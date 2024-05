UnipolMove è sulla bocca di tutti da quando Telepass ha annunciato rincari di oltre il 110% del suo abbonamento passando da 1,83€ al mese a 3,90€ al mese per il servizio Family (Base). Grazie all’alternativa di UnipolSai è possibile avere un corposo risparmio sia sul costo mensile sia sul primo anno di utilizzo dato che fino al 7 maggio 2024 è presente una promozione che regala i primi 12 mesi di abbonamento.

Dopo aver confrontato i servizi più importanti del telepedaggio: Telepass, UnipolMove e MooneGo, abbiamo deciso di rispondere ad alcune delle domande più frequenti per aiutarvi a comprendere meglio cosa offre e cosa no UnipolMove.

1. Voglio disdire il Telepass, dove posso riconsegnare il dispositivo?

Trovi tutte le informazioni nel nostro articolo dedicato su come disdire Telepass. Il dispositivo Telepass può essere consegnato direttamente presso l’agenzia Unipol (per chi decide questa opzione per la sottoscrizione del contratto) che si occuperà della disdetta e riconsegna, oppure presso le Eni station.

2. È necessario essere clienti UnipolSai per utilizzare UnipolMove?

Non è necessario essere clienti UnipolSai. Da recenti segnalazioni sembra che alcune agenzie cerchino di forzare o obbligare la sottoscrizione o la generazione di un preventivo per assicurazione UnipolSai tuttavia questo NON è in realtà un requisito. Se non volete nemmeno discuterne vi basta fare la sottoscrizione a UnipolMove sul sito ufficiale, il dispositivo impiega in genere 4-5 giorni ad arrivare.

3. Dove funziona il dispositivo UnipolMove?

Il servizio UnipolMove funziona in tutta Italia, eccetto sulla tratta autostrade Sicilia e nel tunnel Schio – Valdagno. Al momento non abbiamo informazioni su quando verrà attivato né possibili tempistiche. Per chi abita in queste zone può valutare MooneyGo come alternativa.

4. Quali sono i costi di UnipolMove?

UnipolMove Abbonamento non ha costi di attivazione e di ingresso e ha un prezzo di 1,50 euro al mese che pagherete anche in caso di non utilizzo, inoltre i primi 12 mesi sono gratuiti grazie alla promozione in corso (fino al 7 maggio).

UnipolMove Pay-per-use invece ha un costo di attivazione pari a 10 euro un prezzo di 0,50 euro al giorno che pagherete solo nei giorni di utilizzo effettivo (ovvero solo nei giorni in cui passerete almeno una volta in un varco di tele-pedaggio).

Attenzione: alla sottoscrizione vi viene offerto un secondo dispositivo, anche il secondo è gratis il primo anno ma ha un costo di 1 euro al mese dal secondo anno in poi, valutate se prenderlo o meno di conseguenza. È possibile associare una targa per volta a ciascun dispositivo UnipolMove (il cambio targa è rapido e via app).

Non ci sono ulteriori costi se non quelli di utilizzo di eventuali altri servizi, come ad esempio il soccorso stradale.

5. C’è uno sconto per l’uso di moto con UnipolMove?

Sì, c’è uno sconto per le moto tuttavia va richiesto seguendo questa procedura (eseguibile esclusivamente dal sito internet, non da app):

accedi all’area riservata su UnipolMove.it

clicca “Il tuo profilo” e poi su “Il tuo piano”, quindi “Richiedi attivazione” selezionando il veicolo moto;

segui le indicazioni allegando: modulo Sconto Moto, che trovi in pagina, copia di un documento di identità in corso di validità, libretto di circolazione;

clicca su “invia documentazione”.

Se le verifiche andranno a buon fine (in media sembrano volerci da 2 a 4 giorni), riceverai una e-mail di conferma e potrai iniziare a viaggiare con il dispositivo beneficiando dello sconto previsto. Attenzione a un paio di aspetti:

Per richiedere l’attivazione, bisogna prima associare il dispositivo UnipolMove alla targa della moto per la quale viene richiesto lo sconto;

Il modulo di richiesta deve essere completo sia di data che di firma. In caso contrario, la Concessionaria potrebbe non accettare la richiesta.

6. Qual è la frequenza degli addebiti con UnipolMove?

Gli addebiti sono effettuati su base mensile. Non è possibile chiedere una variazione in questo senso. Sull’app è possibile consultare lo storico delle tratte (in genere impiega tra 24 e 48h dopo il transito a comparire) ed è possibile scaricare un PDF riassuntivo di un arco temporale. Ulteriori dettagli nell’approfondimento sull’App UnipolMove.

Il pagamento della fatturazione mensile è possibile esclusivamente tramite IBAN. Invece il pagamento dei servizi aggiuntivi in app UnipolMove è possibile farlo con carta di credito.

7. Quante targhe posso registrare su un unico dispositivo?

Tramite l’applicazione è possibile registrare a un dispositivo tutte le targhe che si vuole ma è possibile associarne solo una alla volta. Sempre dall’app è possibile cambiare l’associazione e l’operazione non impiega più di qualche secondo.

8. Quali caselli autostradali devo usare con UnipolMove?

In principio i caselli di tele-pedaggio erano contrassegnati dal logo Telepass in quanto era l’unico servizio. Con la liberalizzazione del mercato del tele-pedaggio sono stati via via convertiti per essere usati con qualsiasi servizio. La scritta Telepass sta venendo rimossa e al suo posto è presente la lettera “T” che sta per Tele-pedaggio, e la bandiera EU. Devi utilizzare i varchi che riportano il logo della bandiera EU. Se non c’è la bandierina, il casello non è compatibile.

9. Area C, parcheggi e strisce blu: cosa supporta Unipolmove?

Il pagamento dell’Area C di Milano è supportata da Unipolmove (ricordatevi di disattivarla prima dal Telepass). Sono supportati anche il pagamento delle strisce blu e dei parcheggi convenzionati. Vi consigliamo di consultare il sito UnipolMove per capire se ce ne sono nella zona di vostro interesse.

10. Con UnipolMove è incluso il soccorso stradale?

L’assistenza stradale non è compresa nell’abbonamento UnipolMove. Nell’applicazione è comunque presente come servizio aggiuntivo che, a richiesta, mostrerà un preventivo di costo per poter effettuare la chiamata di assistenza. Il discorso potrebbe essere logicamente diverso per chi è già assicurato contestualmente a UnipolAssistance.

Speriamo di avervi aiutato a dipanare eventuali dubbi riguardo UnipolMove. Trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione di UnipolMove oppure nel confronto tra Telepass vs UnipolMove vs Mooneygo.

*Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle sottoscrizioni idonee. Nessun rincaro per l’utente finale. Nessuna azienda ha sponsorizzato questo contenuto.