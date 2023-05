Nella giornata di ieri, 16 maggio 2023, Apple ha annunciato alcune nuove funzionalità per iPhone, iPad e computer Mac, legate all’accessibilità (in vista del Global Accessibility Awareness Day 2023 che ricorrerà domani, 18 maggio). Oltre a queste, arrivano un paio di novità riguardanti Mappe ed Apple Music che faranno felici gli appassionati dei concerti di musica dal vivo.

Le ultime ore sono state piuttosto importanti anche per il futuro dell’ecosistema Apple: da un lato giunge una conferma sul nome del sistema operativo dedicato alla realtà estesa che farà il suo debutto al WWDC23; dall’altro, emerge la scaletta dell’annuale conferenza per sviluppatori.

Apple annuncia nuove funzionalità software per l’accessibilità cognitiva, vocale e visiva

Apple ha presentato nuove funzionalità software per l’accessibilità cognitiva, visiva, uditiva e motoria, insieme a strumenti innovativi per le persone che non parlano o rischiano di perdere la capacità di parlare. Esse sfruttano l’apprendimento automatico sul dispositivo (quindi offline), per garantire la privacy degli utenti, e ampliano l’impegno di lunga data di Apple nel realizzare prodotti pensati per tutti.

Per realizzare tutte queste funzionalità, che si aggiungono a quelle annunciate lo scorso anno, l’azienda ha nuovamente lavorato in stretta collaborazione con i gruppi della comunità che rappresentano un ampio spettro di utenti con disabilità, in modo che queste funzionalità possano avere un impatto reale sulla vita delle persone.

Tim Cook, CEO di Apple, ha affermato l’importanza di lavorare sugli aspetti legati all’accessibilità e sul rendere la tecnologia accessibile a tutti:

In Apple, abbiamo sempre creduto che la migliore tecnologia fosse quella costruita per tutti. Oggi siamo entusiasti di condividere nuove incredibili funzionalità che si basano sulla nostra lunga storia di rendere la tecnologia accessibile, in modo che tutti abbiano l’opportunità di creare, comunicare e fare ciò che amano.

Sulle nuove funzionalità per l’accessibiltià si è pronunciata anche Sarah Herrlinger, Direttore Senior delle divisioni Global Accessibility Policy and Initiatives del colosso di Cupertino:

L’accessibilità è parte di tutto ciò che facciamo in Apple. Queste funzionalità rivoluzionarie sono state progettate con il feedback dei membri delle comunità dei disabili in ogni fase del percorso, per supportare un insieme diversificato di utenti e aiutare le persone a connettersi in modi nuovi.

L’accesso guidato supporterà gli utenti con disabilità cognitive

L’accesso guidato utilizza le innovazioni nel design per snellire le app in modo da ridurle alle loro caratteristiche essenziali per alleggerire il carico cognitivo, riflettendo il feedback delle persone con disabilità cognitive e dei loro caregiver.

La funzionalità offre un’esperienza personalizzata per app come Telefono, FaceTime, Messaggi, Fotocamera, Foto e Musica su iPhone e iPad, presentando le app con pulsanti ad alto contrasto e grandi etichette di testo.

Gli strumenti di personalizzazione aiutano i caregiver a personalizzare l’esperienza per la persona che supportano, con opzioni come la tastiera solo emoji per Messaggi o un layout più visivo basato su griglia per la schermata iniziale e le app.

Previous Next Fullscreen

Apple annuncia “Live Speech” per iPhone, iPad e Mac

Live Speech è una nuova funzionalità progettata per supportare le milioni di persone in tutto il mondo che non sono in grado di parlare o che hanno perso la parola nel tempo.

Grazie ad essa, disponibile su iPhone, iPad e Mac, gli utenti possono digitare ciò che vogliono dire per farlo pronunciare ad alta voce durante le chiamate telefoniche, sia classiche che FaceTime, nonché durante le conversazioni di persona.

Personal Voice è uno strumento pensato per gli utenti a rischio di perdere la capacità di parlare: esso consente di creare una voce virtuale la cui resa effettiva corrispone alla loro voce reale; per fare ciò, all’iPhone o all’iPad basteranno 15 minuti di registrazione audio.

Anche questa funzione sfrutta l’apprendimento automatico (offline) sul dispositivo per mantenere le informazioni degli utenti private e sicure e si integra appieno con Live Speech, consentendo agli utenti di parlare con la loro voce personale durante le conversazioni, anche nel caso in cui non siano più in grado di parlare.

L’app “Lente” guadagnerà presto la funzionalità “Indica e parla”

L’app Lente presente su iPhone e iPad si arricchisce della funzionalità “Indica e parla” che, in soldoni, rende più facile per gli utenti con disabilità visive l’interazione con oggetti fisici che hanno diverse etichette testuali.

Ad esempio, durante l’utilizzo di un elettrodomestico come un forno a microonde, la funzionalità sfrutta la fotocamera, lo scanner LiDAR e l’apprendimento automatico sul dispositivo per annunciare all’utente il testo presente sotto ciascun pulsante.

Apple ha anche condiviso il video che mostra una demo della funzionalità, raggiungibile tramite questo link. Qui sotto, invece, potete vedere un frame del video.

Tutte le altre novità annunciate da Apple

A queste tre “grosse” novità, si aggiungono tutta una serie di funzionalità aggiuntive:

Gli utenti non udenti o ipoudenti possono associare i dispositivi acustici “Made for iPhone” direttamente al Mac e personalizzarli per il loro comfort uditivo.

direttamente al Mac e personalizzarli per il loro comfort uditivo. Il controllo vocale aggiunge suggerimenti fonetici per la modifica del testo e la Guida al controllo vocale fornisce suggerimenti e trucchi sull’utilizzo dei comandi vocali su iPhone, iPad e Mac.

aggiunge suggerimenti fonetici per la modifica del testo e la fornisce suggerimenti e trucchi sull’utilizzo dei comandi vocali su iPhone, iPad e Mac. Gli utenti con disabilità fisiche e motorie possono trasformare qualsiasi interruttore in un controller di gioco virtuale su iPhone e iPad utilizzando Controllo interruttori .

. La dimensione del testo è ora più facile da regolare su app Mac come Finder, Messaggi, Mail, Calendario e Note per gli utenti ipovedenti.

è ora più facile da regolare su app Mac come Finder, Messaggi, Mail, Calendario e Note per gli utenti ipovedenti. Gli utenti sensibili alle animazioni rapide possono mettere automaticamente in pausa le immagini con elementi in movimento in Messaggi e Safari.

in Messaggi e Safari. Per gli utenti di VoiceOver, le voci di Siri suonano naturali ed espressive anche a frequenze elevate di feedback vocale e possono personalizzare la velocità con cui Siri parla loro, con opzioni che vanno da 0,8x a 2x.

Le iniziative di Apple per celebrare il Global Accessibility Awareness Day 2023

Per celebrare il Global Accessibility Awareness Day 2023 (ovvero la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità) di domani, 18 maggio, il colosso di Cupertino ha pensato a tutta una serie di iniziative.

Domani verrà lanciato in alcuni paesi, tra cui l’Italia, SignTime, un servizio che metterà in contatto, on demand, i clienti dell’Apple Store e dell’assistenza Apple con interpreti della lingua dei segni. Inoltre, alcune sedi degli Store della mela morsicata offriranno sessioni informative per tutta la settimana.

L’app Comandi Rapidi guadagna “Ricorda questo”, una scorciatoia che aiuta gli utenti con disabilità cognitive a creare un diario visivo all’interno dell’app Note.

Molti altri contenuti sul tema della tecnologia asccessibile e, più in generale, dedicati al mondo delle tematiche vicine all’accessibilità e alla disabilità verranno aggiunti in settimana ad altri servizi della mela morsicata (come Podcast, TV, Libri e Music).

Apple Music e Mappe ricevono nuove funzioni per celebrare la musica dal vivo

Apple Music e Mappe si arricchiscono di nuove funzioni per migliorare l’esperienza di ascolto e la scoperta di eventi live. Grazie a queste aggiunte, gli utenti avranno a disposizione un’esperienza ancora più completa, potendo scoprire nuovi eventi e luoghi con musica dal vivo, oltre a connettersi con i loro artisti preferiti.

Su Apple Music arrivano le scalette dei concerti

In Apple Music, una nuova sezione dedicata alle scalette dei concerti mette in luce i tour più importanti, consentendo agli utenti di ascoltare i brani e leggere informazioni sulle produzioni

Per la prima volta, gli appassionati di musica potranno scoprire gli eventi in programma nella propria zona (con tanto di scaletta) utilizzando il modulo di Shazam dedicato ai concerti.

Apple Maps riceve le guide per gli eventi dal vivo

Mappe si arricchisce con oltre 40 nuove guide curate dall’esperta redazione di Apple Music, che evidenziano i migliori palcoscenici di musica dal vivo in alcuni dei principali centri culturali del mondo. Queste location, al momento disponibili in oltre 10 città, spaziano dalle famose sale sinfoniche viennesi ai club techno d’avanguardia a Brooklyn e Tokyo.

