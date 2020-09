Le chiavi di casa sono davvero una noia da portare in giro e le aziende nel campo della domotica lo sanno bene. Una smart home completa non può fare a meno di una serratura smart, una serratura intelligente che si basa sulla geolocalizzazione per aprire automaticamente la porta di casa.

Non solo, le serrature di ultima generazione sono molteplici e tutte molto sicure. Esistono serratura impronta digitale, serrature con codice di accesso, serrature con scheda, serrature con touchscreen e serrature smart wifi in grado di essere controllate da remoto anche attraverso gli assistenti digitali.

Migliori serrature smart: perché comprarle

Prima di dare uno sguardo alle proposte valide sul mercato per scegliere la miglior serratura smart, è necessario fare alcune premesse. Prima di tutto sono prodotti di nicchia ma le proposte sul mercato non mancano, ad onor del vero sono le proposte di qualità a mancare. Non ci sono ancora grandi nomi nel mondo della domotica ad aver presentano delle serrature high end, esistono citofoni smart, videocamere di sicurezza smart ma non ancora tante serrature affidabili.

Le proposte sono quindi poche e c’è sempre da tenere a mente il fattore sicurezza. Si tratta di dispositivi di nuova generazione, sono serrature connesse alla rete e come tutti i gadget moderni il rischio di incorrere in un problema di sicurezza digitale c’è. Fortunatamente tutti le serrature in commercio utilizzano più sistemi di sblocco ed hanno un tasso di sicurezza elevato ma c’è sempre da fare attenzione. Vero, anche le serrature classiche possono essere forzate, così come quelle moderne possono essere hackerate, è il motivo all’invito della massima prudenza.

Detto questo la comodità di poter controllare la porta di casa con lo smartphone è assolutamente fantastica. Pensare di poter dare accesso alla casa ad una persona anche in caso di assenza permette una certa flessibilità che durante la vita frenetica di tutti i giorni è sicuramente cosa ben accetta. Per molti anche semplicemente il potersi liberare dalle chiavi da mettere in tasca o in borsa potrebbe valere il prezzo della spesa.

Tranquilli, non c’è nemmeno bisogno di apportare grandi modifiche alla porta di casa. La maggior parte delle serrature smart sono facili da installare in tutte le porte più comuni. Ovviamente ci sarà da fare un po’ di lavoro manuale ma in caso di emergenza è possibile richiedere l’intervento di un tecnico specializzato per la corretta installazione.

Il mercato è in grande fermento, le proposte sono numerose ma è per questo motivo la guida alle migliori serrature smart wifi non è una lista di tutte le serrature intelligenti presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, ci sono tantissime soluzioni di serratura elettronica sul mercato, una selezione è necessaria per non incappare in serrature elettriche per porte di qualità scarsa oppure in soluzioni poco adatte alle proprie esigenze e con una sicurezza poco adeguata.

La selezione delle serrature smart è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono stati provate e verificate. Alcuni membri della redazione utilizzano da diverso tempo la serratura elettronica senza problemi di sorta.

Migliori serrature smart

Ultraloq UL3 BT serratura smart

Una serratura smart universale in tutti i sensi. Questa soluzione Ultraloq è davvero interessante grazie alla possibilità di sblocco con impronta digitale, password su touchscreen e possibilità di apertura in remoto attraverso lo smartphone. Non manca una classica chiave di backup in casi di emergenza. L’installazione è semplicissima, la maniglia è progettata per essere anche invertita e si possono memorizzare fino a 95 impronte e codici per fa accedere più membri della famiglia.

Cilindro motorizzato ENTR Yale

Yale è un brand che sta facendo benissimo nel mondo delle serrature intelligenti. L’installazione guidata via app avviene in quattro semplici passaggi, il software in generale è davvero completo e smart. Il controllo remoto tramite smartphone permette anche di creare delle chiavi virtuali da condividere con i contatti fidati, la funzione keyless è garantita dal pieno supporto dell’apertura porte attraverso la geolocalizzazione. Yale sta creando un piccolo ecosistema di dispositivi connessi alla serratura, è il top per la sicurezza.

Kit Entr T60

Il Kit Entr T60 può essere una buonissima scelta per chi ha intenzione di prendere una serratura smart semplice ed intuitiva. Si sblocca da remoto con lo smartphone, la porta si chiude automaticamente quando si esce di casa e nel caso in cui non si fosse chiusa bene arriva un alert sullo smartphone tramite notifica. C’è da fare attenzione alla durata della batteria ma si ricarica in maniera semplice.

ZKTeco ML10B-ID Smart Lock

Una delle serrature smart più economiche in circolazione senza rinunciare ad una buona dose di funzioni. La serratura ZKTeco è in grado di aprire le porte con sensore di impronte digitali, smart card, chiavi di backup ed ovviamente da remoto attraverso lo smartphone. Purtroppo le prestazioni non sono il massimo, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento del lettore di impronte digitali che potrebbe richiedere più di un tentativo. In fondo è normale, è una soluzione entry level.

Yale Conexis L1

La serratura intelligente Yale è quasi plug&play grazie all’installazione che necessita solo di un cacciavite. Come per altri prodotti Yale è possibile accedere alla casa in diversi modi. Ovviamente attraverso l’app di controllo remoto Conexis è possibile aprire la porta di casa con lo smartphone ma è possibile farlo anche con chiave elettronica, tessera o key tag. Riesce a collegarsi ad Assistant, Alexa e gli altri sistemi di smart home. Sistema semplice, sicuro, efficace ed anche discreto alla vista.

Nuki Combo 2.0

Nuki è un brand che si sta facendo largo nel mondo delle serrature smart grazie al design intuitivo, all’installazione semplificata e alla vasta compatibilità con Alexa, HomeKit e Google Assistant. L’applicazione di controllo proprietaria è fatta benissimo e permette al sistema di aprire la porta di casa grazie alla geolocalizzazione in maniera rapida e precisa. Anche i protocolli di sicurezza sono stati migliorati ed inoltre c’è la possibilità di vedere lo storico delle aperture e chiusure delle porte.

Migliori serrature smart in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori serrature smart, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori serrature smart che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei sistemi intelligenti, in futuro potrebbe essere aggiunto anche la serratura wifi che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti. Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere la serratura smart wifi per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori serrature smart in assoluto del 2020 da prendere: