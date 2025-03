Nel cuore del quarto ciclo di sviluppo intermedio (ieri sono arrivate le beta 3), Apple ha avviato il rilascio di nuove patch correttive per quasi tutti i sistemi operativi di ultima generazione. Arrivano iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS 15.3.2 Sequoia, tvOS 18.3.1 e visionOS 2.3.2 su tutti i dispositivi compatibili.

Tutti gli aggiornamenti in questione, che si configurano come patch correttive per la risoluzione di bug e problemi legati alla sicurezza, arrivano a un mese esatto dal rilascio delle precedenti patch corretive. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Apple corregge i bug presenti nelle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuove patch correttive per quasi tutti i nuovi sistemi operativi della generazione 2024, ovvero iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e visionOS 2, su tutti i dispositivi compatibili.

L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza. Di seguito andremo a riportare i dettagli delle build, sistema operativo per sistema operativo.

iOS 18.3.2 e iPadOS 18.3.2

La build della nuova patch correttiva per la più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22D82 (sostituisce la 22D72 rilasciata come versione stabile di iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1 lo scorso 10 febbraio).

Nello specifico di iOS 18.3.2, la build che porta con sé questa patch correttiva ha un peso di 444,6 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.3.1). Il changelog racconta della “correzione di un errore che poteva impedire la riproduzione di alcuni contenuti in streaming“.

macOS 15.3.2 Sequoia

Anche la più recente versione di macOS riceve una patch correttiva sul terzo aggiornamento intermedio, con macOS 15.3.2 Sequoia disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili. La nuova build in distribuzione è la 24D81 (sostituisce la 24D70 rilasciata come versione stabile di macOS 15.3.1 Sequoia lo scorso 10 febbraio).

tvOS 18.3.1 e audioOS 18.3.1



Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di tvOS e audioOS (ovvero il sistema operativo degli HomePod). La build dei nuovi tvOS 18.3.1 e audioOS 18.3.1 è la 22K561 (sostituisce la precedente 22K557 rilasciata come versione stabile di tvOS e audioOS 18.3 lo scorso 27 gennaio).

visionOS 2.3.2

Apple ha rilasciato un aggiornamento minore anche per la più recente generazione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 2.3.2 è la 22N906 (sostituisce la precedente 22N900 rilasciata come versione stabile di visionOS 2.3.1 lo scorso 10 febbraio).

Queste patch correttive risolvono una vulnerabilità legata a WebKit

Come spesso accade, i nuovi aggiornamenti minori che Apple rilascia per i propri sistemi operativi servono a correggere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza, dettagliate dal colosso di Cupertino nell’apposito portale.

Non fanno eccezione gli aggiornamenti appena distribuiti che risolvono una vulnerabilità legata a WebKit (questa correzione si applica a iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS 15.3.2 Sequoia e visionOS 2.3.2), classificata con il codice CVE-2025-24201 (ed è stata scovata direttamente da Apple):

Impatto: Contenuti web creati in modo malevolo potrebbero essere in grado di uscire dalla sandbox dei contenuti web. Questa è una correzione supplementare per un attacco che è stato bloccato in iOS 17.2. (Apple è a conoscenza di una segnalazione che questo problema potrebbe essere stato sfruttato in un attacco estremamente sofisticato contro specifici individui mirati su versioni di iOS precedenti a iOS 17.2). Descrizione: Un problema di scrittura fuori dai limiti (out-of-bounds write issue) è stato risolto con controlli migliorati per prevenire azioni non autorizzate.

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili di queste nuove patch correttive per i sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e visionOS 2 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):