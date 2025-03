A una settimana esatta dal rilascio delle Release Candidate, addirittura con un giorno di anticipo rispetto alle tempistiche indicate ormai da qualche tempo sul sito ufficiale, Apple ha avviato il rollout di iOS 18.4 e iPadOS 18.4 su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

Il quarto aggiornamento intermedio dell’ultima versione di iOS e iPadOS “sblocca” la pratica Apple Intelligence che, senza magheggi, arriva in Italia e in italiano sui dispositivi supportati. Andiamo a scoprire tutte le novità di questo aggiornamento ma, prima di partire, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 su tutti i dispositivi compatibili.

Apple ha rilasciato iOS 18.4 e iPadOS 18.4

Come anticipato in apertura, Apple ha finalmente rilasciato iOS 18.4 e iPadOS 18.4 su tutti gli iPhone e iPad compatibili. Il quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS arriva a oltre due mesi di distanza dal terzo aggiornamento intermedio che, nel frattempo, ha ricevuto ben due patch correttive.

La build che porta con sé la più recente versione di iOS 18 e iPadOS 18 è la 22E240 (sostituisce la 22D82 rilasciata come versione stabile di iOS 18.3.2 e iPadOS 18.3.2 lo scorso 11 marzo). L’aggiornamento a iOS 18.4 ha un peso di 3,49 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.3.2).

iOS 18.4 e iPadOS 18.4 portano Apple Intelligence in Italia

È ufficiale: con iOS 18.4 e iPadOS 18.4, le funzionalità di Apple Intelligence arrivano in Italia e in italiano. Per dovere di cronaca, segnaliamo che il supporto a tali funzionalità è stato in realtà esteso all’intera Unione Europea, mentre sul fronte delle lingue sono state aggiunte nuove lingue e varianti regionali: inglese (India), inglese (Singapore), francese (Francia), francese (Canada), tedesco (Germania), italiano (Italia), giapponese (Giappone), coreano (Corea del Sud), portoghese (Brasile), cinese semplificato, spagnolo (Spagna, America Latina, Stati Uniti).

Su iPhone e iPad supportati, anche in Italia e in italiano, gli utenti potranno sfruttare le funzionalità della suite di intelligenza artificiale che sono state introdotte da Apple fino a iOS 18.3 e iPadOS 18.3 (oltre alle novità che debuttano col quarto aggiornamento intermedio di cui parleremo poco sotto). Di seguito le riportiamo come elenco, mentre per i dettagli vi rimandiamo a un articolo dedicato che abbiamo pubblicato in precedenza:

Strumenti di scrittura

Messaggi con priorità , riepilogo delle e-mail e risposte veloci nell’app Mail

, e nell’app Mail Registrazione e trascrizione delle chiamate

e Nuova full immersion Meno interruzioni

Image Playground

Bacchetta immagini

Genmoji

Videoricordo , Trova scatti e video e Ripulisci nell’app Foto

, e nell’app Foto Aspetto migliorato , voce più naturale e integrazione con ChatGPT per Siri

, e per Siri Visual Intelligence

Novità di Apple Intelligence con iOS 18.4 e iPadOS 18.4

Con iOS 18.4 e iPadOS 18.4 non arriva il grosso aggiornamento atteso per Siri, ufficialmente rimandato al 2026, ma Apple Intelligence guadagna comunque qualche piccola novità:

Nuovo stile “Sketch” per Image Playground: agli stili Animazione e Illustrazione, già presenti con la prima implementazione di Image Playground avvenuta con iOS 18.2, si aggiunge il nuovo stile Sketch, annunciato da Apple alla WWDC24, che permette di realizzare immagini in stile “schizzo”.

agli stili Animazione e Illustrazione, già presenti con la prima implementazione di Image Playground avvenuta con iOS 18.2, si aggiunge il nuovo stile Sketch, annunciato da Apple alla WWDC24, che permette di realizzare immagini in stile “schizzo”. Notifiche prioritarie: è uno strumento progettato per mettere in risalto (nella parte superiore della pila delle notifiche) quelle notifiche che potrebbero essere più importanti per l’utente. Si tratta di una funzionalità disabilitata per impostazione predefinita ma che può essere abilitata al percorso “Impostazioni > Notifiche”.

iPhone e iPad compatibili con Apple Intelligence

La lista di iPhone e iPad compatibili con Apple Intelligence resta abbastanza risicata, soprattutto parlando di Melafonini.

Modelli di iPhone compatibili: Gamma iPhone 15 (2023) – solo i modelli Pro e Pro Max Gamma iPhone 16 (2024) – tutti e quattro i modelli iPhone 16e (2025)

Modelli di iPad compatibili: Gamma iPad mini – modello con A17 Pro (2024) Gamma iPad Air – modelli con M1 (2022) e successivi Gamma iPad Pro – modelli con M1 (2021) e successivi



Le altre novità di iOS 18.4 e iPadOS 18.4

Esauriti i dettagli relativi alla build e alla novità più grossa del quarto aggiornamento intermedio, passiamo all’analisi di quelle che sono le altre novità portate al debutto da iOS 18.4 e iPadOS 18.4 su tutti i dispositivi supportati.

Note di rilacio di iOS 18.4

App Apple Vision Pro La nuova app Apple Vision Pro, installata automaticamente per gli utenti con Apple Vision Pro, ti aiuta a scoprire nuovi contenuti, esperienze spaziali e ad accedere rapidamente alle informazioni sul tuo dispositivo. Apple News+ (solo USA) Le ricette di alcuni dei migliori editori di ricette del mondo sono ora disponibili su Apple News+. Il Catalogo Ricette ti permette di sfogliare o cercare per trovare il piatto perfetto e salvarlo nelle Ricette Salvate.

La modalità di cottura ti consente di seguire facilmente le istruzioni passo-passo.

La sezione Cibo include anche articoli su ristoranti, consigli di cucina, alimentazione sana e altro ancora. Foto Nuovi filtri per mostrare o nascondere gli elementi non contenuti in un album o sincronizzati da un Mac o PC nella vista Libreria di Foto.



Riordina gli elementi nelle raccolte “Tipi di file multimediali” e Altro in Foto.



Opzioni di filtro coerenti in tutte le raccolte, inclusa la possibilità di ordinare gli elementi dai meno recenti ai più recenti o viceversa in Foto.



Opzione per ordinare gli album per data di modifica in Foto.

Possibilità di disabilitare le raccolte “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente” nelle impostazioni di Foto.



Possibilità di disabilitare le raccolte “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente” nelle impostazioni di Foto. Le foto nascoste non vengono più incluse nell’importazione su Mac o PC se l’opzione “Utilizza Face ID” è attiva nelle impostazioni di Foto. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e correzioni di bug: 8 nuove emoji, che includono oggetti, piante e una faccina sorridente, sono ora disponibili nella tastiera emoji

I suggerimenti basati sulle ricerche recenti di Safari ti aiutano a tornare rapidamente agli argomenti cercati in precedenza quando esegui una nuova ricerca.

Impostazione Assistita semplifica i passaggi che un genitore deve seguire per creare un account per un bambino della propria famiglia e attiva le impostazioni predefinite adatte ai bambini se il genitore preferisce completare la configurazione dell’account in un secondo momento.

I limiti per le app di “Tempo di utilizzo” restano attivi anche se un bambino disinstalla e reinstalla un’app.

App Store include riepiloghi delle recensioni degli utenti per offrirti rapidamente informazioni utili da parte di altre persone.

Metti in pausa e riprendi il download o l’aggiornamento di un’app su App Store senza perdere l’avanzamento.

I nuovi widget di Podcast, come quello per i podcast che segui, per non perderti neanche uno dei tuoi programmi preferiti, e un widget per la

Libreria per accedere alle sezioni che usi di più, come “Ultime puntate”, Salvate e Scaricate.

“Musica d’ambiente” consente di riprodurre immediatamente musica da Centro di Controllo, offrendo accesso a una selezione di playlist appositamente curate per aggiungere una colonna sonora alla tua vita quotidiana.

I robot aspirapolvere compatibili con Matter possono essere controllati dall’app Casa e aggiunti a scene e automazioni.

Supporto per 10 nuove lingue di sistema, tra cui bengalese, gujarati, kannada, malayalam, marathi, odia, punjabi, tamil, telugu e urdu.

Nuove categorie di app predefinite

Con iOS 18.4 cresce il numero di categorie di app predefinite che gli utenti possono scegliere alternativamente a quelle imposte da Apple, ennesima funzionalità richiesta dall’Unione Europea.

Le nuove categorie di app disponibili in seguito all’aggiornamento (al percorso “Impostazioni > App > App di default“) sono Navigazione (è possibile optare, ad esempio, per Google Maps in luogo di Apple Maps) e Traduzione (è possibile optare, ad esempio, per Google Translate in luogo di Traduci).

Dispositivi compatibili con iOS 18.4 e iPadOS 18.4

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non cambia l’elenco dei dispositivi supportati, ai quali si sono nel frattempo aggiunti i modelli di iPhone e iPad recentemente lanciati sul mercato da Apple.

Modelli di iPhone compatibili con iOS 18.4

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 18.4

iPad Pro 12.9 7 a generazione – OLED con chip M4 (2024) 6 a generazione (2022) 5 a generazione (2021) 4 a generazione (2020) 3 a generazione (2018)

iPad Pro 11 5 a generazione – OLED con chip M4 (2024) 4 a generazione (2022) 3 a generazione (2021) 2 a generazione (2020) 1 a generazione (2018)

iPad Air 7 a generazione – 11″ e 13″ con chip M3 (2025) 6 a generazione – 11″ e 13″ con chip M2 (2024) 5 a generazione, 2022 4 a generazione, 2020 3 a generazione, 2019

iPad mini 7 a generazione (2024) 6 a generazione (2021) 5 a generazione (2019)

iPad 11 a generazione (2025) 10 a generazione (2022) 9 a generazione (2021) 8 a generazione (2020) 7 a generazione (2019)



Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 18.4 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 18.4 sugli iPad.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche nuovi aggiornamenti minori per vecchie versioni di iOS e iPadOS con l’obiettivo di correggere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza: