Ci siamo, la Worldwide Developer Conference 2023 (WWDC23), è finalmente tra noi e porta in dote una pletora di novità annunciate da Apple in occasione del keynote d’apertura come i nuovi iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma; tra le più attese annoveriamo anche watchOS 10 che accoglie il decimo anniversario del proprio rilascio con l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni che non solo punta ad affinare l’esperienza utente ma tenta, in qualche modo, di rivoluzionaria attraverso l’introduzione di nuove, importanti funzionalità.

watchOS 10 è ufficiale: ecco le novità annunciate

Dal palco dello Steve Jobs Theather, il colosso ha annunciato, senza grosse sorprese, watchOS 10 che stravolge, in un certo senso, un sistema operativo che negli ultimi anni ha potuto godere di un generale conservatorismo – merito anche della concorrenza, non particolarmente agguerrita nel settore – per una divisione che può registrare il 60% percento delle quote di mercato e ha generato 41 miliardi di ricavi nel solo 2022. Apportare modifiche rilevanti a una formula così vincente è ambizioso ma allo stesso tempo necessario per far progredire il sistema operativo.

watchos 10 rivoluziona i canoni d’interazione a cui ci ha abituato il colosso negli ultimi anni; protagonisti di questo nuovo corso sono i widget, affiancati dal redesign estetico e funzionale di alcune applicazioni proprietarie, nuovi quadranti e le immancabili novità nell’ambito del fitness, il cuore della proposizione di Apple Watch, e una rinnovata, nonché lodevole, attenzione al tema della salute mentale.

WatchOS 10 si rifà il look grazie alle raccolte smart e alle app ridisegnate

I widget sbarcano su watchOS 10 e lo fanno stravolgendo l’interfaccia attraverso le raccolte smart di widget; queste sono simili a quelle già presenti su iOS, iPadOS e, a partire da oggi, su macOS Sonoma e consentono di recuperare informazioni rilevanti e tempestive a colpo d’occhio in sintonia con il contesto di utilizzo in cui ci si trova. Peraltro, i widget guadagnano dinamicità divenendo interattivi: ruotando la Digital Crown verso l’alto sarà possibile accedere alla propria raccolta di widget situata nella parte inferiore dell’interfaccia e in costante aggiornamento.

In questo ambito, Apple ha voluto differenziare le applicazioni dotate di widget dinamici per le attività in tempo reale quali quelle riguardanti la riproduzione di contenuti multimediali, l’orologio (per la gestione dei timer e delle sveglie), quelle dedicate al tracciamento di un ordine da un app di delivery e molto altro. Nell’attuale iterazione di watchOS, il sistema utilizza dei piccoli simboli delle app in esecuzione nella parte superiore dell’interfaccia; per richiamare l’app in questione era necessario effettuare un tap sulle suddette icone: un’operazione tutt’altro che intuitiva e incapace di gestire molteplici attività in tempo reale.

Con watchOS 10 questo paradigma cambia; se dalla parte inferiore emerge la raccolta intelligente di widget, nella parte superiore, ruotando la Digital Crown verso il basso, sarà possibile richiamare i widget di applicazioni in esecuzione.

Il nuovo canone è chiaramente aperto agli sviluppatori i quali, tramite le API, potranno ottimizzare le proprie applicazioni e aggiornarle per adottare il nuovo paradigma di utilizzo.

L’interfaccia di watchOS 10 accoglie un rinnovamento estetico di molte app proprietarie come Meteo, Borsa, Casa, Mappe, Messaggi e Ore Locali che ora sono in grado di sfruttare appieno il display di Apple Watch mostrando informazioni più dettagliate nella cornice di un’interfaccia più coerente e moderna.

In questo ambito si inserisce l’introduzione di nuovi quadranti tra cui si segnala uno dedicato alla riproduzione musicale e uno interattivo che vede come protagonista Snoopy, il celebre personaggio dei Peanuts.

Il comparto fitness diventa ancora più completo

Grande attenzione è stata dedicata anche alle novità legate al tema del fitness, un argomento che costituisce il core business di Apple Watch e che questa volta si arricchisce di nuove metriche, nuovi modi di visualizzazione delle informazioni ottimizzate per l’allenamento in bicicletta e il trekking.

