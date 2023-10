Apple si appresta a rilasciare in forma stabile i nuovi iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1 e macOS 14.1 Sonoma, aggiornamenti intermedi di tutti i sistemi operativi della mela morsicata, presentati lo scorso 5 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC23 e rilasciati in forma stabile, per la prima volta, lo scorso mese.

Per iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma si tratta del primo aggiornamento intermedio. Scopriamo dunque tutte le novità delle nuove versioni di questi sistemi operativi che, al netto di sorprese dell’ultimo minuto, verranno rilasciati per tutti a partire dalle 19:00 di oggi, lunedì 23 ottobre 2023.

A poco meno di una settimana dal rilascio delle Release Candidate di martedì scorso, Apple si appresta a rilasciare il primo aggiornamento intermedio per le più recenti versioni di iOS e iPadOS

Le novità di iOS 17.1

L’aggiornamento a iOS 17.1 è accompagnato da un corposo changelog che indica l’arrivo di alcune funzionalità ed evidenzia la risoluzione di un gran numero di bug. Ecco tutte le novità in breve.

Condivisione AirDrop tramite connessione dati mobile

Con iOS 17.1, Apple aggiunge la possibilità di completare il trasferimento dei file condivisi con AirDrop tramite connessione dati (mobile) se i due iPhone, una volta iniziato il trasferimento, si allontanano.

Novità per la modalità StandBy

Con iOS 17.1, Apple aggiunge la nuova sezione “Schermo” al percorso “Impostazioni > StandBy”: questa sostituisce il vecchio switch “Schermo sempre attivo”, propone nuove opzioni di personalizzazione, come il display che può essere impostato per lo spegnimento automatico, dopo 20 secondi o per non spegnersi mai (questa opzione, nuova, è disponibile solo sugli iPhone che supportano l’Always-on Display, ovvero gli iPhone 14 Pro e gli iPhone 15 Pro). All’interno di questa sezione sono state inoltre spostate le opzioni per attivare la “Modalità notte” e la funzionalità “Attiva con movimento”.

Novità di Apple Music

Apple Music guadagna un nuovo sistema per scegliere i brani “preferiti” e i suggerimenti per i brani da aggiungere alle playlist già esistenti.

Nuovo sistema per scegliere i “preferiti” su Apple Music L’app guadagna un nuovo meccanismo per aggiungere un brano ai preferiti: sarà presente una stella, sia sulla schermata in riproduzione che sui vari widget, che, se tappata, aggiunge immediatamente il brano ai preferiti. Gli utenti potranno filtrare la propria libreria musicale in base ai preferiti (e gli algoritmi si regoleranno di conseguenza per fornire suggerimenti più pertinenti ai gusti dell’utente).

Suggerimenti per le playlist già esistenti su Apple Music In seguito all’aggiornamento, l’app suggerirà brani simili a quelli già presenti (in base al genere e al mood) da aggiungere alla playlist tramite la nuova sezione “Brani su” (a fianco di ogni brano suggerito c’è un “ + ” che consente di aggiungerlo rapidamente alla playlist).



Con iOS 17.1, gli iPhone 12 fanno “pace” con la Francia

L’aggiornamento a iOS 17.1 risolve il problema degli iPhone 12 coi limiti dei valori SAR in Francia. A questo link potete invece trovare un approfondimento sull’argomento.

La lista di bug risolti è lunghissima

Oltre a queste novità, l’aggiornamento a iOS 17.1 (e anche a iPadOS 17.1, ove applicabile) risolve una lunga lista di bug:

Opzione per scegliere un album specifico da utilizzare con Foto casuali nella schermata di blocco

Supporto alle chiavi di casa per le serrature compatibili con Matter

Maggiore affidabilità della sincronizzazione delle impostazioni di Tempo di utilizzo tra i dispositivi

Risolve un problema che poteva causare il ripristino dell’impostazione della privacy relativa ai luoghi frequenti significativa durante il trasferimento di un Apple Watch o l’abbinamento per la prima volta

Risolve un problema per cui i nomi dei chiamanti in arrivo potrebbero non essere visualizzati durante un’altra chiamata

Risolve un problema per cui le suonerie personalizzate e acquistate potrebbero non essere visualizzate come opzioni per la suoneria SMS



Risolve un problema che potrebbe rendere la tastiera meno reattiva

Ottimizzazioni del rilevamento degli incidenti (tutti i modelli di iPhone 14 e iPhone 15)

Risolve un problema che potrebbe causare la persistenza dell’immagine visualizzata

iPhone compatibili con iOS 17.1

Con iOS 17.1 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

iPad compatibili con iPadOS 17.1

Con iPadOS 17.1 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022)

(6 generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021)

(5 generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018)

(3 generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017)

(2 generazione, 2017) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021)

(3 generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

(2 generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

(1 generazione, 2018) iPad Pro 10.5 (2017)

(2017) iPad Air (5 a generazione, 2022)

(5 generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

(3 generazione, 2019) iPad mini (6 a generazione, 2021)

