Scegliere una cassa bluetooth potrebbe sembrare semplice ma in realtà non lo è. Il motivo è la loro diffusione, negli ultimi anni gli speaker bluetooth sono diventati popolarissimi per la loro convenienza e per una qualità audio molto interessante rapportata alle dimensioni compatte favorevoli alla portabilità.

Sul mercato sono arrivate tantissime soluzioni dai brand più conosciuto, ne sono arrivate ancora di più da brand meno noti che hanno popolato le fasce di mercato con casse bluetooth molto simili promettendo una qualità audio eccezionale spesso tradendo le aspettative dei clienti. Per questo motivo abbiamo selezionato solo i migliori speaker bluetooth del mercato.

Miglior speaker bluetooth: quale comprare

La selezione delle migliori casse bluetooth è stata tarata sulla base di alcuni fattori fondamentali che uno speaker bluetooth di qualsiasi prezzo non deve trascurare. Prima di ogni cosa, la qualità audio nuda e cruda. I migliori speaker bluetooth verranno utilizzati verosimilmente per ascoltare musica da Spotify o musica locale dallo smartphone, è importantissimo che la qualità audio sia più che valida in ogni cassa bluetooth selezionata. Alti, medi e bassi non sono dettagli trascurabili solo perché si sta puntando a delle casse bluetooth economiche, spesso si utilizzano gli speaker esterni anche per migliorare l’ascolto di serie su Netflix o video su Youtube e se la cassa non ha una buona dinamica, la canzoncina su Spotify resta orecchiabile, un film no.

Le dimensioni e la portabilità sono il secondo fattore da considerare per uno speaker bluetooth. Se ne state cercando uno wireless, senza fili, è perché volete avere la libertà di portarlo dovunque. In auto, in bagno, al mare, in palestra, in piscina, in cucina ed al campetto per giocare a pallone con gli amici. La portabilità è decisiva ma non si deve sottovalutare la tenuta della costruzione e la possibilità di puntare ad una cassa bluetooth impermeabile con certificazione contro acqua e polvere per stare tranquilli durante l’utilizzo in esterna.

Altri elementi discriminanti nella scelta tra i migliori speaker bluetooth sono la forma ed il design, le connessioni disponibili e l’autonomia. Forma e design si ricollega alla portabilità, avere una cassa bluetooth goffa e dalla forma troppo articolata sicuramente risulterà più difficile da trasportare. Per questo motivo è sempre consigliato puntare a scelte di design ergonomiche con forme non troppo elaborate senza mai allontanarsi troppo da un piccolo tubo. In base alla forma cambiano anche le connessioni e l’autonomia. Per connessioni si intendono tutte le porte fisiche disponibili ma anche funzioni particolari come il bluetooth aptX in grado di veicolare maggiori dati oppure un microfono di qualità per gestire le telefonate o le conferenze.

Una nota di merito va data a tutte quelle casse bluetooth che supportano le schede di memoria, può sembrare un piccolo dettaglio ma per molti farà la differenza. La necessità di una buona durata della batteria è molto personale, se lo speaker bluetooth verrà utilizzato in casa si può pensare anche di metterla in secondo piano, se invece il suo utilizzo sarà in esterna o in auto per lunghi tragitti, allora è importante puntare ad uno dei migliori speaker bluetooth per autonomia. Sebbene l’autonomia di uno speaker bluetooth è influenzata dalla potenza emessa in Watt e dalla dimensione fisica della batteria (entrano in gioco anche il design e le dimensioni), è difficile trovare caffè in grado di durare meno di 4 ore continuative.

