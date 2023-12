Apple si appresta a rilasciare in forma stabile i nuovi iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma, secondo aggiornamento intermedio di tutti i sistemi operativi della mela morsicata presentati lo scorso 5 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC23, e rilasciati in forma stabile, per la prima volta, lo scorso settembre.

È bene dunque riepilogare tutte le novità presenti nelle nuove versioni di questi sistemi operativi che, al netto di sorprese dell’ultimo minuto, saranno rilasciati al pubblico, su tutti i dispositivi compatibili, nel corso di questa settimana, con qualche possibilità che il rilascio avvenga già a partire dalle 19:00 di oggi, lunedì 11 dicembre 2023.

Apple si appresta a rilasciare iOS 17.2 e iPadOS 17.2

A una settimana esatta dal rilascio delle Release Candidate di martedì scorso, Apple si appresta a rilasciare il secondo aggiornamento intermedio per le più recenti versioni di iOS e iPadOS, ovvero iOS 17.2 e iPadOS 17.2 su tutti i dispositivi compatibili.

Le novità di iOS 17.2

L’aggiornamento a iOS 17.2 è accompagnato da un corposo changelog che indica l’arrivo di alcune funzionalità ed evidenzia la risoluzione di un gran numero di bug. Ecco tutte le novità in breve.

Arriva l’app Diario (Journal)

Il Diario è una di quelle novità annunciate da Apple in fase di presentazione di iOS 17 (avvenuta lo scorso giugno) ma mai avvistate “ufficialmente” prima dell’inizio del secondo ciclo di sviluppo intermedio: l’app, infatti si appresta a fare il suo debutto ufficiale con iOS 17.2 su tutti gli iPhone.

L’app Journal, progettata in modo da sfruttare il machine learning on-device (e la crittografia end-to-end), fornisce all’utente suggerimenti personalizzati per la scrittura, selezionati in base all’attività recente, e utilizza notifiche programmate per creare una routine di scrittura giornaliera.

Novità per il pulsante azione degli iPhone 15 Pro

L’aggiornamento a iOS 17.2 aggiunge una nuova opzione di personalizzazione per il pulsante azione degli iPhone flagship 2023 del colosso di Cupertino: nello specifico, si tratta dell’opzione “Traduci” che permette di “Tradurre frasi o tenere una conversazione con qualcuno in un’altra lingua”. Quando si abilita la funzionalità tramite il tasto azione, compare un’attività in tempo reale sulla Dynamic Island.

Novità per la Fotocamera degli iPhone 15 Pro

Con iOS 17.2, gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono contare sulla nuova funzionalità Video spaziale, annunciata in fase di presentazione dei due flagship dello scorso settembre ma attesa in un secondo momento: in soldoni, è possibile registrare video in 3D (sfruttando contemporaneamente i sensori grandangolare e ultra-grandangolare) per poterli poi visualizzare attraverso il visore Apple Vision Pro (non ancora disponibile ufficialmente).

Inoltre, il team di sviluppo ha aggiornato i propri algoritmi fotografici, sempre relativamente ai due smartphone flagship del 2023, per migliorare la velocità della messa a fuoco del sensore teleobiettivo.

Novità per l’app Messaggi

Alla fine dello scorso anno, Apple aveva annunciato tre novità in ambito di sicurezza, due delle quali sono state introdotte nei vari cicli di sviluppo intermedi di iOS 16. All’appello, fino a oggi, manca la funzionalità iMessage Contact Key Verification che, dopo essersi mostrata di sfuggita durante il ciclo di sviluppo di iOS 16.6, è scomparsa dai radar.

Questa soluzione, pensata da Apple per garantire un livello di protezione rispetto alla normale crittografia end-to-end e far sì che gli utenti (soprattutto di determinate categorie come giornalisti, attivisti per i diritti umani o coloro che lavorano per le autorità governative) possano essere certi di stare inviando messaggio soltanto a soggetti “verificati”, sarà disponibile con iOS 17.2 e iPadOS 17.2 (e arriverà anche con macOS 14.2 Sonoma).

Per abilitare la funzionalità è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Account > Contact Key Verification” e abilitare l’apposito switch. Oltre questa funzionalità, l’app Messaggi guadagna alcune novità minori e va a risolvere alcuni bug presenti.

Novità per l’app Meteo

L’app Meteo si aggiorna guadagnando nuove metriche (quantità di precipitazioni di oggi, domani e dei prossimi 10 giorni), la mappa del vento e il calendario lunare interattivo.

Inoltre, arrivano tre nuovi widget: questi si chiamano Dettagli (mostra possibilità di precipitazioni, indice UV, vento e indice della qualità dell’aria), Previsioni giornaliere (mostra le previsioni meteo attuali e per i giorni a seguire su una specifica località), Alba e tramonto (mostra informazioni su quando, in una specifica posizione, ci si avvicina all’alba o al tramonto).

