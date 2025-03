Un paio di giorni fa il colosso di Cupertino ha avviato la distribuzione della Beta 3 di iOS 18.4, l’ultima versione del sistema operativo che muove gli iPhone introduce alcune novità a livello generale, ma sono presenti anche alcuni miglioramenti leggermente nascosti, soprattutto all’interno dell’app Foto; diamo un’occhiata insieme.

Le novità per l’app Foto con iOS 18.4

L’app Foto di Apple, da sempre un punto di riferimento per la gestione di immagini e video su dispositivi iOS, si arricchisce di nuove funzionalità con l’aggiornamento a iOS 18.4; queste novità, pur non essendo immediatamente evidenti, offrono un’esperienza utente più completa e personalizzabile, rispondendo alle esigenze di chi desidera un controllo più granulare sulla propria libreria multimediale.

Nuove opzioni di filtraggio per una visualizzazione personalizzata

Una delle novità più interessanti è l’introduzione di filtri avanzati, che consentono di affinare la visualizzazione di foto e video; gli utenti possono ora filtrare i contenuti in base a due nuove opzioni: cliccando l’apposita icona nell’angolo in basso a sinistra con due frecce verticali, oltre alle opzioni già note sono state aggiunte Condiviso con te e Non in un album.

Le nuove opzioni permettono di filtrare per vedere solo gli elementi che altri hanno condiviso con l’utente, o quelli che non sono ancora ordinati in un album; le nuove opzioni di filtro sono disponibili anche cliccando sulla voce Album e poi sul menù a tre puntini in alto a destra.

Nuova possibilità di ordinamento degli album

L’organizzazione degli album nell’app Foto diventa più intuitiva grazie alla nuova opzione di ordinamento “Ordina per data di modifica”: questa funzione permette di visualizzare gli album e le cartelle in base alle modifiche più recenti, facilitando l’accesso ai contenuti aggiornati; si tratta di un piccolo cambiamento che può fare una grande differenza per chi desidera tenere sempre a portata di mano i propri ricordi più freschi.

L’app Foto riceve nuove opzioni per la privacy

Apple pone da sempre una grande attenzione alla privacy dei propri utenti, e iOS 18.4 tenta di continuare su questa strada con un nuovo toggle nelle impostazioni, grazie al quale è ora possibile disabilitare gli album “Recenti” e “Recentemente condivisi”, offrendo un maggiore controllo sulla visibilità dei propri contenuti; una funzione pensata per chi desidera mantenere la propria libreria multimediale al sicuro da occhi indiscreti.

iOS 18.4 semplifica la gestione dei contenuti eliminati nell’app Foto

L’album “Eliminati di recente” si arricchisce di due nuovi pulsanti, Cestino e Recupera, che permettono di eliminare definitivamente o recuperare tutti i contenuti eliminati con un semplice tocco; si tratta di una soluzione pratica e veloce per chi desidera liberare spazio sul proprio dispositivo, o recuperare immagini e video eliminati per errore.

Con iOS 18.4, l’app Foto di Apple compie un ulteriore passo avanti, offrendo un’esperienza utente sempre più completa e personalizzabile; le nuove funzionalità (pur non essendo rivoluzionarie) dimostrano l’attenzione di Apple per i dettagli e la volontà di offrire ai propri utenti strumenti sempre più potenti e versatili per la gestione dei propri ricordi digitali. La maggior parte degli utenti dovrà pazientare ancora un po’ per poter mettere le mani sulle novità elencate qui sopra, ma chi proprio non volesse attendere può comunque approcciare il canale Beta seguendo le istruzioni riportate nella nostra guida.