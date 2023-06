Apple sta mettendo a punto un ambizioso piano di rivitalizzazione dei suoi negozi fisici in tutto il mondo. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire ai clienti un’esperienza di shopping ancora più coinvolgente, attraverso nuove aperture e ristrutturazioni dei negozi già esistenti in ogni angolo del globo.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Apple sta progettando una maggiore espansione in Cina, con l’apertura di nuovi negozi nelle città chiave come Shanghai e Pechino. Tuttavia l’Europa non verrà trascurata, con piani di rinnovamento dei negozi di Parigi e Londra già in corso.

Nel corso dei prossimi 4 anni, inoltre, il colosso americano prevede di aprire ben quindici nuovi negozi nella regione Asia-Pacifico, cinque nuovi punti vendita in Europa e Medio Oriente e quattro nuove sedi negli Stati Uniti e in Canada.

A questi si aggiungono anche la ristrutturazione o la ricollocazione di tredici negozi in Nord America, sei negozi in Asia e nove in Europa. In totale, il programma messo a punto da Apple prevede lavori su 53 punti vendita fisici, tra nuove aperture e ristrutturazioni varie.

I punti salienti del programma messo a punto da Apple

Tra le novità più attese, l’azienda ha annunciato l’apertura del primo Apple Store in Malesia, a Kuala Lumpur, insieme a tre nuove sedi in India. Parigi e Londra non saranno da meno, con la ristrutturazione del negozio dell’Opera a Parigi e l’apertura di un nuovo negozio vicino alla Battersea Power Station di Londra.

Apple ha in programma di aprire un nuovo negozio anche a Miami, in Florida, e potrebbe lanciare un nuovo punto vendita nella piazza del Tempio di Jing’an a Shanghai. In Giappone, il centro commerciale Grand Front Plaza di Osaka ospiterà un nuovo negozio, mentre è prevista una ristrutturazione del negozio di Shinsaibashi.

Entro fine anno l’azienda dovrebbe provvedere anche alla ristrutturazione e al ricollocamento di diversi negozi negli Stati Uniti e in Canada, mentre nei prossimi anni si provvederà a spostare il negozio a Perth, in Australia, e all’apertura di un quarto punto vendita in Svezia. Previsti un nuovo Apple Store anche ad Abu Dhabi, a Yokohama in Giappone e a Nuova Delhi in India.

Va sottolineato però che alcuni di questi piani sono ancora nelle fasi iniziali di discussione e progettazione e possono subire modifiche nel corso del tempo, come anche non essere portati a termine.

L’esperienza dei consumatori sarà il focus delle nuove aperture

Oltre alle nuove aperture e alle ristrutturazioni, Apple ha riconosciuto la necessità di migliorare l’esperienza all’interno dei suoi negozi. Deidre O’Brien, responsabile del settore retail dell’azienda, ha preso atto dei reclami sia da parte dei clienti che dei dipendenti. Uno dei punti cardine di tutto questo lavoro sta proprio nel ripristinare l’immagine di prestigio che ha contraddistinto i negozi della mela morsicata quando i primi punti vendita hanno fatto la loro comparsa per la prima volta nei centri commerciali ormai vent’anni fa.

A questo proposito Apple ha recentemente riaperto il primo Apple Store in assoluto degli Stati Uniti: il nuovo negozio, sebbene in prossimità del punto vendita originale, presenta un layout completamente nuovo e rivisto e offre più spazio ai clienti, promettendo un’esperienza di shopping più gratificante.

