UnipolMove funziona bene? È meglio di Telepass? La nostra prova (video)

La notizia non è di poco conto: dal 1 luglio 2024 l’abbonamento a Telepass Family (ovvero il contratto base, e a cascata tutti gli altri) subirà un rincaro di oltre 100% ovvero passerà da 1,83 euro al mese a 3,90 euro al mese. Grazie alla liberalizzazione del mercato del tele-pedaggio siamo finalmente giunti a una situazione di mercato concorrenziale dove oltre allo storico monopolista si sono aggiunti nuovi fornitori come UnipolMove e MooneyGo come abbiamo visto nella nostra comparativa completa tra i servizi.

UnipolMove è attualmente il più gettonato e il motivo è molto semplice: è molto più economico (al pari di MooneyGo) ovvero 1,5 euro al mese e soprattutto offre i primi 12 mesi gratuitamente. Dato che stiamo utilizzando da oltre 2 anni tale servizio, abbiamo deciso di farne una recensione completa.

UnipolMove contro Telepass e MooneyGo, video

Cosa offre UnipolMove

Partiamo dai prezzi del tele-pedaggio essendo disponibile in due formati ovvero abbonamento e pay-per-use.

UnipolMove Abbonamento non ha costi di attivazione e di ingresso e ha un prezzo di 1,50 euro al mese che pagherete anche in caso di non utilizzo, inoltre i primi 12 mesi sono gratuiti grazie alla promozione in corso (salvo cambiamenti). UnipolMove Pay-per-use invece ha un prezzo di 0,50 euro al giorno che pagherete solo nei giorni di utilizzo effettivo (ovvero solo nei giorni in cui passerete almeno una volta in un varco di tele-pedaggio). Per chi utilizza UnipolMove in moto è presente lo sconto pedaggio pari al 30%.

La prima formula è più indicata a chi ne fa un largo utilizzo come ad esempio una tratta autostradale per lavoro, la seconda formula invece è più adatta per chi le autostrade le utilizza giusto in vacanza e non tutti i mesi. Giusto per fare un paragone l’abbonamento di Telepass ha un costo di 3,90 euro al mese (dal 1 luglio 2024, oggi 1,83 euro al mese) mentre la formula pay-per-use ha un costo di 1 euro per ciascun giorno di utilizzo.

Alla sottoscrizione del contratto attualmente UnipolMove fornisce gratuitamente 2 dispositivi che è possibile associare ciascuno ad una targa differente, il cambio è rapido e si può fare via App e ovviamente non sarete obbligati ad utilizzarli entrambi.

Oltre al tele-pedaggio, così come Telepass e MooneyGo, fornisce anche ulteriori servizi accessibili tramite l’applicazione disponibile sia su Android che su iOS (anche questa gratuita). Eccoli al completo:

Area C Milano;

Parcheggi convenzionati;

Taxi;

Carburante;

Bollo auto e moto;

PagoPA;

Bollettini;

Skipass.

Sempre dall’app è possibile consultare lo storico, i transiti a pagamento e scaricare ove necessario eventuali report PDF.

Per chi ha necessità del servizio per un’auto aziendale è disponibile anche UnipolMove Business, i prezzi sono invariati.

Come funziona UnipolMove

Il funzionamento di UnipolMove, per quanto riguarda il tele-pedaggio, è pressoché identico rispetto a Telepass e MooneyGo. Per utilizzarlo è sufficiente superare uno dei numerosi varchi con insegna gialla e logo dell’Unione Europea anche se questi riportano ancora la scritta “riservata clienti Telepass”. I varchi sono infatti tutti compatibili se presente il simbolo EU. Non esiste né esisterà dunque una corsia dedicata “riservata clienti UnipolMove” ma più semplicemente le scritte Telepass andranno ragionevolmente via via a sparire. Nota a margine: la lettera T sui cartelli non indica Telepass ma Telepedaggio.

Il dispositivo targato UnipolMove va installato sotto al vetro o comunque in una posizione favorevole per la trasmissione wireless con il varco. Nella confezione troverete un aggancio con lato adesivo da attaccare al parabrezza, il dispositivo che si aggancerà ad esso e una cover in gomma per renderlo più grazioso.

Recensione UnipolMove

Stiamo utilizzando UnipolMove fin dalla sua nascita, nel 2022, e complessivamente l’esperienza è più che soddisfacente. Superati i primi mesi in cui non tantissimi varchi erano compatibili perché carenti di logo EU e quindi di riconoscimento apposito, oggi si può tranquillamente affermare che quasi la totalità dei varchi a tele-pedaggio sono compatibili. L’unica eccezione, al momento, è l’autostrada Siciliana e nel tunnel Schio – Valdagno, al momento ancora non supportati (seppur l’azienda ne indichi la compatibilità prossimamente). Quando il dispositivo entra in funzione emette l’iconico fischio, duplice nei varchi autostradali, per segnalare la corretta lettura.

Trovate ulteriori informazioni sulle norme di utilizzo delle reti, installazione del dispositivo e di sicurezza nella pagina dedicata del sito UnipolMove.

Dove UnipolMove, così come anche MooneyGo, è più carente rispetto a Telepass è la copertura dei parcheggi convenzionati, che potete comunque consultare in anticipo sul sito ufficiale, e sul portafoglio di servizi aggiuntivi sempre che li troviate interessanti. Telepass offre infatti in aggiunta l’acquisto di biglietti ATM, acquisto di biglietti treni, aerei e itabus, supporto ai servizi di mobility sharing, Venezia Pass, e-vignette e i traghetti sullo stretto di Messina.

L’applicazione invece è realizzata molto bene, chiara e personalizzabile nella home per mettere in rilievo le funzionalità di vostro maggior interesse. Molto comoda la sezione per controllare i transiti e soprattutto è possibile scaricare facilmente un PDF ad usare come ricevuta per eventuali rimborsi km.

Vantaggi di UnipolMove

Il rincaro operato da Telepass in vigore dal 1 luglio 2024 rende decisamente interessante il passaggio a UnipolMove per due motivi: il primo è il costo mensile che come abbiamo visto è di 1,5 euro contro gli attuali 1,83 euro di Telepass e i prossimi 3,90 euro, il secondo sono i 12 mesi gratis in promozione.

Un risparmio considerevole pari a 46,80 euro il primo anno e di 28,80 euro/anno dal secondo in poi. Ovviamente anche il prezzo di UnipolMove potrebbe variare in qualsiasi momento ma al momento l’azienda non si è sbilanciata riguardo possibili rincari.

In conclusione: a meno che non abitiate in Sicilia o non abbiate particolari esigenze fra i servizi aggiuntivi che UnipolMove non riesce ad offrire, il passaggio è più che consigliato se volete risparmiare sul tele-pedaggio.