(6 generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

(5 generazione, 2019) iPad (10 a generazione, 2022)

(10 generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)

(9 generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)

(8 generazione, 2020) iPad (7 a generazione, 2019)

(7 generazione, 2019) iPad (6a generazione, 2018)

watchOS 10.1 sta per sbarcare sugli Apple Watch

Anche il sistema operativo da polso di Apple sta per aggiornarsi, con watchOS 10.1 che è ormai dietro l’angolo. Sebbene gli aggiornamenti intermedi di watchOS non siano soliti portare nuove funzionalità a bordo degli Apple Watch supportati, watchOS 10.1 introduce due nuova funzionalità:

watchOS 10.1 abilità il gesto “Doppio tap” sui più recenti Apple Watch Apple aveva affermato che la funzionalità “doppio tap” sarebbe sbarcata entro la fine dell’anno sui propri smartwatch più recenti (Watch Series 9 e Watch Ultra 2) e con watchOS 10.1 ciò diventa realtà. In generale il doppio tap (doppio tocco fra pollice e indice) è una gesture da usare, ad esempio, per rispondere o terminare a una chiamata, per scattare una foto con l’iPhone, gesture che controlla il pulsante principale di varie app e permette di fare varie cose senza dover toccare lo schermo dello smartwatch. Le impostazioni della funzionalità possono essere gestite attraverso l’app Watch dall’iPhone associato allo smartwatch tramite il nuovo menu “Gestures“.

Arriva NameDrop tra iPhone e Apple Watch Una delle tante funzionalità annunciate in fase di presentazione ma non ancora implementate dal colosso di Cupertino è NameDrop tra iPhone e Apple Watch , funzionalità che viene introdotta con watchOS 10.1 . Per chi non lo sapesse, NameDrop è una nuova funzionalità di AirDrop che consente di condividere “al volo” informazioni di contatto avvicinando il proprio Apple Watch all’iPhone (con almeno iOS 17) o all’Apple Watch (che abbia almeno la beta 1 di watchOS 10.1) di un’altra persona. La funzionalità è accessibile dal pulsante “Condividi” nella scheda contatto personale dell’app Contatti. A questo punto, un’animazione inviterà l’utente ad avvicinare il proprio smartwatch a un altro (o a un iPhone) per iniziare la condivisione.



Apple Watch compatibili con watchOS 10.1

Con watchOS 10.1 non cambia la lista dei dispositivi supportati:

Apple sta per rilasciare macOS 14.1 Sonoma

Il nuovo macOS 14.1 Sonoma non va a stravolgere tutto ciò che il colosso di Cupertino ha messo in campo con la prima release stabile del mese scorso, ma introduce una piccola novità (oltre a sistemare i classici bug).

Arriva la sezione “Copertura” tra le impostazioni di sistema Al percorso “Impostazioni > Generali > Copertura” è possibile scovare una sezione del tutto analoga a quella raggiungibile, attraverso il medesimo percorso, sugli iPhone e sugli iPad. In soldoni, questa schermata mostra la garanzia e la eventuale copertura AppleCare+ per il computer Mac e tutti gli accessori Bluetooth della mela morsicata in possesso dell’utente.



Computer Mac compatibili con macOS 14.1 Sonoma

Anche con macOS 14.1 Sonoma non cambia la lista dei computer Mac supportati:

Sono in arrivo anche tvOS 17.1 e audioOS 17.1

Arriviamo all’ultimo sistema operativo che, da stasera, riceverà il nuovo aggiornamento intermedio: parliamo di tvOS 17.1, che arriverà su tutti i modelli di Apple TV compatibili, ovvero Apple TV HD e le Apple TV 4K di prima, seconda e terza generazione, e audioOS 17.1 (versione del software dedicata agli smart speaker della mela morsicata), che arriverà su tutti i modelli di HomePod compatibili, ovvero gli HomePod (prima e seconda generazione) e HomePod mini.

Le novità di tvOS 17.1 e audioOS 17.1

Con l’aggiornamento ad audioOS 17.1, Apple rilascerà il supporto alla funzionalità Enhance Dialogue (Migliora Dialogo) per HomePod mini e per l’HomePod di prima generazione.

La funzionalità, che può essere sfruttata quando lo speaker è accoppiato a una Apple TV 4K (selezionandolo come uscita audio), ha lo scopo di aumentare il volume del parlato (separandolo dai rumori di fondo) per facilitarne l’ascolto all’interno di tracce composite con musica o effetti durante l’ascolto di una canzone o di un programma TV.

Quando inizierà il rilascio dei nuovi sistemi operativi targati Apple?

Solitamente Apple avvia il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi quando in Italia scoccano le ore 19:00. Al netto di problematiche o cambiamenti dell’ultimo minuto, iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1 e macOS 14.1 Sonoma inizieranno ad essere distribuiti dalle 19:00 di oggi, lunedì 23 ottobre 2023.

Come accade sempre, anche per queste nuove versioni dei sistemi operativi, mobili e non, di Apple, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo compatibile non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento).

