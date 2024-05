Ne abbiamo parlato ampiamente della recente vicenda che sta interessando il mondo del tele-pedaggio in Italia. Telepass ha annunciato un rincaro di circa il 113% del suo abbonamento a partire da 1 luglio 2024 e moltissimi clienti hanno deciso di abbandonare il servizio in favore della concorrenza, come ad esempio UnipolMove o MooneyGo.

A causa dell’elevato numero di abbandoni, Telepass sta cercando di correre ai ripari offrendo un periodo di gratuità del proprio servizio per chi cambia idea e decide di restare, vediamo i dettagli.

Telepass prova a fermare l’emorragia di clienti regalando mesi di abbonamento

Purtroppo non abbiamo numeri reali alla mano ma non è difficile farsi un’idea di quanti siano i clienti indisposti dalla comunicazione di Telepass di passare da 1,83 euro al mese a 3,90 euro al mese il costo del proprio servizio. Prezzo che va ovviamente ad aumentare ulteriormente per chi ha Telepass Plus o funzionalità aggiuntive.

Basta scorrere un po’ i social per capire che in questi giorni sta avvenendo un vero e proprio fuggi fuggi da Telepass verso la concorrenza e il motivo è anche abbastanza semplice: UnipolMove, ad esempio, ha un costo di 1,50 euro al mese e fino al 28 maggio 2024 offre ben 12 mesi gratis di servizio. Anche MooneyGo ha un costo mensile di soli 1,50 euro al mese.

Vi abbiamo già spiegato come disdire Telepass, qualora vogliate farlo, tuttavia se optate per la soluzione telefonica (o del ricontatto) il servizio clienti Telepass proverà a convincervi a restare come clienti semplicemente regalandovi 6 o 12 mesi gratis. Non sappiamo per quanto tempo questa contro-proposta sarà suggerita come strada alternativa, ma lo screenshot allegato qui sotto è di queste ore.

La domanda ora sorge spontanea: ci sono penali oppure si è vincolati al servizio? La risposta è no, non ci sono penali né vincoli se si accetta la proposta. Come indicato nella comunicazione stessa e come comunicato dal servizio clienti telefonicamente non vi sarà alcun vincolo di permanenza né penali da pagare, lasciando dunque libera la possibilità di abbandonare il servizio in qualsiasi momento.

Rinviare di 6 mesi a scelta di passaggio a UnipolMove ha l’unico “svantaggio” che in quel momento potrebbe non essere più disponibile la promozione che regala i primi 12 mesi di servizio.

Quindi conviene restare a Telepass oppure no?

Come abbiamo già risposto più volte la scelta è abbastanza personale: dipende principalmente dai pro e contro dei vari servizi che abbiamo confrontato nell’articolo dedicato Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo.

Indubbiamente se vi interessa solo il servizio di tele-pedaggio e non i servizi aggiuntivi, UnipolMove ad esempio rappresenta l’alternativa attualmente più economica in assoluto e se sottoscrivete l’abbonamento entro il 28 maggio 2024 avete anche 12 mesi gratis.

In alternativa, se Telepass risulta per voi ancora più conveniente o interessante, potete comunque provare a farvi dare i 6 o 12 mesi gratis di servizio (non sappiamo con quale criterio offrano l’una o l’altra opzione) semplicemente chiedendo un ricontatto per disdetta sul sito ufficiale e sentire cosa propone l’operatore.

