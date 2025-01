Archiviate le festività natalizie e in attesa che riprendano i lavori in corso che ci porteranno al terzo aggiornamento intermedio, Apple ha avviato il rilascio di nuove patch correttive per iOS 18.2 e iPadOS 18.2 su tutti i dispositivi compatibili.

Con queste patch, giunte a quasi un mese dal rilascio del secondo aggiornamento intermedio, il colosso di Cupertino cerca (solitamente) di risolvere i bug presenti e alcune problematiche sul fronte della sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli delle build in distribuzione e come aggiornare i dispositivi compatibili.

Apple corregge i bug presenti nelle più recenti versioni di iOS e iPadOS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuove patch correttive per i due principali sistemi operativi “mobile” della generazione 2024, ovvero iOS 18 e iPadOS 18, su tutti i dispositivi compatibili.

iOS 18.2.1 e iPadOS 18.2.1: i dettagli della build

La nuova build “ufficiale” della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22C161 (sostituisce la 22C152 rilasciata come versione stabile di iOS 18.2 e iPadOS 18.2 lo scorso 11 dicembre). Nello specifico di iOS 18.2.1, la build in distribuzione sul canale stabile ha un peso di 335,5 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.2).

iOS 18.2.1: le novità dell’aggiornamento

Come da tradizione, questi aggiornamenti “minori” corrispondono a semplici patch che servono al team di sviluppo per andare a risolvere criticità legate a bug o vulnerabilità nella precedente versione stabile.

Il changelog fornito da Apple è abbastanza eloquente circa il contenuto dell’aggiornamento che non va a risolvere alcuna vulnerabilità (come suggerisce il portale dedicato agli interventi di sicurezza) ma si concentra solo sulla risoluzione di bug presenti (non meglio precisati):

Questo aggiornamento fornisce importanti risoluzioni di problemi ed è consigliato a tutti gli utenti.

Come installare le nuove versioni dei due sistemi operativi targati Apple

Le nuove patch correttive per i sistemi operativi iOS 18 e iPadOS 18 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un iPhone o di un iPad compatibile.

La procedura di aggiornamento è la stessa per entrambi i dispositivi/sistemi operativi: basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”.

Va infine segnalato che, per installare l’aggiornamento, è necessario che l’iPhone abbia almeno il 30% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie.