperà in autonomia di stabilire quali compiti possano essere svolti localmente sul dispositivo e quali invece necessitino di maggiore potenza di calcolo e quindi di un’elaborazione in cloud. La maggior parte delle funzioni dovrebbe essere eseguita dai chip proprietari dell’azienda direttamente sul dispositivo dell’utente, mentre l’elaborazione via cloud sarà a carico dei chip M2 Ultra situati nei data center.

Le nuove funzionalità in lavorazione dovrebbero includere:

strumenti per l’editing fotografico

trascrizione di memo vocali

suggerimenti di risposte per messaggi e email

emoji generate automaticamente in base al contenuto dei messaggi di un utente

ricerca web su Safari migliorata

ricerche più veloci e affidabili in Spotlight

interazioni dal suono più naturale con Siri , basate sui grandi modelli linguistici di Apple

nuova versione di Siri per Apple Watch , più avanzata e ottimizzata per attività in movimento

riepiloghi intelligenti di notifiche perse e singoli messaggi, pagine web, articoli di notizie, documenti, note e altro ancora

strumenti di sviluppo per Xcode

Al momento non è chiaro con chi Apple abbia deciso di lavorare per lo sviluppo di queste funzionalità, sappiamo che l’azienda ha in essere trattative sia con OpenAI per l’utilizzo di ChatGPT, che con Google per la possibile implementazione di Gemini.

Come già detto, tra le applicazioni proprietarie che dovrebbero trarre vantaggio dall’implementazione dell’IA figura Siri, l’assistente dell’azienda dovrebbe poter vantare le seguenti novità:

una funzionalità di riepilogo delle notifiche nota come “Greymatter Catch Up”, che dovrebbe permettere agli utenti di richiedere e ricevere una panoramica delle loro notifiche recenti tramite l’assistente virtuale.

nuove funzionalità di generazione di risposte significativamente aggiornate, grazie ad un nuovo framework di risposta intelligente e all’LLM su dispositivo di Apple; tutto ciò dovrebbe tradursi nella capacità dell’assistente di generare risposte e riepiloghi prendendo in considerazione entità come persone e aziende, eventi del calendario, luoghi, date e molto altro.

funzioni come il riepilogo e la trascrizione del testo basati sull’intelligenza artificiale permetterebbero a Siri di rispondere a domande sul dispositivo, creare riassunti di articoli lunghi o trascrivere audio come nelle applicazioni Note o Memo vocali aggiornate.

Sempre per quel che concerne l’assistente, Apple starebbe testando voci migliorate e “più naturali”, insieme a miglioramenti della sintesi vocale così da migliorare l’esperienza utente; infine sembra che l’azienda abbia lavorato su controlli multimediali e TV cross-device per Siri.

Restando sempre in ambito intelligenza artificiale, Apple avrebbe sviluppato una nuova funzionalità chiamata Clean Up, che consentirà agli utenti di rimuovere oggetti dalle immagini attraverso l’uso di un software IA generativo (qualcosa di molto simile a Gomma Magica di Google per intenderci) per l’app Foto; l’azienda potrebbe inoltre svelare una nuova applicazione chiamata “Generative Playground”, in grado di utilizzare il software AI generativo di Apple per creare e modificare immagini, vantando al contempo l’integrazione di iMessage sotto forma di estensione.

Anche l’app Note dovrebbe beneficiare di un upgrade grazie all’IA con iOS 18, l’applicazione dovrebbe ricevere il supporto per la registrazione audio in-app, la trascrizione audio e il riepilogo basato su LLM, oltre ad un’aggiunta completamente nuova sotto forma di Math Notes, che introdurrà il supporto per una corretta notazione matematica e consentirà l’integrazione con la nuova app GreyParrot Calculator di Apple. Un’ulteriore funzionalità nota come “Previsioni matematiche da tastiera” dovrebbe consentire il completamento di espressioni matematiche ogni volta che vengono riconosciute come input di testo parziale.

Rinnovamenti estetici

Con iOS 18 Apple potrebbe introdurre maggiori possibilità di personalizzazione per quel che riguarda l’aspetto dell’interfaccia grafica degli iPhone, l’azienda dovrebbe finalmente portare anche sui propri smartphone la possibilità di posizionare icone e widget ovunque nella schermata Home, oltre ad un controllo a livello di sistema per modificare i colori delle icone delle app.

Anche il Centro di controllo dovrebbe beneficiare di una nuova versione ridisegnata con un layout personalizzabile, che dovrebbe presentare un sistema drag-and-drop che consentirebbe di riorganizzare almeno alcuni controlli sullo schermo; infine, anche i widget Now Playing e Home, dovrebbero essere riprogettati per offrire funzionalità migliorate.

Aggiornamenti per app e funzionalità

Diverse applicazioni del sistema dovrebbero beneficiare di nuove funzionalità e miglioramenti, ricapitoliamo di seguito brevemente le principali novità attese.

Safari:

nuova interfaccia utente (UI) per la personalizzazione dei controlli delle pagine più diffuse

nuova funzione Web eraser per consentire agli utenti di cancellare o rimuovere specifiche porzioni di pagine web

strumenti di riassunto dei contenuti guidati dall’intelligenza artificiale

Calendar: Apple avrebbe sviluppato una nuova versione di Calendar grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di organizzare e pianificare promemoria direttamente all’interno dell’applicazione.

Messaggi:

miglioramenti per le risposte suggerite

nuova funzione che genererà una nuova emoji in base al contenuto dei messaggi di un utente, le emoji saranno completamente nuove e create tramite l’intelligenza artificiale anziché tramite qualcosa dal catalogo emoji esistente

supporto al protocollo RCS

Apple Music:

funzione Smart Song Transitions, una soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di gestire gli effetti di transizione tra un brano in riproduzione e quello successivo

modalità Spatial Gaming, in grado di garantire agli utenti un’esperienza più piacevole e immersiva durante le sessioni di gioco

funzione Passthrough, probabilmente correlata all’audio lossless.

Novità in ambito accessibilità

Sembra che con iOS 18 Apple abbia intenzione di introdurre sugli iPhone tutta una serie di nuove funzioni legate all’accessibilità, nello specifico:

Eye Tracking -> il suo scopo è quello di permettere agli utenti affetti da disabilità motorie di navigare su iPad e iPhone solo con gli occhi; lo strumento utilizza la fotocamera frontale per la configurazione e la calibrazione e tutti i dati utilizzati per le varie operazioni rimangono archiviati localmente sul dispositivo

Music Haptics -> dedicato agli utenti non udenti o con problemi di udito, permette loro di sperimentare la musica su iPhone in modo diverso, utilizza il Taptic Engine di iPhone per riprodurre tocchi, trame e vibrazioni raffinate nell’audio della musica

Nuove scorciatoie vocali -> consentono agli utenti di iPhone e iPad di assegnare espressioni vocali personalizzate che Siri può comprendere per avviare scorciatoie e completare attività (rivolta agli utenti affetti da patologie che influenzano il linguaggio, come paralisi cerebrale, sclerosi laterale amiotrofica o ictus)

Vehicle Motion Cues -> rivolta agli utenti che soffrono di cinetosi quando si trovano su un veicolo in movimento, per ovviare a queste problematiche e consentire agli utenti di utilizzare comodamente iPhone o iPad mentre viaggiano

Tutte queste funzionalità sono già state annunciate da Apple e quindi dovrebbero essere introdotte con iOS 18, ma restando in tema accessibilità ci saranno una serie di ulteriori aggiornamenti, nello specifico:

VoiceOver (per gli utenti non vedenti o ipovedenti) includerà nuove voci, un rotore vocale flessibile, controllo personalizzato del volume e la possibilità di personalizzare le scorciatoie da tastiera di VoiceOver su Mac

Nuova modalità Lettore e possibilità di avviare facilmente la modalità di rilevamento con il pulsante Azione per la funzionalità Lente di ingrandimento

Schermo Braille permetterà un controllo e una modifica del testo più rapidi, verrà aggiunta la lingua giapponese, il supporto per braille multilinea con Dot Pad e la possibilità di scegliere diverse tabelle di input e output

La digitazione al passaggio del mouse per gli utenti ipovedenti mostra un testo più grande durante la digitazione in un campo di testo

Personal Voice sarà disponibile in cinese mandarino

La voce dal vivo includerà categorie e compatibilità simultanea con i sottotitoli in tempo reale

Virtual Trackpad per AssistiveTouch consente agli utenti di controllare il proprio dispositivo utilizzando una piccola area dello schermo come trackpad ridimensionabile

Controllo interruttori includerà la possibilità di utilizzare le fotocamere di iPhone e iPad per riconoscere i gesti del tocco delle dita come interruttori

Il controllo vocale offrirà supporto per vocabolari personalizzati e parole complesse

Quali modelli di iPhone supporteranno iOS 18

Sebbene non ci siano certezze in merito al momento, sembra che tutti gli smartphone dell’azienda che attualmente montano iOS 17 saranno compatibili con iOS 18, ricevendo di conseguenza l’aggiornamento. Di seguito riportiamo la lista di quelli che dovrebbero essere gli iPhone compatibili con iOS 18:

Quando esce iOS 18

Tra qualche giorno, in occasione della WWDC24 il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare ufficialmente la prossima versione del proprio sistema operativo mobile, dopo l’evento dovrebbe essere avviato il rilascio della prima beta dedicata agli sviluppatori, mentre per poter mettere le mani sulla versione stabile di iOS 18 bisognerà presumibilmente attendere il mese di settembre.