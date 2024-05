A partire dal 1° luglio 2024 il canone del servizio Telepass Family subirà un rincaro arrivando a costare 3,90 euro al mese, ovvero 11,70 euro a trimestre. Un prezzo che, in alcuni casi, va ad aggiungersi al prezzo di ulteriori servizi dell’azienda come ad esempio chi è abbonato a Telepass Plus raggiungendo così, complessivamente, una cifra considerevole. L’aumento del canone, a detta dell’azienda, è conseguenza di un aumento degli oneri e dei costi mantenimento e sviluppo dei servizi che negli ultimi tempi sono stati particolarmente ampliati per offrire una soluzione all inclusive di mobilità, ovvero possibilità di pagare tramite l’app la sosta, i mezzi pubblici, il bollo, l’assicurazione e non solo. A causa della liberalizzazione del mercato dei telepedaggi infatti Telepass ha dovuto parzialmente re-inventarsi sviluppando nuove aree di business.

Proprio per questo motivo non si è più obbligati ad affidarsi a Telepass per evitare la sosta al casello dell’autostrada bensì è oggi possibile affidarsi a servizi concorrenti: UnipolMove (che offre 12 mesi gratis) e MooneyGo.

L’aumento del prezzo di Telepass Family è una cosiddetta modifica unilaterale del contratto e questa operazione permette a chiunque di rescindere anticipatamente il contratto (qui la guida su come disdire il Telepass) senza costi o penali per spostarsi su altro come ad esempio MooneyGo.

Come passare da Telepass a MooneyGo

MooneyGo rappresenta un’alternativa interessante a Telepass. Si tratta di una realtà abbastanza recente e che di fatto offre solo un minor quantitativo di servizi aggiuntivi per cui potrebbe risultare come più limitata, ma più che soddisfacente per lo scopo primario, ovvero pagare il pedaggio automaticamente.

Più precisamente, a titolo informativo, i servizi aggiuntivi disponibili sono:

tele pedaggio nei parcheggi convenzionati nei principali aeroporti italiani, nelle stazioni, fiere e in città, come aeroporto di Malpensa, di Linate, stazione di Napoli e non solo (elenco completo dei parcheggi convenzionati);

pagamento delle strisce blu;

biglietti per il trasporto pubblico, tra cui treni, metro e bus (qui potete consultare l’elenco completo delle città coperture);

taxi;

mobility Sharing appogiandosi a Helbiz e Bird, potendo noleggiare dall’app bici o monopattini elettrici;

pagamento Area C di milano e Traghetti sullo stretto di Messina.

Un aspetto negativo di MooneyGo è che non è previsto il 30% di sconto sul pedaggio per le moto mentre un vantaggio è il funzionamento anche sulla rete autostradale della Sicilia.

Attualmente, MooneyGo offre due soluzioni: un abbonamento mensile al prezzo di 1,50€ con 5€ di spese di attivazione e consegna del dispositivo, a cui è possibile associare 2 targhe e con tutti i servizi aggiuntivi inclusi. In alternativa offre la formula Pay per use al prezzo di 2,20€ al mese nei soli mesi in cui si utilizza al servizio (attivazione e consegna dispositivo par a 10€) anche in questo caso con possibilità di associare 2 targhe e con tutti i servizi aggiuntivi inclusi.

Come acquistare MooneyGo online

Per acquistare il dispositivo e il servizio MooneyGo online, è sufficiente accedere pagina dedicata sul sito ufficiale, dove potrete procedere cliccando su “Attivalo online” sulla soluzione di vostra preferenza. Dopo aver completato la registrazione e inserito le informazioni richieste, il dispositivo verrà spedito all’indirizzo indicato, solitamente entro pochi giorni lavorativi. Per perfezionare l’acquisto sarà necessario usare una propria carta di credito o debito o una carta MooneyGo, non è possibile effettuare l’addebito su IBAN.

Entro il 5 maggio 2024, inserendo il codice PRIMAVERA24, otterrete 6 mesi gratis. Un promozione allettante ma meno di quella di UnipolMove che allo stesso prezzo offre 12 mesi gratis.

Come acquistare MooneyGo in agenzia

Per chi preferisce un contatto diretto, è possibile acquistare il dispositivo presso una qualsiasi agenzia MooneyGo, approfittando degli stessi vantaggi promozionali offerti online. Il principale beneficio dell’acquisto in agenzia è la consegna immediata del dispositivo, a differenza dell’acquisto online che prevede una spedizione.

Per effettuare l’acquisto prezzo l’agenzia ricordati di portare: targa, codice fiscale e carta di credito o debito (non è possibile effettuare l’addebito su IBAN), dopodiché riceverete il dispositivo e potrete richiedere al commesso l’attivazione del Telepedaggio.

Con queste informazioni, ora sapete come passare da Telepass a MooneyGo. Per ulteriori domande o dubbi, lasciate un commento e vi risponderemo.