Prima di partire con la selezione è il caso di ribadire ancora una volta che la guida ai migliori speaker bluetooth non è una lista di tutte le casse presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione dei migliori speaker è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste casse accompagnano le nostre giornate con musica e supporto esterno ai nostri notebook che in alcuni casi hanno una qualità audio non proprio eccellente.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori speaker bluetooth del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di speaker possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori casse bluetooth sotto i 50 euro

Le migliori casse bluetooth economiche sono interessanti perché riescono ad offrire una discreta qualità audio per un prezzo, spesso e volentieri, molto basso. Sotto i 50 Euro sono anche tra le migliori casse bluetooth per esterno o se volete speaker bluetooth portatili grazie alle dimensioni contenuti ed al peso piuma. Non hanno una qualità audio in grado di soddisfare un orecchio sopraffino ma sono pratiche all’inverosimile.

Anker Cassa Bluetooth Tascabile

Piccola soluzione tascabile di Anker, uno speaker bluetooth non particolarmente potente con soli 5 W ma ha una buona autonomia ed una discreta versatilità grazie alla presenza dell’ingresso jack audio e della microSD. Il suo reale vantaggio, oltre al fatto di essere veramente piccolissimo, è il prezzo. Costa solo 19 Euro e può essere un valido compagno quotidiano.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Tronsmart cassa Bluetooth Waterproof

Una buona cassa bluetooth entry level dal discreto rapporto qualità-prezzo, questa Tronsmart potrebbe essere una soluzione onesta per chi necessita la resistenza agli schizzi d’acqua per lo speaker. Esatto, sebbene costi solo 29 Euro ha la certificazione IPX7, dovrebbe resistere alla pioggia ed a schizzi d’acqua ma non può essere immerso. Per tutto il resto, design resistente e compatto e potenza di 10 W.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Anker SoundCore Speaker

La linea SoundCore di Anker è il perfetto equilibrio tra prezzo e prestazioni. Circa 29 Euro per una cassa bluetooth dal design rodato, classico al punto giusto ma comunque pratica e portatile. Buona la durata della batteria così come la presenza della porta jack audio e l’ingresso MicroSD. La potenza è di circa 6 W ma ha il merito di avere due driver per provare a rilasciare un suono stereo.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

JBL CLIP 3

La JBL Clip 3 è una cassa bluetooth realmente pratica con una portabilità estrema donata dalla presenza del moschettone utilissimo per agganciarla dovunque. Può essere messa facilmente in auto, attaccata allo zaino ed anche in doccia vista la certificazione IPX7 contro gli spruzzi d’acqua. Non ha una potenza esagerata, non ha nemmeno una durata della batteria incredibile ma ha un microfono di buona qualità per le chiamate. Costa 49 Euro ed è il massimo per la portabilità.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori casse bluetooth sotto i 100 euro

Le migliori casse bluetooth sotto i 100 euro hanno una qualità audio decisamente invogliante ma non solo. Hanno funzioni particolari senza rinunciare ad una portabilità estrema tanto da poter essere anche immerse in acqua per 30 minuti ma non fatelo. Le luci led non mancano, l’atmosfera da party potrà essere ricreata anche grazie alla possibilità di collegare più speaker tra di loro per creare il set up stereo definitivo.

Anker SoundCore Flare 2

Il SoundCore Flare 2 può vantare di un suono a 360° con tecnologia BassUp enfatizzata da due drive da 10 W, la pressione sonora si sente eccome. Ha un design molto moderno, portatile ed anche adatto ai party grazie alle luci led che vanno a ritmo di musica e possono essere personalizzate via app, sempre dallo smartphone è possibile anche gestire l’equalizzazione. La durata della batteria è ottima e c’è anche la possibilità di sincronizzare due Flare per poter dar vita ad un suono immersivo davvero importante. Costa 79 Euro ed ha un bel rapporto qualità-prezzo.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Ultimate Ears Boom 3

UE Boom 3 è uno speaker bluetooth molto potente in grado di regala ben 36 W di qualità. Ha un design fresco, moderno e giovane, è particolarmente adatto ad essere portato dovunque tanto da essere certificato IP67. Resiste per 30 minuti alle immersioni (tra le migliori casse bluetooth impermeabili) anche se resta comunque consigliato di non farlo. Anche l’autonomia impressiona positivamente, ben 15 ore con una singola ricarica, tra le altre cose esiste anche un dock di ricarica wireless venduto separatamente. Come tutte le casse bluetooth di una certa fascia, può sincronizzarsi con altri speaker Boom 3, fino a 150 casse connesse per la precisione. Costa poco meno di 100 Euro e ne vale la pena.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

JBL Pulse 3

Il Pulse 3 di JBL solitamente costa poco più di 100 Euro ma va spesso in offerta e deve essere tenuto in forte considerazione perché oltre ad essere molto particolare dal punto di vista estetico con tutte quelle luci led, ha anche una gran bella qualità audio. Sono circa 20 W che si diffondono a 360° grazie alla posizione dei driver, il suono trasmesso è davvero avvolgente. Tralasciando una bella durata della batteria, il Pulse 3 ha il gran merito di supportare anche Google Assistant tramite l’aggiornamento software via app JBL.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori speaker bluetooth oltre i 100 euro

Le migliori casse bluetooth oltre i 100 Euro sono per chi ama la buona musica, chi ha un orecchio allenato a distinguere tutte le tonalità. Perdono un pizzico di praticità ma ne guadagnano di funzioni che chi ama la musica non può far altro che apprezzare. Ci sono tutte le connessioni desiderabili, i design più ricercati ed originali sul mercato ed ovviamente tanta tecnologia perché, in fondo, stiamo sempre parlando di speaker bluetooth anche se non si rinuncia ad offrire la possibilità di ascolto in analogico.

House of Marley Get Together

Completamente costruita con materiali riciclati, questo speaker bluetooth di House of Marley è l’accessorio perfetto da tenere in casa per rilassarsi con della buona musica. Ha due subwoofer da 2,5 pollici e due tweeter da 1 pollice con un radiatore passivo per i bassi per equilibrare al meglio la dinamica del suono sprigionato dai 10 W di potenza. Supporta il pairing stereo con altri speaker ma non è particolarmente adatto ad uscire dalle mura domestiche anche solo per non rovinare il vero legno della parte frontale. Parte della cifra spesa per questo speaker bluetooth andrà in donazione come da filosofia del brand.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Sony GTK-XB60 Extra Bass

Un prodotto grande, non comodissimo ma in grado di essere comunque trasportato con facilità. Il punto però è diverso perché questa cassa bluetooth Sony è in grado di far rumore, tanto rumore. Potenza da vendere esaltata dalla tecnologia Extra Bass di Sony, luci led in grado di creare una piccola atmosfera da discoteca e presenza di ogni comfort possibile e immaginabile con il tag NFC per collegare velocemente lo smartphone con un tocco. Tantissime le chicche per gli amanti della musica con lo streaming audio LDAC per migliorare la qualità del suono via bluetooth e tutte le porte per le connessioni cablate del caso, con anche la presa per il microfono standard. Costa tanto ma vi farà divertire perché è tra i miglior speaker bluetooth.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Marshall Stanmore 2

Il Marshall Stanmore 2 è uno speaker bluetooth per i romantici amanti della musica di qualità, il design di questa cassa lo dimostra ampiamente. I controlli analogici sulla parte superiore sono una sciccheria non da poco. Sebbene il suo design retrò potrebbe tradire le aspettative degli amanti della tecnologia, questo speaker Marshall è molto avanzato dal punto di vista tecnologico tanto da supportare il Bluetooth 5 con aptX cosa che non molti possono vantare. La potenza è da 50 W, la pressione sonora è altissima senza rovinare l’equilibrio del suono stereo che solo la taratura Marshall può offrire. Per i puristi c’è anche l’ingresso RCA per l’ascolto in analogico. Lui è uno speaker bluetooth che si differenzia dagli altri, il prezzo è alto ma vale fino all’ultimo centesimo.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori speaker bluetooth in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori speaker bluetooth, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori speaker bluetooth che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle casse, in futuro potrebbe essere aggiunta la cassa che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere lo speaker bluetooth per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori speaker bluetooth in assoluto del 2020 da prendere: