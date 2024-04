Come molti di voi sapranno, dal 1° luglio il costo del servizio Telepass subirà un nuovo aumento, portando la tariffa mensile per dispositivo a 3,90 euro. Vale la pena esplorare alcune alternative potenzialmente più vantaggiose. Tra le opzioni più conosciute ci sono UnipolMove e MooneyGo.

Come disdire il contratto Telepass

Per evitare il rinnovo automatico del contratto con le nuove tariffe, è necessario procedere alla disdetta entro il 30 giugno 2024. La disdetta può essere effettuata senza penalità o costi aggiuntivi attraverso vari metodi: si può inviare una e-mail a gestionecontratto@telepass.com, oppure utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo assistenza@pec.telepass.com. È anche possibile inviare una comunicazione tramite posta tradizionale all’indirizzo TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA. In alternativa, si può procedere di persona nei Telepass Store, nei Centri servizi dei gestori autostradali, e in altri punti vendita o assistenza autorizzati (con elenco aggiornato disponibile sul sito e sull’app di Telepass).

Infine, è possibile contattare telefonicamente il Call Center al numero verde 800.904.940. Assicuratevi di indicare le vostre generalità nella comunicazione e di specificare che la disdetta è dovuta alla “Proposta di modifica unilaterale del contratto” ricevuta, specificando se si desidera rescindere l’intero contratto Telepass Family o solo l’Opzione Twin, se attiva.

Ricapitolando, questi sono i metodi per recedere il contratto Telepass entro il 30 giugno 2024

E-mail: gestionecontratto@telepass.com.

gestionecontratto@telepass.com. PEC: assistenza@pec.telepass.com.

assistenza@pec.telepass.com. Posta tradizionale: TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA.

TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA. Di persona: nei Telepass Store, nei Centri servizi dei gestori autostradali, e in altri punti vendita o assistenza autorizzati.

nei Telepass Store, nei Centri servizi dei gestori autostradali, e in altri punti vendita o assistenza autorizzati. Telefonicamente: numero verde 800.904.940.

UnipolMove e MooneGo, quale scegliere?

È essenziale effettuare una scelta informata. Per questo motivo, di seguito illustreremo le principali caratteristiche dei due sistemi di telepedaggio menzionati all’inizio:

UnipolMove

UnipolMove al netto di promozioni (ad esempio, la promozione che offre UnipolMove gratis per i primi 12 mesi) offre un costo competitivo di soli 1€ al mese per il primo dispositivo, il quale può essere associato a una sola targa, e di 0,50€ al mese per il secondo dispositivo, che aumenta a 1€ dopo 12 mesi. Gli amanti delle due ruote apprezzeranno sicuramente lo sconto del 30% dedicato alle moto. I pedaggi sono addebitati direttamente sul conto corrente, semplificando le transazioni. Tra i servizi aggiuntivi, UnipolMove include il pagamento del bollo per auto e moto, multe, accesso all’Area C di Milano, parcheggi convenzionati (elenco completo disponibile qui), servizi di rifornimento, taxi senza costi aggiuntivi (dettagli su www.ittaxi.it), tagliandi, soccorso stradale, riparazione vetri, pagamenti bollettini e PagoPA, oltre a skipass in collaborazione con Snowit. UnipolMove è disponibile sia per utenti privati che business ma non è operativo sulle autostrade siciliane.

MooneyGo

MooneyGo richiede un costo iniziale di 1,50€ per dispositivo, che può essere associato a due targhe, più un costo di spedizione e attivazione di 5€. A differenza di altri servizi, MooneyGo non richiede un IBAN ma si appoggia su carte di credito Visa, Mastercard o su una carta Mooney. I servizi aggiuntivi includono parcheggi convenzionati, strisce blu e trasporto pubblico. MooneyGo è disponibile esclusivamente per l’utenza privata e funziona sulle autostrade siciliane, a differenza di altri dispositivi simili.