Questi nuovi modi di mostrare le informazioni a colpo d’occhio e in maniera completa sono denominate “Viste allenamento“: grazie ad esse le metriche più importanti riguardanti un allenamento verranno visualizzate sullo schermo dell’iPhone in modo da averle sempre a disposizione a un rapido sguardo. Chiaramente le metriche mostrate saranno personalizzabili in base all’attività fisica avviata.

Rimanendo in tema fitness, watchOS 10 consente a Apple Watch di connettersi ad accessori di terze parti per la bici riuscendo ad estrapolare preziosi dati di allenamento quali le zone di potenza e la cadenza.

watchOS 10 fa della salute mentale e della vista una priorità

Come anticipato in apertura, Apple ha posto particolarmente attenzione al tema della salute mentale, un argomento fondamentale che nel corso degli anni sta guadagnando la centralità che merita nel discorso pubblico in quanto pilastro del nostro benessere al pari della salute fisica.

Apple in questo ha sempre svolto un lavoro lodevole e continua a farlo in watchOS 10 grazie all’introduzione di metodi più semplici di registrazione delle sessioni di mindfulness grazie alla possibilità di aggiungere rapidamente le emozioni e gli stati d’animo nel corso della giornata al fine di ottenere una sempre maggiore consapevolezza emotiva. Tutto questo viene affiancato da elementi grafici e forme varie tramite le quali l’utente può scegliere di descrivere il proprio stato d’animo associandolo a una particolare forma o colore per selezionare quella che meglio lo rappresenta in quell’istante.

Un altro argomento affrontato da Apple è quello della salute della vista e in particolare la miopia, il difetto visivo più diffuso a livello mondiale. A sostegno della propria tesi, il colosso ha sottolineato le raccomandazioni dell’International Myopia Institute il quale raccomanda che i bambini trascorrano almeno 80-120 minuti al giorno all’aperto. Ebbene, grazie a watchOS 10, Apple Watch potrà misurare il tempo trascorso alla luce del giorno grazie a un sensore in grado di rilevare la luce ambientale.

Il tema del tempo trascorso all’aperto si lega anche all’argomento della salute mentale nonché fisica di cui Apple Watch vuole consolidare il proprio dominio nel settore.

Le metriche riguardanti la salute mentale e della vista saranno sempre disponibili nella nuova app Salute all’interno della quale consultare informazioni dettagliate in merito e ricevere consigli e raccomandazioni pensati in collaborazione con esperti del settore.

Le altre novità

Di seguito le altre novità introdotte da watchOS 10:

NameDrop consente di condividere facilmente le informazioni di contatto avvicinando Apple Watch all’iPhone di un’altra persona.

consente di condividere facilmente le informazioni di contatto avvicinando Apple Watch all’iPhone di un’altra persona. Le mappe offline su iPhone sono disponibili anche su Apple Watch.

su iPhone sono disponibili anche su Apple Watch. Introdotta la riproduzione di un messaggio video FaceTime e la sua visualizzazione direttamente su Apple Watch.

e la sua visualizzazione direttamente su Apple Watch. Introdotto un promemoria dell’app Farmaci se non ha registrato l’assunzione di un farmaco dopo che sono trascorsi 30 minuti dall’orario previsto.

Quando sarà disponibile watchOS 10 e per quali Apple Watch?

Come da tradizione Apple, il nuovo watchOS 10 verrà rilasciato a tutti gli utenti in possesso di un Apple Watch compatibile nel corso dell’autunno di quest’anno.

Per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program la prima versione Beta in anteprima di watchOS 10 è già disponibile al download attraverso il relativo portale degli sviluppatori di Apple mentre, come consuetudine, il colosso dovrebbe rilasciare una prima beta pubblica già durante il mese di luglio sul portale dedicato.

La nuova versione del sistema operativo per Apple Watch sarà disponibile come aggiornamento software per gli Apple Watch Series 4 o modelli successivi abbinati a un iPhone Xs o modelli successivi con iOS 17.

