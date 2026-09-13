Non solo iOS 27 e iPadOS 27: a pochi giorni dal rilascio delle Release Candidate, Apple si appresta a rilasciare in forma stabile anche macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e, sebbene non ci riguardi direttamente, visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili.

I sistemi operativi di nuova generazione sono dotati di tantissime novità, soprattutto in ottica intelligenza artificiale: vi abbiamo già proposto un recap utile per le prossime versioni di iOS e iPadOS, mentre in questo contenuto proporremo le principali novità, l’elenco dei dispositivi supportati e altre informazioni utili sulla prossima versione di macOS, watchOS e tvOS.

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Cosa c’è da sapere su macOS 27 Golden Gate

Per questo nostro recap partiamo da macOS 27 Golden Gate, la nuova versione di macOS che rompe una “tradizione” col passato (finora, ogni versione di macOS era accompagnata dal nome di un parco nazionale, di un lago o di un altro luogo naturale) e sta per arrivare su tutti i computer Mac compatibili.

In generale, macOS 27 Golden Gate si concentra sugli affinamenti (grazie ai feedback forniti dagli utenti) e sul miglioramento dell’intera esperienza utente, fattore comune con tutta la nuova generazione di sistemi operativi, grazie anche alle numerose novità di Apple Intelligence.

Principali novità di macOS 27 Golden Gate

Come anticipato poco sopra, macOS 27 Golden Gate porta con sé tantissime novità ma qua ci limiteremo a riassumere le principali:

Siri AI – la nuova iterazione di Siri che, grazie all’IA, diventa un vero e proprio assistente intelligente con comprensione del linguaggio naturale e del contesto personale. App dedicata che funge da contenitore di tutte le conversazioni che l’utente ha avuto con l’assistente (queste si sincronizzano tramite iCloud su tutti i dispositivi dell’utente). Visual Intelligence integrata che consente a Siri di comprendere il contesto di ciò che è presente sullo schermo o gli viene indicato dall’utente. Strumenti di scrittura potenziati da Siri che potrà creare bozze da zero, fornire feedback sui testi e adattare stile, tono e punteggiatura di messaggi ed e-mail.

– la nuova iterazione di Siri che, grazie all’IA, diventa un vero e proprio assistente intelligente con comprensione del linguaggio naturale e del contesto personale.

Novità su Safari – il browser guadagna il raggruppamento automatico delle schede per argomento e la funzione Notify Me (monitora le pagine Web per avvisare l’utente nel caso in cui un prodotto subisca un calo di prezzo o torni disponibile).

– il browser guadagna il e la funzione (monitora le pagine Web per avvisare l’utente nel caso in cui un prodotto subisca un calo di prezzo o torni disponibile). Novità nell’app Foto – guadagna alcuni strumenti intelligenti e intuitivi per la modifica delle immagini come Spatial Reframing (per reinquadrare uno scatto), Extend (per espandere le immagini) e una versione potenziata di Ripulisci (ora rimuove grandi oggetti anche dalle scene più complesse).

– guadagna alcuni strumenti intelligenti e intuitivi per la modifica delle immagini come (per reinquadrare uno scatto), (per espandere le immagini) e una (ora rimuove grandi oggetti anche dalle scene più complesse). Image Playground – ora è potenziato da un modello decisamente più avanzato di generazione delle immagini e abilita la generazione di immagini in svariati stili (incluso quello fotorealistico) con semplici descrizioni testuali.

– ora è potenziato da un modello decisamente più avanzato di generazione delle immagini e abilita la generazione di immagini in svariati stili (incluso quello fotorealistico) con semplici descrizioni testuali. App Password – sui computer Mac è stata aggiornata per avvisare gli utenti in caso di password deboli o compromesse e, in aggiunta, può preoccuparsi di aggiornare automaticamente le password.

– sui computer Mac è stata aggiornata per avvisare gli utenti in caso di password deboli o compromesse e, in aggiunta, può preoccuparsi di aggiornare automaticamente le password. Nuovi controlli parentali e funzioni di sicurezza – le tre principali novità sono Ask to Browse , Communication Safety e il redesign della funzione “ Tempo di utilizzo “.

– le tre principali novità sono , e il redesign della funzione “ “. Miglioramenti per l’accessibilità (ve li abbiamo raccontati in un articolo dedicato)

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Computer Mac compatibili con macOS 27 Golden Gate

Non tutti i Mac compatibili con macOS 26 Tahoe lo sono anche con macOS 27 Golden Gate, prima versione in assoluto di macOS che funziona esclusivamente sui computer Mac con chip Apple Silicon e ultima versione in assoluto di macOS a godere del supporto completo di Rosetta 2.

Il colosso di Cupertino ha fatto fuori gli ultimi modelli Intel rimanenti e la compatibilità è infatti riservata a tutti i modelli lanciati dalla parte finale del 2020 in avanti. Di seguito riportiamo la lista completa di tutti i Mac compatibili con macOS 27 Golden Gate:

Mentre tutti i computer Mac che si aggiorneranno a macOS 27 Golden Gate supportano supportano le funzioni “base” di Apple Intelligence, per le funzioni “avanzate” di Apple Intelligence è necessario avere un computer Mac con almeno il chip M3 e 12 GB di memoria unificata.

