Nella giornata odierna il colosso di Cupertino ha annunciato tutta una serie di novità rivolte all’accessibilità in arrivo entro la fine dell’anno su diversi dispositivi dell’ecosistema Apple, si va da funzioni quali l’Eye Tracking, a Music Haptics, e tanto altro; lo scopo dell’azienda è ovviamente quello di fornire tutta una serie di strumenti che possano semplificare la vita a tutti quegli utenti che soffrono di particolari disturbi o malattie.

Apple sfrutta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico in favore dell’accessibilità

Tim Cook, CEO di Apple, ha sottolineato l’incessante impegno dell’azienda in questo frangente:

Crediamo profondamente nel potere di trasformazione dell’innovazione per arricchire la vita. Ecco perché da quasi 40 anni Apple sostiene il design inclusivo incorporando l’accessibilità al centro del nostro hardware e software. Stiamo continuamente spingendo oltre i confini della tecnologia e queste nuove funzionalità riflettono il nostro impegno di lunga data nel fornire la migliore esperienza possibile a tutti i nostri utenti.

Apple porta l’Eye Tracking su iPad e iPhone

La prima novità si chiama Eye Tracking ed è alimentata dall’intelligenza artificiale, il suo scopo è quello di permettere agli utenti affetti da disabilità motorie di navigare su iPad e iPhone solo con gli occhi; lo strumento utilizza la fotocamera frontale per la configurazione e la calibrazione e tutti i dati utilizzati per le varie operazioni rimangono archiviati localmente sul dispositivo, non venendo quindi condivisi con Apple. Il nuovo tracciamento oculare dell’azienda non richiede hardware o accessori aggiuntivi e funziona sia su iPadOS che sulle app iOS.

Music Haptics

Music Haptics è il nuovo strumento sviluppato dall’azienda dedicato agli utenti non udenti o con problemi di udito, permette loro di sperimentare la musica su iPhone in modo diverso: questa nuova funzione di accessibilità utilizza il Taptic Engine di iPhone per riprodurre tocchi, trame e vibrazioni raffinate nell’audio della musica, funziona su milioni di brani nel catalogo Apple Music e sarà disponibile come API per gli sviluppatori.

Nuove scorciatoie vocali

Le scorciatoie vocali di Apple consentono agli utenti di iPhone e iPad di assegnare espressioni vocali personalizzate che Siri può comprendere per avviare scorciatoie e completare attività, l’azienda potenzia questo strumento con una nuova funzionalità, “Ascolta il discorso atipico”, rivolta agli utenti affetti da patologie che influenzano il linguaggio, come paralisi cerebrale, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o ictus. Grazie all’utilizzo dell’apprendimento automatico sul dispositivo, la nuova funzione è in grado di riconoscere i modelli vocali degli utenti per una gamma più ampia di discorsi.

Vehicle Motion Cues

La prossima nuova funzione sviluppata da Apple è rivolta agli utenti che soffrono di cinetosi quando si trovano su un veicolo in movimento (complesso di sintomi che comprende solitamente nausea, accompagnata spesso da vaghi disturbi addominali, vomito, confusione, pallore, diaforesi e sintomi correlati), per ovviare a queste problematiche e consentire agli utenti di utilizzare comodamente iPhone o iPad mentre viaggiano, l’azienda ha sviluppato Vehicle Motion Cues.

I punti animati sui bordi dello schermo rappresentano i cambiamenti nel movimento del veicolo, per aiutare a ridurre i conflitti sensoriali senza interferire con il contenuto principale, grazie ai sensori integrati negli iPhone e negli iPad la nuova funzione per l’accessibilità riconosce quando un utente si trova in un veicolo in movimento e risponde di conseguenza.

Apple introduce aggiornamenti sull’accessibilità in CarPlay

Anche il sistema di infotainment del colosso di Cupertino beneficia di alcune nuove funzioni per quel che concerne l’accessibilità, vengono infatti introdotti controllo vocale, filtri colorati e riconoscimento del suono: grazie al controllo vocale, gli utenti possono navigare in CarPlay e controllare le app solo con la voce, mentre il riconoscimento del suono permette ai conducenti o passeggeri con problemi di udito di ricevere apposite notifiche per essere avvisati dei clacson e delle sirene delle auto. Infine grazie ai filtri colorati gli utenti daltonici possono beneficiare di un’interfaccia Apple CarPlay visivamente più facile da usare, con funzionalità aggiuntive di accessibilità visiva tra cui testo in grassetto e testo grande.

Anche visionOS riceve nuove funzioni per l’accessibilità

Apple ha deciso di introdurre alcune novità nel sistema operativo visionOS che riceverà sottotitoli in tempo reale a livello di sistema per aiutare tutti, compresi gli utenti non udenti o con problemi di udito, a seguire i dialoghi parlati nelle conversazioni dal vivo e nell’audio delle app; gli utenti Apple Vision Pro potranno inoltre spostare i sottotitoli utilizzando la barra della finestra durante Apple Immersive Video. Verrà aggiunto il supporto per ulteriori apparecchi acustici Made for iPhone e processori acustici cocleari, oltre ad altre funzionalità come Riduci trasparenza, Inversione intelligente e Abbassa luci lampeggianti, rivolte agli utenti ipovedenti o a coloro che desiderano evitare luci intense e lampeggi frequenti.

Altri aggiornamenti e funzionalità

Apple conclude la carrellata di novità in ambito accessibilità citando una serie di ulteriori aggiornamenti, nello specifico: