Giornata di grandi novità in casa Apple che, in occasione della WWDC 2023, ha presentato diverse novità in arrivo per i suoi servizi e per la sua gamma di prodotti nel corso del prossimo futuro. Tra le novità svelate c’è spazio per l’annuncio di tvOS 17, la nuova evoluzione del sistema operativo dedicato ad Apple TV che registra una lunga serie di piccole ma importanti novità e un focus su personalizzazione e integrazione con altri dispositivi Apple.

In aggiunta, c’è ache un importante aggiornamento per gli AirPods Pro 2 che registrano l’introduzione di nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare, in modo significativo, la qualità dell’esperienza d’ascolto. Novità in arrivo anche per quasi tutta la gamma AirPods con una nuova funzione di sicuro interesse per la gestione del microfono. Vediamo, punto per punto, le novità annunciate da Apple in merito.

tvOS 17 è ufficiale: focus su personalizzazione e integrazione con iPhone e iPad

tvOS 17 arriverà il prossimo autunno ma è già stato ufficialmente, in modo completo, da Apple che ha anticipato quelle che saranno le principali novità del sistema operativo. Secondo Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple: “Le nuove funzioni e i miglioramenti rendono Apple TV ancora più piacevole e semplice da usare, confermando ancora una volta che si tratta del dispositivo da salotto migliore per i clienti e le clienti Apple.”

Il focus dell’aggiornamento è rappresentato dal rinnovato Centro di Controllo che introduce una serie di miglioramenti pensati per garantire agli utenti la possibilità di personalizzare al massimo l’esperienza di visione. Il Centro di Controllo visualizza ora informazioni sullo stato del sistema, fra cui l’ora e il profilo attivo.

Da segnalare anche l’arrivo su Apple TV 4K della nuova app FaceTime. L’applicazione permetterà di effettuare le chiamate da Apple TV o anche trasferirle da iPhone o iPad ad Apple TV. Il sistema è in grado di creare un collegamento wireless tra iPhone o iPad e l’Apple TV, in modo tra visualizzare la chiamata sullo schermo del TV, sfruttando fotocamera e microfono del dispositivo mobile.

Da segnalare, inoltre, che è inclusa la funzionalità Inquadratura automatica, per mantenere le persone sempre al centro dell’inquadratura, anche quando si spostano. Su AppleTV, inoltre, arriva Split View per guardare film o serie TV insieme ad altre persone durante una sessione SharePlay, continuando a vedere i partecipanti alla chiamata FaceTime. In questo modo, i vari servizi si integrano tra di loro, garantendo un’esperienza utente sempre più completa.

Apple ha, inoltre, annunciato l’arrivo delle app per videoconferenze Webex di Cisco e Zoom su tvOS. Le applicazioni saranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi. Per tutti gli sviluppatori di app similari, inoltre, ci sarà la possibilità di sfruttare la API Continuity Camera su Apple TV 4K per integrare microfono e fotocamere di iPhone e iPad con l’app per tvOS.

Per gli utenti ci sarà anche la possibilità di sfruttare Apple Music Sing, creando un vero e proprio karaoke integrando l’app di Apple Music, tvOS e le funzionalità di Continuity Camera. Da notare, inoltre, che viene introdotta con tvOS 17 la possibilità di individuare la posizione del telecomando Siri Remote tramite il Centro di Controllo su iPhone. Il salvaschermo ora può integrare una selezione di foto della raccolta Ricordi della propria libreria personale e/o di una libreria condivisa.

Tra le altre novità troviamo Enhance Dialogue che permette di sentire con maggiore chiarezza le parti parlate durante le scene di film o serie utilizzando una Apple TV 4K abbinata a un HomePod (seconda generazione). C’è poi l’introduzione del supporto allo standard Dolby Vision 8.1. e una serie di miglioramenti per Apple Fitness+, con l’introduzione di Piani personalizzati. Grande novità anche per la privacy: viene introdotto, infatti, il supporto alle VPN di terze parti che consentirà agli sviluppatori di creare app VPN da utilizzare su dispositivi tvOS.

La nuova versione di tvOS 17 è già disponibile in versione beta, per i membri dell’Apple Developer Program. L’aggiornamento arriverà gratuitamente in autunno per Apple TV 4K e Apple TV HD. Nel frattempo, è stato annunciato anche iOS 17. Per saperne di più potete fare riferimento al link qui di sotto.

Gli AirPods si aggiornano: tante funzioni inedite per la versione Pro 2

Nel corso del prossimo autunno, gli AirPods si aggiornamento con un importante update software che punta a migliorare l’esperienza d’ascolto personale. Sugli AirPods Pro di seconda generazione arriveranno tre importanti novità:

Audio adattivo

Volume personalizzato

Rilevamento conversazioni

Audio adattivo è una delle novità più interessanti annunciate oggi: si tratta di una particolare modalità di funzionamento che unisce, in modo dinamico, la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore in base alle condizioni ambientali. In questo modo, gli AirPods Pro saranno in grado di adattarsi alle situazioni d’uso in modo automatico, adeguando il funzionamento quando l’utente passa da un ambiente ad un altro.

Con Volume personalizzato, invece, gli auricolari di Apple saranno in grado di calibrare l’esperienza multimediale d’ascolto in automatico. Il sistema utilizza il machine learning per rilevare le condizioni ambientali e le preferenze d’ascolto nel tempo. Rilevamento conversazioni, invece, permetterà di interagire con le persone adeguando il volume in automatico quando il sistema riconoscerà l’avvio di una conversazione.

Apple ha anticipato anche un miglioramento della funzione Passaggio automatico che permette di passare da un dispositivo ad un altro in modo ancora più veloce. Viene introdotta, inoltre, una funzione in grado di garantire la possibilità di attivare o disattivare il microfono su AirPods Pro di prima e seconda generazione, AirPods di terza generazione e AirPods Max.

L’utente può premere lo stelo degli AirPods (o la Digital Crown sugli AirPods Max) per disattivare o attivare velocemente il microfono in modo istantaneo. Anche l’aggiornamento degli AirPods è programmato per il prossimo autunno ma è già disponibile in versione beta per gli sviluppatori.

