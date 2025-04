Nuovo aggiornamento, nuovi problemi per Apple CarPlay, il sistema software sviluppato da Apple per consentire agli utenti iPhone di integrare lo smartphone con il sistema di infotainment delle auto.

Molti utenti, infatti, hanno segnalato che, dopo aver aggiornato il proprio iPhone a iOS 18.4, il sistema non funzioni a dovere o, in alcuni casi, abbia addirittura smesso completamente di funzionare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, in attesa che il colosso di Cupertino rilasci un fix per questi problemi.

Apple CarPlay: gli utenti segnalano tanti problemi con iOS 18.4

Lo scorso 31 marzo, Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 18.4, aggiornamento importante perché ha portato sugli iPhone supportati le funzionalità di Apple Intelligence anche in Italia e in italiano, ha aggiunto altre funzionalità per tutti e ha implementato molti miglioramenti, sia sul fronte della risoluzione dei bug che sul fronte della sicurezza.

Purtroppo, però, questo aggiornamento sembra aver portato con sé anche alcuni problemi legati alla funzionalità Apple CarPlay: ciò è testimoniato da molte lamentele pubblicate dagli utenti su Reddit e tramite altri canali.

Il problema più diffuso sembra affliggere gli utenti in possesso di un veicolo dotato di integrazione di CarPlay nel quadro strumenti: dopo l’aggiornamento a iOS 18.4, il sistema non mostra più le informazioni (ad esempio sulla canzone attualmente in riproduzione) sul quadro strumenti. I veicoli coinvolti sembrano essere la Honda Civic Hybrid del 2025, la Mazda CX-30 del 2025, altri modelli Honda del 2024, svariati veicoli Volkswagen, l’Audi S3 del 2023 e la Nissan Frontier rdel 2023.

Altri utenti suggeriscono che Apple CarPlay non sia più in grado di avviarsi dopo l’aggiornamento, richiedendo vari tentativi di riconnessione (anche cinque tentativi in alcuni casi) prima che il tutto si avvii correttamente, o che le funzionalità di Siri risultino inutilizzabili anche dopo il riavvio dell’iPhone o dell’auto.

I classici meccanismi di risoluzione dei problemi più diffusi come riavvio del dispositivo o ripristino del sistema non sembrano risolvere questi problemi che, come anticipato, sembrano dipendere da iOS 18.4 (perché, in tutti i casi, si sono manifestati post-aggiornamento).

Il colosso di Cupertino non ha ancora riconosciuto questo problema e, di conseguenza, non sappiamo se un fix per Apple CarPlay sia già in lavorazione o meno. La speranza è che gli utenti non debbano attendere l’aggiornamento a iOS 18.5 (attualmente all’alba del ciclo di sviluppo, con la beta 1 rilasciata agli sviluppatori lo scorso 2 aprile) ma che possa arrivare a breve iOS 18.4.1 a risolvere questi problemi.