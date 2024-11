A tre settimane dal rilascio del primo aggiornamento intermedio per i sistemi operativi di ultima generazione, Apple ha avviato il primo rilascio di nuove patch correttive per iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 Sequoia e visionOS 2.1 su tutti i dispositivi compatibili.

Con queste patch, il colosso di Cupertino cercherà di risolvere i bug presenti e alcune problematiche sul fronte della sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli delle build in distribuzione e come aggiornare i dispositivi compatibili.

Apple corregge i bug presenti nei più recenti OS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuove patch correttive per (quasi) tutti i nuovi sistemi operativi della generazione 2024, ovvero iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e visionOS 2 su tutti i dispositivi compatibili.

Oltre a risolvere i bug presenti, questi nuovi aggiornamenti puntano a risolvere alcune criticità sul fronte della sicurezza. Di seguito riportiamo i dettagli delle build e i changelog completi, sistema operativo per sistema operativo.

Prima di passare oltre, segnaliamo che Apple ha rilasciato nuove patch correttive anche per la penultima versione di iOS e iPadOS:

iOS 17.7.2 e iPadOS 17.7.2 tramite la build 21H221 (sostituisce la 21H216 rilasciata come versione stabile di iOS 17.7.1 e iPadOS 17.7.1 lo scorso 28 ottobre)

iOS 18.1.1 e iPadOS 18.1.1

La nuova build “ufficiale” della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2018-19 in poi), è la 22B91 (sostituisce la 22B83 rilasciata come versione stabile di iOS 18.1 e iPadOS 18.1 lo scorso 28 ottobre). Nello specifico di iOS 18.1.1, la build in distribuzione sul canale stabile ha un peso di 310,4 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 18.1).

Il changelog completo di iOS 18.1.1 e iPadOS 18.1.1

Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/100100

Ci sono due correzioni sul fronte della sicurezza

All’interno del portale dedicato alla sicurezza, Apple ha dettagliato la risoluzione di due vulnerabilità (CVE, Common Vulnerabilities and Exposures) con le patch per le più recenti versioni di iOS e iPadOS:

JavaScriptCore (CVE-2024-44308) Dispositivi coinvolti: Tutti gli iPhone e gli iPad dispositivi supportati Come si manifestava: “L’elaborazione di contenuti web creati in modo dannoso potrebbe portare all’esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente su sistemi Mac basati su Intel.” C0me è stato risolto: “Il problema è stato risolto con controlli migliorati.“

(CVE-2024-44308) WebKit (CVE-2024-44309) Dispositivi coinvolti: Tutti gli iPhone e gli iPad dispositivi supportati Come si manifestava: “L’elaborazione di contenuti web creati in modo dannoso potrebbe portare a un attacco di cross-site scripting. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente su sistemi Mac basati su Intel.” Come è stato risolto: “Un problema di gestione dei cookie è stato risolto con una migliore gestione dello stato.”

(CVE-2024-44309)

macOS 15.1.1 Sequoia

Anche per la più recente versione di macOS, disponibile su tutti i computer Mac compatibili, è stata rilasciata una patch correttiva: la nuova build in distribuzione è la 24B91 (o la 24B2091 per i nuovi Mac M4) e va a sostituire la build 24B83 (rilasciata come versione stabile di macOS 15.1 Sequoia lo scorso 28 ottobre).

La build che porta con sé macOS 15.1.1 Sequoia ha un peso di 1,29 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.1 Sequoia).

Il changelog completo di macOS Sequoia 15.1.1

Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/100100

Segnaliamo che, sul fronte della sicurezza, sono state risolte le medesime vulnerabilità segnalate per iOS 18.1.1 e iPadOS 18.1.1, di cui abbiamo parlato poco sopra.

Apple Vision Pro riceve visionOS 2.1.1

Apple ha rilasciato anche una patch correttiva anche per la più recente generazione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 2.1.1 è la 22N591 (sostituisce la precedente 22N581 rilasciata come versione stabile di visionOS 2.1 lo scorso 28 ottobre).

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

Le nuove patch correttive dei sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e visionOS 2 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

È caldamente consigliato procedere con l’aggiornamento. La prassi per aggiornare i dispositivi della mela morsicata rimane la medesima: