SwitchBot è una compagnia specializzata in prodotti per la smart home, ma con una grossa differenza rispetto alla maggior parte della concorrenza. Piuttosto che creare nuovi dispositivi intelligenti, che obbligano l’utente a sostituire dispositivi già presenti in casa, il produttore preferisce concentrarsi su nuovi prodotti che permettono di rendere intelligenti quelli già presenti in casa.

Ne è un valido esempio SwitchBot Curtain 3(qui trovate la nostra recensione) che rende smart anche una vecchia tenda manuale, anche se il prodotto più esemplificativo è l’originale SwitchBot Bot, il “dito” meccanico che può premere interruttori semplificando la gestione della casa.

Oggi vi parliamo invece di SwitchBot Lock Pro, la nuova versione del dispositivo pensato per automatizzare l’apertura e la chiusura delle porte in casa, senza dover sostituire la serratura esistente. Vi abbiamo già parlato di una soluzione simile, il predecessore del modello attuale, in questo video e ora tocca alla versione aggiornata, ancora più semplice da installare ma soprattutto ancora più affidabile.

L’abbiamo provata per parecchie settimane in combinazione con SwitchBot Smart Keypad e con l’hub SwitchBot Hub Mini (Matter Enabled), così da avere una soluzione intelligente e versatile, ed è giunto il momento di raccontarvi la nostra esperienza.

Installazione semplice e veloce

Il nuovo sistema di installazione è decisamente intelligente ed evita all’utente di dover utilizzare il nastro biadesivo per il fissaggio alla porta, a patto di avere la serratura originale che sporge per almeno 3 millimetri rispetto alla porta. In questo modo è sufficiente fissare SwitchBot Lock Pro direttamente alla serratura, utilizzando tre viti a brugola che terranno perfettamente in posizione tutto il sistema. Va inoltre installato un piccolo sensore magnetico, in questo caso fissato col biadesivo, che serve per verificare che la porta sia chiusa correttamente e che non venga lasciata aperta (nel qual caso l’app invia una notifica all’utente).

Un dettaglio non trascurabile, da prendere in considerazione per poter utilizzare nella maniera più libera possibile Lock Pro, è che la serratura possa essere aperta dall’esterno anche con una chiave inserita nella parte interna. Questo perché Lock Pro di fatto utilizza la chiave originale per aprire e chiudere la serratura, lasciando la possibilità di aprire la porta dall’esterno utilizzando la classica chiave. Si tratta di una soluzione perfetta per continuare a rendere semplice l’accesso alle persone anziane o comunque poco avvezze alla tecnologia, ma anche come forma di sicurezza nel caso in cui doveste dimenticarvi di sostituire le batterie o dovesse esserci un problema di comunicazione con SwitchBot Lock Pro.

L’installazione è decisamente veloce, visto che in 4-5 minuti avrete la serratura pronta alla configurazione. Dopo aver fissato il supporto base alla serratura (con le viti se sporge per più di tre millimetri o con il biadesivo fornito in dotazione nel caso di serratura che non sporge), basta inserire la chiave originale, montare il blocco col motore selezionando l’adattatore interno più adatto alla chiave, avvitare le viti che tengono il motore fissato alla staffa e inserire il pacco con le batterie (servono 4 pile di tipo AA). Il coperchio che permette di accedere al vano batterie è magnetico, quindi non vi serve nessuno strumento per aprirlo, e il pacco batterie è tenuto in posizione da due levette che impediscono la fuoriuscita accidentale.

Una volta completata l’installazione si passa alla configurazione tramite la companion app, che prevede sostanzialmente di eseguire una calibrazione di Lock Pro. È sufficiente chiudere completamente la serratura e seguire le varie fasi indicate, così da permettere, al termine della procedura, di aprire e chiudere il tutto in maniera autonoma. Va detto che la procedura non è sempre chiarissima, per cui è stato necessario eseguire qualche calibrazione per riuscire a ottenere il risultato perfetto senza alcun tipo di errore.

La manopola può essere utilizzata per aprire e chiudere la serratura, e premendola viene bloccato o sbloccato il catenaccio, operazione che può essere effettuata autonomamente così da bloccare il catenaccio dopo un determinato lasso di tempo dalla chiusura della porta.

Sblocco avanzato

Se Lock Pro è il cuore di questa soluzione, la Smart Keypad è il cervello vero e proprio, visto che gestisce le operazioni. Se la serratura può essere aperta senza alcun problema con la chiave, la Smart Keypad offre tre diverse modalità di sblocco, che vanno ad aggiungersi a quelle di SwitchBot Lock Pro per un totale di 15.

Fissata alla porta con una placca metallica, tenuta in posizione con un biadesivo di ottima qualità, Smart Keypad permette di aprire la porta con un codice numerico, che può essere permanente o temporaneo, una soluzione ideale per bed and breakfast o per consentire temporaneamente l’accesso alla vostra abitazione a personale tecnico.

La seconda modalità è attraverso l’impronta digitale, con la possibilità di registrarne fino a 100 diverse, per aprire la porta semplicemente appoggiando il dito sul lettore. A differenza di altre soluzioni non è necessario premere alcun tasto per “risvegliare” il tastierino, semplificando molto la procedura. È infine possibile utilizzare una qualsiasi chiave NFC, da appoggiare al centro del tastierino per aprire immediatamente la porta.

Una delle cose che abbiamo maggiormente apprezzato è il fatto che SwitchBot Lock Pro apre effettivamente la porta, senza costringere l’utente a ruotare una maniglia o un pomolo aggiuntivo. Viene infatti ritratta la chiusura e basta spingere la porta per entrare in casa, una soluzione molto comoda se avete le mani occupate da borse o pacchi.

Oltre alle tre modalità fornite dal tastierino è possibile utilizzare un pulsante dedicato, da connettere all’hub, lo smartphone via Bluetooth o via hub, un widget su iOS o un Apple Watch, ma anche altri tipi di smartwatch e ovviamente tutti i codici temporanei, usa e getta e comandi vocali.

Integrazione perfetta

Oltre a funzionare ovviamente nell’ecosistema SwitchBot, è possibile al momento integrare Lock Pro anche con Apple HomeKit, utilizzando il protocollo Matter, supportato nativamente dal nuovo dispositivo. Questo significa ovviamente che è possibile utilizzare la serratura intelligente anche con altri ecosistemi, a patto di utilizzare un hub dotato di supporto Matter: potete quindi integrarlo con Alexa, Google Home e Home Assistant, così da integrarlo in maniera ottimale con gli altri dispositivi della smart home presenti in casa.

La companion app fornisce un buon numero di informazioni, a partire dalle notifiche quando la porta viene lasciata aperta, senza dimenticare i log che consentono di capire chi ha aperto la porta nei vari momenti della giornata. Vengono inoltre inviate notifiche relative al livello di batteria, così da ricordarsi di sostituirle quando scendono al di sotto di un determinato livello. Va detto comunque che la serratura funziona anche quando la batteria è quasi scarica, a differenza di altri modelli che smettono di funzionare, lasciando quindi più tempo all’utente per la sostituzione.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di circa 9 mesi per la serratura, e i nostri test hanno fornito risultati in linea con queste indicazioni. Il tastierino può avere un’autonomia superiore, circa due anni con una decina di aperture al giorno, dato che ovviamente può variare anche sensibilmente in funzione dell’utilizzo.

Considerazioni finali

SwitchBot Lock Pro è decisamente un prodotto valido, comodo e intelligente, soprattutto (ovviamente) se abbinato alla tastiera touch che offre numerose modalità di sblocco, inclusa quella originale con la chiave. La semplicità di installazione è tra i suoi punti di forza, anche se a volte il processo di calibrazione può risultare macchinoso.

Richiede un hub, il che rappresenta un costo aggiuntivo per chi non utilizza già prodotti dell’ecosistema SwitchBot, ma non è un problema per chi invece dispone già di numerosi prodotti del brand.

Dove acquistarlo: Potete acquistare SwitchBot Lock Pro e Smart Keypad su Amazon, da soli o in un unico bundle che include anche l’hub, una soluzione completa per chi parte da zero. SwitchBot Lock Pro a 125,99 euro con coupon da 20 euro nella pagina

SwitchBot Keypad Touch a 99,99 euro

Pro: Installazione semplicissima



Tastiera evoluta



Permette di usare la chiave originale Contro: Calibrazione non sempre facile



Richiede un hub per funzionare