L’annuale conferenza WWDC dedicata agli sviluppatori è ancora in svolgimento, Apple ha però già presentato diverse novità e fra queste c’è la futura versione del sistema operativo iPadOS. Contestualmente alla presentazione di iOS 17, il colosso di Cupertino ha annunciato anche iPadOS 17 che rappresenta il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo iPad. Vediamo insieme le principali novità.

Apple annuncia diverse novità per iPadOS 17

iPadOS è il cuore del nostro dispositivo più versatile di sempre, e permette di fare moltissime cose con iPad. Ora, con iPadOS 17, offriamo un’esperienza ancora più personale e potente. Con i widget interattivi sulla schermata di blocco, gli aggiornamenti ai PDF e a Note, e i miglioramenti apportati a Messaggi e FaceTime, iPadOS offre ancora più modi per fare ogni cosa in modo più semplice e veloce.

La prima novità arriva direttamente da iOS 16 e riguarda le possibilità di personalizzazione della schermata di blocco, ora grazie ad iPadOS 17 anche gli utenti iPad avranno tale possibilità, potranno quindi personalizzare a piacimento la schermata di blocco del proprio dispositivo, creando più schermate di blocco con sfondi, widget e stili di carattere diversi.

Con l’ultima versione di iPadOS i widget diventano interattivi permettendo di svolgere diverse attività con un semplice tap, sarà possibile accendere le luci, riprodurre un brano o segnare all’istante un promemoria come completato, direttamente dal widget; i widget interattivi saranno disponibili nella schermata Home e di blocco.

iPadOS 17 introduce anche alcune novità per chi lavora con i file PDF, la nuova versione del software infatti usa il machine learning per identificare i campi di testo nei PDF e compilarli rapidamente aggiungendo informazioni come nome, indirizzo e email direttamente da Contatti. Anche l’applicazione Note porta alcune novità per i file PDF, sono ora infatti disponibili nuovi modi per organizzare, leggere, annotare e lavorare ai PDF insieme ad altre persone.

Anche l’applicazione dedicata ai messaggi riceve diverse novità, è ora possibile creare adesivi con emoji sticker e la possibilità per gli utenti di creare Live Stickers (con tanto di effetti aggiuntivi) dalle proprie foto, c’è un nuovo menu espandibile per accedere velocemente a tutte le app per iMessage, l’esperienza di ricerca è stata migliorata con i filtri per persone, parole chiave e tipi di contenuti, i messaggi audio vengono automaticamente trascritti e infine, quando una persona condivide la propria posizione, questa viene visualizzata in tempo reale durante la conversazione fino al termine della sessione di condivisione.

Safari riceve alcuni aggiornamenti per la produttività, vengono introdotti i profili grazie ai quali l’utente può tenere separata l’attività di navigazione personale da quella lavorativa, ogni profilo ha la sua cronologia, i suoi cookie, i suoi gruppi di schede e i suoi preferiti, ed è facile passare da un profilo all’altro. Nella modalità di navigazione privata è ora possibile bloccare la finestra visualizzata usando Face ID o Touch ID.

Grazie all’ultima versione del sistema operativo giunge su iPad anche l’app Salute, finora esclusiva degli smartphone della mela, grazie a quest’applicazione gli utenti iPad potranno controllare i propri dati sanitari senza bisogno del telefono; l’app è stata riprogettata e adattata per sfruttare il display più grande dell’iPad, permetterà agli utenti di avere accesso a tutti i dati sulla salute già archiviati sull’iPhone tramite iCloud.

Di seguito altre novità incluse nel futuro aggiornamento iPadOS 17:

Stage Manager offre maggiore flessibilità per gestire la posizione e le dimensioni delle finestre, inoltre supporta l’uso delle fotocamere integrate sui monitor esterni.

offre maggiore flessibilità per gestire la posizione e le dimensioni delle finestre, inoltre supporta l’uso delle fotocamere integrate sui monitor esterni. Freeform offre nuovi strumenti di disegno, supporto della funzione senza contatto, inclinazione e adattamento alla forma, così come la possibilità di aggiungere linee di collegamento e nuove forme a qualsiasi oggetto, e la funzione Follow Along per seguire facilmente il lavoro svolto alla lavagna.

offre nuovi strumenti di disegno, supporto della funzione senza contatto, inclinazione e adattamento alla forma, così come la possibilità di aggiungere linee di collegamento e nuove forme a qualsiasi oggetto, e la funzione Follow Along per seguire facilmente il lavoro svolto alla lavagna. Spotlight permette di cercare informazioni e avviare azioni in modo ancora più rapido.

permette di cercare informazioni e avviare azioni in modo ancora più rapido. Ricerca visiva riesce a identificare anche cibo, vetrine, insegne e simboli.

riesce a identificare anche cibo, vetrine, insegne e simboli. La tastiera ha una funzione di correzione automatica migliore.

ha una funzione di correzione automatica migliore. Siri si può attivare dicendo semplicemente “Siri”.

si può attivare dicendo semplicemente “Siri”. Condividere contenuti usando AirPlay è ancora più semplice, perché ora l’intelligenza on-device impara le preferenze dell’utente.

è ancora più semplice, perché ora l’intelligenza on-device impara le preferenze dell’utente. Promemoria introduce un nuovo modello di lista della spesa intelligente che semplifica lo shopping raggruppando gli articoli in sezioni.

introduce un nuovo modello di lista della spesa intelligente che semplifica lo shopping raggruppando gli articoli in sezioni. Mappe permette di scaricare le mappe e di usarle offline.

permette di scaricare le mappe e di usarle offline. Gli aggiornamenti per la protezione della privacy includono l’espansione di “Migliora la sicurezza delle comunicazioni” con l’aggiunta di protezioni per bambini e bambine, e una funzione “Avviso di contenuti sensibili” per adulti.

includono l’espansione di “Migliora la sicurezza delle comunicazioni” con l’aggiunta di protezioni per bambini e bambine, e una funzione “Avviso di contenuti sensibili” per adulti. Nuovi strumenti per l’accessibilità tra cui Assistive Access (è un’interfaccia personalizzabile che aiuta l’utente con disabilità cognitive a usare l’iPad), Live Speech (permette a chi non può parlare di scrivere ciò che vuole dire e farlo pronunciare a voce alta durante le telefonate), Personal Voice (offre all’utente che rischia di perdere la voce l’opportunità di creare una voce personalizzata simile alla sua, e di integrarla in Live Speech), Point and Speak in Lente d’ingrandimento (aiuta le persone cieche e ipovedenti a interagire con dispositivi elettronici e altri oggetti fisici).

Quando sarà disponibile iPadOS 17

L’ultima versione del sistema operativo dedicato agli iPad è stata dunque appena annunciata dall’azienda, iPadOS 17 dovrebbe fare il suo debutto ufficiale più tardi durante l’anno, probabilmente in autunno. A partire da oggi sarà però disponibile una versione beta dedicata agli sviluppatori, grazie alla quale sarà possibile per l’azienda raccogliere feedback e apportare le dovute modifiche ed eventuali aggiustamenti; nel corso dell’estate invece dovrebbe essere resa disponibile anche una versione beta pubblica.

La nuova versione del sistema operativo sarà disponibile per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