La lista di bug risolti è lunghissima

Oltre a queste novità, l’aggiornamento a iOS 17.2 (e anche a iPadOS 17.2, ove applicabile) risolve una lunga lista di bug e aggiunge alcuni miglioramenti:

Siri guadagna il supporto per l’accesso privato e la registrazione dei dati dell’app Salute utilizzando la tua voce

Miglioramenti di AirDrop, tra cui opzioni estese di condivisione dei contatti e la possibilità di condividere carte d’imbarco, biglietti per il cinema e altri pass idonei avvicinando due iPhone

La playlist dei brani preferiti in Apple Music ti consente di tornare rapidamente ai brani contrassegnati come preferiti

L’utilizzo della cronologia di ascolto in Apple Music può essere disabilitato nei filtri Full Immersion in modo che la musica che ascolti non venga visualizzata in Riprodotti di recente o non influenzi i tuoi consigli

Un nuovo widget orologio digitale ti consente di dare rapidamente un’occhiata all’ora sulla schermata iniziale e mentre sei in standby

La compilazione automatica migliorata identifica i campi nei PDF e in altri moduli consentendoti di compilarli con informazioni quali nomi e indirizzi dei tuoi contatti

I nuovi layout della tastiera forniscono supporto per 8 lingue Sámi

L’avviso di contenuto sensibile per gli adesivi nei Messaggi impedisce che venga mostrato inaspettatamente un adesivo contenente scene di nudo

Supporto ai caricabatterie Qi2 per tutti i modelli iPhone 13 e iPhone 14

Risolve un problema che potrebbe impedire la ricarica wireless su alcuni veicoli

iPhone compatibili con iOS 17.2

Con iOS 17.2 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

iPad compatibili con iPadOS 17.2

Con iPadOS 17.2 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022)

(6 generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021)

(5 generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018)

(3 generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017)

(2 generazione, 2017) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021)

(3 generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

(2 generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

(1 generazione, 2018) iPad Pro 10.5 (2017)

(2017) iPad Air (5 a generazione, 2022)

(5 generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

(3 generazione, 2019) iPad mini (6 a generazione, 2021)

(6 generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

(5 generazione, 2019) iPad (10 a generazione, 2022)

(10 generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)

(9 generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)

(8 generazione, 2020) iPad (7 a generazione, 2019)

(7 generazione, 2019) iPad (6a generazione, 2018)

watchOS 10.2 sta per sbarcare sugli Apple Watch

Anche il sistema operativo da polso di Apple sta per aggiornarsi, con watchOS 10.2 che è ormai dietro l’angolo. In linea di massima, gli aggiornamenti intermedi di watchOS non portano nuove funzionalità a bordo degli Apple Watch supportati.

In tal senso, watchOS 10.2 è una sorta di conferma, dal momento che l’unica novità tangibile è il ritorno della possibilità di passare da un quadrante all’altro tramite swipe. Per il resto, l’aggiornamento si preoccupa principalmente di risolvere bug, apportare miglioramenti e poco più.

Apple Watch compatibili con watchOS 10.2

Con watchOS 10.2 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

Apple sta per rilasciare macOS 14.2 Sonoma

Il nuovo macOS 14.2 Sonoma non va a stravolgere tutto ciò che il colosso di Cupertino ha messo in campo con le prime release di settembre e ottobre, ma introduce alcune piccola novità (oltre a sistemare i classici bug).

Nello specifico, il sistema operativo dei computer Mac guadagna l’autocompilazione con identificazione dei campi nei file PDF, nuovi widget per l’app Meteo, alcune novità per le app Messaggi e Orologio, correzioni di bug e l’integrazione di Shazam a livello del sistema operativo.

Computer Mac compatibili con macOS 14.2 Sonoma

Anche con macOS 14.2 Sonoma non cambia la lista dei computer Mac supportati:

Sono in arrivo anche tvOS 17.2 e audioOS 17.2

Arriviamo all’ultimo sistema operativo che si appresta a ricevere il secondo aggiornamento intermedio: parliamo di tvOS 17.2, che arriverà su tutti i modelli di Apple TV compatibili, ovvero Apple TV HD e le Apple TV 4K di prima, seconda e terza generazione, e audioOS 17.2 (versione del software dedicata agli smart speaker della mela morsicata), che arriverà su tutti i modelli di HomePod compatibili, ovvero gli HomePod (prima e seconda generazione) e HomePod mini.

L’aggiornamento non introduce grandi novità in generale: nella versione destinata ai set-top-box della mela morsicata, arriva però un nuovo meccanismo di navigazione tra i menu dell’app TV grazie all’introduzione di una barra laterale: da essa è possibile accedere rapidamente a menu come “Cerca”, “Guarda ora”, “Apple TV+”, “MLS Season Pass”, “Store” e “Libreria“. Sembra che tutte le app e i servizi a cui l’utente è abbonato compaiano in questa barra laterale.

Quando inizierà il rilascio dei nuovi sistemi operativi targati Apple?

Solitamente Apple avvia il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi quando in Italia scoccano le ore 19:00. Al netto di problematiche o cambiamenti dell’ultimo minuto, iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma potrebbero essere distribuiti già dalle 19:00 di oggi, lunedì 11 dicembre 2023 (a onor del vero, lo scorso anno iOS 16.2 venne rilasciato martedì 13 dicembre 2022).

Come accade sempre, anche per queste nuove versioni dei sistemi operativi, mobili e non, di Apple, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo compatibile non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento).

