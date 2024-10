A una ventina di giorni dal rilascio delle prime build in forma stabile, nella nottata italiana di ieri, Apple ha finalmente avviato il primo rilascio delle prime patch correttive per i nuovissimi iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia, e visionOS 2 su tutti i dispositivi compatibili.

Il colosso di Cupertino ha atteso molto di più rispetto allo scorso anno per rilasciare i primissimi aggiornamenti ai nuovi OS, nonostante molti utenti segnalassero la presenza di svariati bug. Scopriamo tutti i dettagli delle build in distribuzione e come aggiornare i dispositivi compatibili.

Apple corregge i bug presenti nei più recenti OS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile delle prime patch correttive per (quasi) tutti i nuovi sistemi operativi della generazione 2024, ovvero iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia e visionOS 2 su tutti i dispositivi compatibili.

Viste le numerose segnalazioni in rete circa la presenza di bug sui dispositivi che hanno eseguito l’aggiornamento alle prime versioni stabili degli OS di ultima generazione, sembrava strano che il colosso di Cupertino non avesse ancora rilasciato patch correttive dopo 20 giorni dal primo rilascio. Per contestualizzare, al 4 di ottobre del 2023 (quindi con riferimento agli OS della precedente generazione), Apple aveva già rilasciato:

iOS e iPadOS 17.0.1, iOS e iPadOS 17.0.2, iOS e iPadOS 17.0.3

watchOS 10.0.1, watchOS 10.0.2

A ogni modo, oltre a risolvere i bug presenti, questi nuovi aggiornamenti puntano a risolvere alcune criticità sul fronte della sicurezza. Di seguito riportiamo i dettagli delle build e i changelog completi, sistema operativo per sistema operativo.

iOS 18.0.1 e iPadOS 18.0.1

La seconda build “ufficiale” della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della nuova versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22A3370 (sostituisce la 22A3354 rilasciata come versione stabile di iOS 18.0 e iPadOS 18.0 lo scorso 16 settembre). Nello specifico di iOS 18.0.1, la build in distribuzione sul canale stabile ha un peso di 360,7 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.0) e di 478,2 MB su iPhone 16 Pro Max.

Il changelog completo di iOS 18.0.1 e iPadOS 18.0.1

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui: In alcuni casi, il touch screen smetteva temporaneamente di rispondere sui modelli di iPhone 16 e iPhone 16 Pro.

La fotocamera poteva bloccarsi durante la registrazione di video in modalità macro con ultra‑grandangolo a 4K e con l’opzione HDR disattivata sui modelli di iPhone 16 Pro.

L’app Messaggi poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso.

Le prestazioni potevano diminuire a causa di un problema di allocazione della memoria su alcuni modelli di iPhone.

Segnaliamo, inoltre, che iPadOS 18.0.1 è disponibile anche per gli iPad Pro con chip Apple Silicon M4: per questi dispositivi, infatti, Apple aveva dovuto ritirare la build di iOS 18 a causa di alcuni modelli brickati:

Questo aggiornamento abilita gli iPad Pro con M4 all’aggiornamento a iPadOS 18 e include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPad, tra cui: L’app Messaggi poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso.

Le prestazioni potevano diminuire a causa di un problema di allocazione della memoria su alcuni modelli di iPad.

Ci sono due correzioni sul fronte della sicurezza

All’interno del portale dedicato alla sicurezza, Apple ha dettagliato la risoluzione di due vulnerabilità (CVE, Common Vulnerabilities and Exposures) con le patch per le più recenti versioni di iOS e iPadOS:

Media Session (CVE-2024-44207) Dispositivi coinvolti: iPhone 16 (tutti i modelli) Come si manifestava: “i messaggi audio in Messaggi potevano essere in grado di catturare alcuni secondi di audio prima che l’indicatore del microfono venga attivato” C0me è stato risolto: “questo problema è stato risolto attraverso controlli migliorati.”

(CVE-2024-44207) App Password (CVE-2024-44204) Dispositivi coinvolti: Tutti gli iPhone e gli iPad dispositivi supportati Come si manifestava: “le password salvate di un utente potevano essere lette ad alta voce da VoiceOver” Come è stato risolto: “un problema logico è stato risolto attraverso una convalida migliore.”

(CVE-2024-44204)

watchOS 11.0.1

Anche watchOS riceve una patch correttiva, con watchOS 11.0.1 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi). La nuova build in distribuzione sul canale stabile è la 22R361 (sostituisce la 22R349 rilasciata come versione stabile di watchOS 11.0 lo scorso 16 settembre) e ha un peso di 180 MB su Apple Watch 8 (provenendo da watchOS 11).

Il changelog completo di watchOS 11.0.1

L’aggiornamento include risoluzioni di problemi per Apple Watch, tra cui: Per alcuni utenti, Apple Watch poteva riavviarsi in modo inatteso.

L’app Musica poteva chiudersi inaspettatamente durante il caricamento dei contenuti multimediali.

La batteria poteva esaurirsi più rapidamente del previsto.

Per alcuni utenti, lo schermo Touch di Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2 poteva temporaneamente non rispondere.

L’app Messaggi poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso.

macOS 15.0.1 Sequoia

Anche per la più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, riceve una patch correttiva: la nuova build in distribuzione è la 24A348 (sostituisce la 24A335 rilasciata come versione stabile di macOS 15 Sequoia lo scorso 16 settembre). La build che porta con sé macOS 15.0.1 Sequoia ha un peso di 1,42 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.0 Sequoia).

Il changelog completo di macOS Sequoia 15.0.1

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per il tuo Mac, tra cui: L’app Messaggi poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso.

Migliora la compatibilità con software di sicurezza di terze parti.

Apple Vision Pro riceve visionOS 2.0.1

Apple ha rilasciato anche una patch correttiva anche per la più recente generazione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 2.0.1 è la 22N342 (sostituisce la precedente 22N320 rilasciata come versione stabile di visionOS 2.0 lo scorso 16 settembre).

Con visionOS 2.0.1, il colosso di Cupertino fornisce “importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza”. L’aggiornamento va a sistemare principalmente tre bug:

Il video player di YouTube interno a Safari poteva far bloccare il browser.

I dati di Web Extension potevano essere persi dopo l’aggiornamento a visionOS 2.

L’app Messaggi poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

Le prime patch correttive dei sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia e visionOS 2 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

È caldamente consigliato procedere con l’aggiornamento. La prassi per aggiornare i dispositivi della mela morsicata rimane la medesima: