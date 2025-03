A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti versioni in anterpima e a pochi giorni dall’arrivo di patch correttive sul canale stabile, Apple ha avviato il rilascio di nuove versioni in anteprima per tutti i sistemi operativi di ultima generazione.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 4 di iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 ai soli sviluppatori registrati: questo ciclo di sviluppo porta con sé grosse novità sul fronte dell’intelligenza artificiale, soprattutto per gli utenti europei. Questi nuovi aggiornamenti intermedi sono attesi in forma stabile all’inizio di aprile. Ecco tutti i dettagli.

Apple porta avanti il quarto ciclo di sviluppo per gli OS di ultima generazione

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (momentaneamente ai soli sviluppatori registrati) delle beta 4 di iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4, versioni in anteprima che si configurano come quarto passo nel quarto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2024.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che sta per giungere alla fine e culminerà con il rilascio in versione stabile all’inizio di aprile (guardando alla scorsa generazione siamo un mese in ritardo, dato che iOS 17.4 e soci vennero rilasciati il 7 marzo 2024).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione per le due precedenti versioni di macOS:

Release Candidate 4di macOS 14.7.5 Sonoma tramite la build 23H525 (sostituisce la 23H520 rilasciata come RC3 di macOS 14.7.5 Sonoma lo scorso 10 marzo).

tramite la build (sostituisce la 23H520 rilasciata come RC3 di macOS 14.7.5 Sonoma lo scorso 10 marzo). Release Candidate 4 di macOS 13.7.5 Ventura tramite la build 22H525 (sostituisce la 22H520 rilasciata come RC3 di macOS 13.7.5 Ventura lo scorso 10 marzo).

Beta 4 di iOS 18.4 e iPadOS 18.4

La terza build in anteprima del quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, al momento disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, al momento disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22E5232a (sostituisce la 22E5222f rilasciata come beta 3 di iOS 18.4 e iPadOS 18.4 il 10 marzo scorso).

Nello specifico di iOS 18.4, la build che porta con sé la beta 4 ha un peso di 7,31 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.3.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build raggiunge una classificazione “a” (partendo dalla “f”), corrispondente alla piena stabilità (sulla carta).

Beta 4 di macOS 15.4 Sequoia

La terza build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS, disponibile attualmente nella sola versione “per sviluppatori” su tutti i computer Mac compatibili, è la 24E5238a (sostituisce la 24E5228e rilasciata come beta 3 di macOS 15.4 Sequoia lo scorso 10 marzo).

Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo da una classificazione “f” a una classificazione “a”: alla pari della nuova build per iOS e iPadOS, anche in questo caso viene raggiunta la piena stabilità (almeno sulla carta) ma non è ancora stata raggiunta la piena stabilità. Segnaliamo che l’aggiornamento che porta con sé questa beta 4 ha un peso di 6,14 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.3.2 Sequoia).

Beta 4 di watchOS 11.4

La terza build in anteprima del quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 22T5244a (e sostituisce la 22T5234f rilasciata come beta 3 di watchOS 11.4 il 10 marzo scorso).

A differenza del terzo ciclo di sviluppo intermedio, in cui non era cambiata la prima lettera del codice della build, questo ciclo di sviluppo intermedio potrebbe essere costellato da novità di rilievo (la prima lettera del codice passa da “S” a “T”). Dal punto di vista della stabilità, la build raggiunge la piena stabilità sulla carta (è classificata come “a”, mentre la precedente era “f”).

Beta 4 di tvOS 18.4 e audioOS 18.4

La terza build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 22L5250a (sostituisce la 22L5240e rilasciata come beta 3 di tvOS 18.4 e audioOS 18.4 lo scorso 10 marzo).

Per tvOS, vale lo stesso discorso fatto prima per watchOS: cambia la prima lettera nel codice della build (passa da “K” a “L”) e, di conseguenza, questo potrebbe configurarsi come un aggiornamento importante sul fronte delle funzionalità. Dal punto di vista della stabilità, la build raggiunge la piena stabilità sulla carta (classificazione “a”).

Beta 4 di visionOS 2.4

Il team di sviluppo porta avanti anche il quarto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente versione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 4 di visionOS 2.4 tramite la build 22O5231a (sostituisce la 22O5221d rilasciata come beta 3 di visionOS 2.4 lo scorso 10 marzo).

Stando alla classificazione della stabilità della build, anche in questo caso è stata raggiunta la piena stabilità sulla carta (classificazione “a”). Alla pari di quanto visto per le prossime versioni intermedie di watchOS e tvOS, anche qua cambia la prima lettera nel codice della build, sintomo della possibile presenza di nuove funzionalità di rilievo.

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

Questo ciclo di sviluppo si sta rivelando (ancora una volta) decisivo per quanto concerne iOS, iPadOS e macOS, perché porterà sui dispositivi supportati nuove funzionalità di Apple Intelligence ed estenderà la disponibilità delle funzionalità di intelligenza artificiale ad altre lingue (incluso l’italiano), ad altri mercati (inclusa l’Italia) e ad altri dispositivi (ovvero Apple Vision Pro).

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 4 dei sistemi operativi iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4, sono al momento disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi o le Release Candidate del primo aggiornamento intermedio, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.