Le guide di Apple Music consentono agli utenti di dare uno sguardo agli eventi in programma sui vari palcoscenici direttamente da Mappe, grazie al modulo di Shazam dedicato ai concerti. Questa serie di funzioni, lanciata da Shazam la scorsa primavera, ottiene le informazioni sui concerti da Bandsintown, la rinomata piattaforma per scoprire e condividere consigli sugli eventi.

Le due funzionalità sono già disponibili

Le guide di Apple Music sono già disponibili all’interno dell’app Mappe (possono essere raggiunte tramite questo link) e includono le seguenti città:

Nord America – Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York, San Francisco

– Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York, San Francisco America Latina – Città del Messico

– Città del Messico Europa – Berlino, Londra, Parigi, Vienna.

– Berlino, Londra, Parigi, Vienna. Asia-Pacifico – Tokyo, Melbourne, Sydney

Le scalette di Apple Music sono già disponibili (possono essere raggiunte tramite questo link).

Ci avviciniamo alla WWDC23

Archiviate le novità legate all’accessibilità annunciate da Apple, ci spostiamo sul futuro prossimo del colosso di Cupertino che, tra poche settimane, vivrà l’edizione 2023 dell’annuale conferenza per sviluppatori WorldWide Developers Conference (WWDC23).

È passato circa un mese e mezzo dall’annuncio ufficiale delle date in cui si svolgerà la conferenza (dal 5 al 9 giugno 2023) e già allora avevamo provato ad anticipare cosa potessimo aspettarci sul palco dello Steve Jobs Theater situato all’interno dell’Apple Park in quel di Cupertino. Lo scorso mese è stato Mark Gurman di Bloomberg a mettere nero su bianco ciò che verrà svelato da Apple e, in linea di massima, ha confermato quanto vi avevamo riportato in precedenza.

Il 2023 è l’anno di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 e tvOS 17 ma dovrebbero arrivare anche il visore per la realtà mista Apple Reality Pro e il sistema operativo dedicato, nonché nuovi MacBook.

Emerge la scaletta degli “Special Event at Apple Park”

Stando a quanto condiviso dallo sviluppatore Paul Hudson tramite il proprio account sul social network Mastodon, Apple ha annunciato il programma degli “Special Event at Apple Park”, la serie di eventi della WWDC23 a cui potranno partecipare, in presenza, pochi fortunati.

Si comincerà, come di consueto, con il keynote di apertura che inizierà alle 10:00 ora locale (in Italia saranno le 19:00) di lunedì 5 giugno e sarà l’occasione per conoscere le principali novità.

A seguire vi saranno molti altri eventi (alcuni dei quali accessibile tramite registrazione) tra cui un’attività serale speciale “da non perdere”. Nella giornata di martedì, invece, si svolgerà presso l’Apple Developer Center un evento più piccolo, utile per “discutere degli ultimi annunci”.

xrOS è più vicino: dalla Nuova Zelanda, conferme sul nome

Parker Ortolani, noto concept designer spesso citato sulle nostre pagine per i bellissimi concept sui prossimi sistemi operativi della mela morsicata, ha recentemente fatto una interessante scoperta.

Sembra che il marchio xrOS sia stato registrato in Nuova Zelanda da una società chiamata Deep Dive LLC che potrebbe in realtà essere una società di comodo dietro la quale si celerebbe Apple.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023

Il dettaglio chiave è che la frase sembra registrata con il font ufficiale di Apple (ovvero Apple SF Pro) in un’immagine di esempio. Deep Dive LLC ha presentato domanda sia per il marchio xrOS tradizionale che per il marchio XROS (tutto maiuscolo), attraverso due richieste separate (la prima è stata depositata il 10 maggio 2023, la seconda addirittura l’11 gennaio 2023).

Sembra, inoltre, che per i due marchi siano arrivate due separate richieste di deposito anche a Singapore (via AppleInsider) dalla stessa Deep Dive LLC (XROS il 22 settembre 2022, xrOS l’11 maggio 2023).

Non ci resta che attendere il prossimo 5 giugno per capire come si concluderà questa vicenda e vedere se l’inedito sistema operativo di Apple dedicato alla realtà mista si chiamerà xrOS o, come si vociferava in precedenza, realityOS.

Potrebbero interessarti anche: È la settimana di iOS 16.5, macOS 13.4 e gli altri OS Apple: tutte le novità e Final Cut Pro e Logic Pro arrivano sugli iPad con tante novità