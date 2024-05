UnipolMove si sta distinguendo come principale competitor di Telepass dopo che quest’ultima, con una mossa abbastanza azzardata col senno di poi, ha alzato il prezzo del proprio abbonamento Telepass Family di oltre il 110% passando da 1,83€ al mese a 3,9€ al mese (dal 1 luglio 2024). Non è l’unico però perché come abbiamo visto sono ben due i concorrenti, li abbiamo messi a confronto nel dettaglio nel nostro articolo: Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo.

UnipolMove però è il servizio che attualmente ha la promozione lancio più accattivante e in queste ore ha dato una vera e propria risposta a Telepass prorogandola rispetto alla prima scadenza fissata al 7 maggio 2024. Ci sono però anche novità sui tempi di consegna dei dispositivi UnipolMove con tempi che si allungano, cerchiamo di far chiarezza.

UnipolMove: ritardi nei tempi di consegna, ecco perché

Un tema che sta venendo sollevato da molti nuovi sottoscrittori di UnipolMove sono i tempi di consegna dei dispositivi, una volta fatta la sottoscrizione online sul sito ufficiale. Se infatti l’azienda assicura 4-5 giorni come tempi di consegna questi si stanno inesorabilmente allungato e il motivo è apparentemente duplice.

Il primo, quello comunicato da UnipolMove via mail, è la quantità di richieste ricevute negli ultimi giorni che stanno inesorabilmente ingolfando la catena distributiva e l’assistenza clienti. Dalla comunicazione del rincaro di Telepass infatti sono moltissime le persone che si sono adoperate per passare da Telepass a UnipolMove. Di seguito la comunicazione ricevuta via mail:

Il secondo motivo invece potrebbe essere dovuto al tipo di corriere scelto da UnipolMove ovvero GLS. Negli ultimi mesi infatti numerosi dipendenti GLS (tra cui driver e facchini) continuano a scioperare per chiedere condizioni migliori di sicurezza sul lavoro, andando ad allungare i tempi di spedizione.

Al di la degli scioperi del personale GLS, su cui UnipolMove non può fare molto, bisognerà pazientare che l’onda di richieste venga evasa prima che i tempi tornino alla normalità, non resta che pazientare o recarsi presso punto UnipolSai.

UnipolMove risponde a Telepass e proroga la promozione con 12 mesi gratis

Se da una parte Telepass è diventato meno conveniente come spesa annua complessiva, dall’altra parte la promozione di UnipolMove è veramente accattivante in quanto non solo l’abbonamento costa meno della metà (1,5€ al mese) ma inoltre i primi 12 mesi di servizio sono offerti gratuitamente. Proprio questa promozione, in scadenza al 7 maggio 2024, è stata prorogata al 28 maggio 2024.

Se dunque sottoscrivete UnipolMove avete i seguenti risparmi rispetto a Telepass:

primo anno gratis: quindi 0€ rispetto a 46,80€ di Telepass (3,9€ per 12 mesi);

dal secondo anno in poi, ogni anno: 18€ invece di 46,80€ di Telepass.

UnipolMove e Telepass però non solo sono servizi per il tele-pedaggio, offrono anche ulteriori funzionalità sfruttabili dall’applicazione. Per comprendere meglio se UnipolMove possa fare al caso vostro vi rimandiamo al nostro articolo dove mettiamo a confronto servizi e funzionalità, e alle risposte alle 10 domande più frequenti su UnipolMove.

*Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle sottoscrizioni idonee. Nessun rincaro per l’utente finale. Nessuna azienda ha sponsorizzato questo contenuto.