A inizio giugno, in occasione dell’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori WWDC, Apple ha presentato fra le varie novità anche l’ultima versione di macOS: Sonoma.

Tra le novità introdotte nella nuova versione del sistema operativo della mela, figura anche una novità che è sicuramente stata apprezzata dagli amanti del settore gaming, si tratta del Game Porting Toolkit, uno strumento di porting dei giochi che consente agli sviluppatori di trasferire facilmente i loro giochi Windows su Mac con uno sforzo minimo o nullo.

Di recente lo strumento in questione, che è ancora in versione beta, ha ricevuto il suo primo aggiornamento; diamo insieme uno sguardo alle novità introdotte.

Il Game Porting Toolkit di Apple si aggiorna, ecco le novità

Apple ha intenzione di trasformare i Mac in macchine da gaming, nel tentativo di perseguire questo obbiettivo l’azienda ha lanciato il nuovo strumento Game Porting Toolkit; si tratta di un software basato su Wine (popolare piattaforma open source sicuramente già nota agli utenti Linux) che traduce il software Windows in ambienti Unix (come anche macOS).

Lo strumento realizzato da Apple presenta varie migliorie rispetto a Wine, permette per esempio di tradurre DirectX 12 in Metal 3 in tempo reale, consentendo agli sviluppatori di convertire la grafica DirectX in Metal così da poter eseguire il gioco in modo nativo con prestazioni molto migliori.

Come anticipato, il colosso di Cupertino ha rilasciato l’aggiornamento beta 1.0.2 di Game Porting Toolkit, che migliora significativamente le prestazioni del gioco. Un video dello youtuber Andrew Tsai mostra alcuni test grazie ai quali sono ben visibili i miglioramenti apportati al tool dall’update citato in precedenza, che ora consente di far funzionare i giochi a frame rate più elevati.

A titolo di esempio grazie alla nuova versione di Game Porting Toolkit, il gioco Elden Ring è passato da 26 frame al secondo a 32 frame al secondo su un Mac con chip M1 Max, Cyberpunk su un Mac M2 Ultra da 8 FPS a 18 FPS.

Al momento nonostante i miglioramenti, sembra che il tool soffra di qualche problema con i chip Ultra dell’azienda, i giochi infatti girano meglio su chip meno potenti, presumibilmente a causa del fatto che i chip Ultra combinano due chip Max in uno con la tecnologia UltraFusion e lo strumento potrebbe non avere ancora il completo supporto per questo scenario.

La nuova versione di Game Portal Toolkit rende inoltre compatibili alcuni giochi che prima non lo erano, come Horizon Zero Dawn e Resident Evil 2; infine la nuova versione dello strumento aggiunge il supporto per il software a 32 bit, anche se per ora le prestazioni sembrano piuttosto scadenti.

Qualora foste in possesso di un account sviluppatore Apple e voleste provare con mano le novità introdotte, lo strumento Game Porting Toolkit è disponibile per il download attraverso questo link, per poterlo utilizzare sarà necessario eseguire alcuni comandi da Terminale e ovviamente utilizzare un Mac che esegua l’ultima beta di macOS Sonoma.

