Manca ancora un po’ di tempo prima di poter mettere le mani sui prossimi iPhone 15, ma le indiscrezioni al riguardo ci tengono compagnia nell’attesa; dopo aver visto alcune informazioni riguardo il design, il chip UWB e i presunti prezzi (tra le altre cose), oggi diamo uno sguardo ad una caratteristica interessante per molti utenti: la batteria.

In uno smartphone, che sia mosso da Android o da iOS, la batteria riveste un ruolo fondamentale, oltre all’ottimizzazione software infatti la capacità del modulo garantisce un’autonomia più o meno valida. A nessuno piace ritrovarsi con lo smartphone scarico a metà giornata, quindi Apple sembra aver deciso di equipaggiare i futuri iPhone 15 con delle batterie decisamente più grandi.

I prossimi iPhone 15 potranno vantare autonomie migliori grazie a batterie più grandi

Secondo un rapporto della testata ITHome, che cita come fonte un lavoratore interno a Foxconn, Apple avrebbe deciso di aumentare in maniera considerevole le capacità delle batterie dei prossimi iPhone 15.

Stando a quanto riportato, iPhone 15 dovrebbe presentare una batteria più grande del 18%, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro una batteria più grande del 14% e iPhone 15 Pro Max del 12%; il rapporto indica anche quelle che sono le presunte capacità dei moduli in questione:

Qualora quanto condiviso si rivelasse corretto, iPhone 15 Plus aumenterebbe ulteriormente la capacità della batteria rispetto al modello Pro Max, mentre il 15 Pro rimarrebbe l’iPhone con la batteria più piccola. Nonostante la fonte citata nel rapporto non abbia particolare esperienza in ambito leak, quanto riportato è plausibile considerando il presunto aumento di dimensioni (seppur leggero) dei prossimi smartphone della mela, caratteristica che fornirebbe maggiore spazio all’interno che potrebbe essere utilizzato proprio per implementare delle batterie più capienti.

In ultimo il rapporto di ITHome cita anche alcune voci che stanno circolando sul social network cinese Weibo, a loro volta presumibilmente provenienti da Foxconn, riguardo ai tagli di memoria interna dei prossimi iPhone 15; stando a quanto condiviso, iPhone 15 Pro avrà un taglio di archiviazione interna di partenza di 256 GB, andando così ad aumentare ulteriormente la differenziazione tra i modelli Pro e non Pro, visto che iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero mantenere 128 GB come taglio di partenza.