Cosa c’è da sapere su watchOS 27

A nemmeno una settimana dall’annuncio dei nuovi Apple Watch che compongono la gamma 2026, Apple si appresta (come anticipato) a rilasciare watchOS 27, la nuova iterazione di watchOS che introduce un profondo rinnovamento legato all’intelligenza artificiale, nuove funzionalità dedicate alla salute e al fitness, ottimizzazioni dietro le quinte e un’interfaccia utente più intuitiva e intelligente.

Principali novità di watchOS 27

Come anticipato poco sopra, watchOS 27 si rinnova con tantissime novità ma qua ci limiteremo a riassumere le principali:

Siri AI e Apple Intelligence – con annessa app dedicata anche sugli smartwatch della Mela morsicata.

– con annessa app dedicata anche sugli smartwatch della Mela morsicata. Interfaccia dinamica – nuova opzione di visualizzazione della griglia che mette in risalto le app suggerite da Siri e quelle usate più di recente.

– nuova opzione di visualizzazione della griglia che mette in risalto le app suggerite da Siri e quelle usate più di recente. Nuovo “Tap Gesture” – si propone come alternativa al Doppio Tap già presente e permette agli utenti di fare un solo tap tra le due dita per accedere a un widget della Raccolta Smart.

– si propone come alternativa al Doppio Tap già presente e permette agli utenti di fare un solo tap tra le due dita per accedere a un widget della Raccolta Smart. Contesto nella Raccolta Smart – fa in modo di mostrare agli utenti il widget giusto al momento giusto (ad esempio, a seconda della situazione, gli utenti potranno trovare promemoria per i compleanni, la posizione dell’auto parcheggiata o il saldo della carta per i trasporti).

– fa in modo di mostrare agli utenti il widget giusto al momento giusto (ad esempio, a seconda della situazione, gli utenti potranno trovare promemoria per i compleanni, la posizione dell’auto parcheggiata o il saldo della carta per i trasporti). Workout Buddy – potenzia il monitoraggio del benessere con “motivazione personalizzata” in base allo storico degli allenamenti; non necessita dell’iPhone nelle vicinanze.

– potenzia il monitoraggio del benessere con “motivazione personalizzata” in base allo storico degli allenamenti; non necessita dell’iPhone nelle vicinanze. Monitoraggio di perimenopausa e menopausa – potenziano l’app Monitoraggio ciclo per la salute delle donne.

– potenziano l’app Monitoraggio ciclo per la salute delle donne. App Dov’è riprogettata – semplifica l’esperienza utente mostrando “Dispositivi”, “Persone” e “Oggetti” in un’unica visualizzazione centrata sulla mappa.

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Apple Watch compatibili con watchOS 27

Non tutti gli Apple Watch compatibili con watchOS 26 risultano compatibili anche con watchOS 27: in un colpo solo, il colosso di Cupertino ha fatto fuori tutti i modelli precedenti al 2023. Di seguito riportiamo la lista completa degli Apple Watch compatibili con watchOS 27:

Per utilizzare watchOS 27, oltre a un Apple Watch compatibile, gli utenti dovranno essere in possesso di un iPhone aggiornabile e aggiornato a iOS 27, ovvero di un qualsiasi modello da iPhone 11 in avanti.

Le nuove funzioni legate ad Apple Intelligence, saranno tuttavia limitate agli Apple Watch collegati agli iPhone compatibili con l’IA di Apple, ovvero tutti i modelli della successivi ad iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Cosa c’è da sapere su tvOS 27 (e audioOS 27)

A differenza degli altri sistemi operativi di nuova generazione, tvOS 27 è probabilmente quello meno interessante, nonostante riceva comunque interessanti novità. Le principali sono:

App Podcast riprogettata – su Apple TV presenta un design completamente rinnovato e nuove potenzialità: arrivano il supporto alla riproduzione di video podcast, una nuova barra di navigazione laterale che punta a rendere più facile la consultazione e il supporto alle immagini di copertina degli episodi/dei programmi fornite da chi ha creato i podcast.

– su Apple TV presenta un design completamente rinnovato e nuove potenzialità: arrivano il supporto alla riproduzione di video podcast, una nuova barra di navigazione laterale che punta a rendere più facile la consultazione e il supporto alle immagini di copertina degli episodi/dei programmi fornite da chi ha creato i podcast. Supporto ai testi grandi – novità pensata per consentire agli spettatori ipovedenti di aumentare le dimensioni del testo (rispetto al limite consentito finora) in tutte le app compatibili, in modo da godere di un’esperienza di lettura migliorata.

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Dispositivi compatibili con tvOS 27 (e audioOS 27)

Non tutti i dispositivi compatibili con il precedente tvOS 26 risultano compatibili anche con la generazione 2026/27 di tvOS: salutano la compagnia la Apple TV HD e la prima Apple TV 4K. Di seguito riportiamo la lista completa di tutte le Apple TV e gli HomePod compatibili con tvOS 27:

Apple TV 4K Seconda generazione (2021) Terza generazione (2022)

HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Quando avverrà il rollout di macOS 27 Golden Gate e degli altri OS 27?

Apple ha già da qualche giorno comunicato ufficialmente che macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e tvOS 27, alla pari di iOS 27 e iPadOS 27, verranno distribuiti lunedì 14 settembre 2026. Solitamente, i nuovi aggiornamenti del colosso di Cupertino arrivano intorno alle 19:00 (ore italiane).

Per tutti i sistemi operativi di nuova generazione il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA, pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo (compatibile) non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento.