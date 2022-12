Il colosso di Cupertino ha annunciato nella giornata odierna una nuova funzionalità, che verrà presto introdotta in Apple Music; si tratta di Apple Music Sing, un karaoke per gli utenti della mela.

Apple Music Sing sarà disponibile in tutto il mondo per iPhone, iPad e Apple TV 4k, con diverse funzionalità dedicate

La nuova funzionalità annunciata da Apple consentirà agli utenti di visualizzare il testo e cantare decine di milioni di canzoni, con un catalogo in continua espansione; sarà disponibile entro la fine del mese per gli abbonati Apple Music in tutto il mondo e potrà essere utilizzata tramite iPhone, iPad o la nuova Apple TV 4k.

Queste le parole di Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats di Apple:

L’esperienza dei testi di Apple Music è costantemente una delle funzionalità più apprezzate del nostro servizio. Sappiamo già che i nostri utenti in tutto il mondo amano seguire le loro canzoni preferite, quindi volevamo evolvere ulteriormente questa offerta per consentire un coinvolgimento ancora maggiore intorno alla musica attraverso il canto. È davvero molto divertente, i nostri clienti lo adoreranno.

La nuova funzionalità Apple Music Sing includerà quanto segue:

Voci regolabili -> gli utenti avranno il controllo sui livelli vocali delle canzoni, sarà possibile cantare con la voce originale dell’artista e mixare milioni di brani presenti nel catalogo Apple Music

Testi in tempo reale -> gli utenti avranno a disposizione dei testi animati che si muovono a ritmo della voce per cantare le canzoni preferite

Voci di sottofondo -> le linee vocali e i cori di sottofondo avranno indicazioni animate indipendenti dalla voce principale

Vista duetto -> sarà presente un’apposita modalità di visualizzazione per le canzoni con più artisti, sui due lati dello schermo verranno visualizzati i testi separati per facilitare i duetti

Come già detto Apple Music Sing sarà disponibile a fine mese, per tutti gli abbonati Apple Music; inoltre la nuova funzionalità verrà lanciata con una suite di oltre 50 playlist di accompagnamento dedicate, appositamente ottimizzate per la fruizione con Apple Music Sing.

