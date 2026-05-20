Alla stregua di quanto avvenuto in questo periodo negli ultimi anni, a pochi giorni di distanza dal GAAD (la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità, in programma giovedì 21 maggio), Apple ha annunciato in anteprima nuove funzioni di accessibilità che sfruttano Apple Intelligence caratterizzeranno le prossime versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS (quelle che conosceremo nel mese di giugno alla WWDC26). Prima di scoprire tutte le novità, riportiamo le parole di Tim Cook, CEO di Apple:

“L’approccio di Apple all’accessibilità è unico nel suo genere. Ora, con Apple Intelligence, stiamo introducendo nuove e potenti funzionalità nelle nostre opzioni di accessibilità, mantenendo al contempo il nostro impegno fondamentale per la privacy by design.”

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple Intelligence alla base delle future funzioni di accessibilità sugli “OS 27”

Come anticipato in apertura, Apple ha annunciato in anteprima una serie di aggiornamenti per l’accesibilità che sfruttano le potenzialità di Apple Intelligence (e ciò è un bene, considerando che l’accessibilità è un buon ambito in cui sfruttare l’intelligenza artificiale) per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti con diverse disabilità.

Tutti gli aggiornamenti, di cui parleremo più nel dettaglio di seguito, a detta del colosso di Cupertino verranno rilasciati entro la fine dell’anno: di conseguenza, è lecito supporre che possano fare parte della prossima generazione dei sistemi operativi della Mela morsicata, ovvero iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 e visionOS 27. C’è anche spazio per un nuovo accessorio per l’accessibilità, già disponibile.

“Le funzionalità di accessibilità su cui i nostri utenti fanno affidamento ogni giorno diventano ancora più potenti grazie ad Apple Intelligence. Con questi aggiornamenti, introduciamo nuove opzioni intuitive per l’inserimento, l’esplorazione e la personalizzazione, progettate per proteggere la privacy degli utenti in ogni fase.” Sarah Herrlinger

Senior Director of Global Accessibility Policy and Initiatives di Apple

Miglioramenti sensibili per VoiceOver e per l’app Lente

VoiceOver e Lente sono strumenti pensati per gli utenti non vedenti o ipovedenti perché sono in grado di descrivere le informazioni visualizzate sullo schermo o l’ambiente circostante. Grazie all’intelligenza artificiale, questi strumenti diventano più potenti rispetto al passato:

La funzione Esplora immagini di VoiceOver sfrutta l’IA per fornire descrizioni più dettagliate delle immagini (contenuti di fotografie, fatture scansionate, documenti personali e altri contenuti visivi).

di VoiceOver sfrutta l’IA per fornire descrizioni più dettagliate delle immagini (contenuti di fotografie, fatture scansionate, documenti personali e altri contenuti visivi). La funzione Live Recognition di VoiceOver permette agli utenti di sfruttare il pulsante Azione di iPhone per porre rapidamente una domanda su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera, ottenere risposte dettagliate e proseguire con ulteriori domande/risposte di approfondimento.

di VoiceOver permette agli utenti di sfruttare il pulsante Azione di iPhone per porre rapidamente una domanda su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera, ottenere risposte dettagliate e proseguire con ulteriori domande/risposte di approfondimento. L’app Lente è stata aggiornata per offrire le stesse funzioni di esplorazione assistita e descrizione visiva, proposte però con un’interfaccia utente ad alto contrasto, pensata per gli utenti ipovedenti. Anche in questo caso, gli utenti possono configurarla sul pulsante Azione per rendere più immediata l’interazione. Arriva il supporto ai comandi vocali come “ingrandisci” o “accendi la torcia”.

Il controllo vocale diventa più naturale e intuitivo

Grazie ad Apple Intelligence, il colosso di Cupertino ha messo a punto significativi miglioramenti per il Controllo vocale del dispositivo: gli utenti possono sfruttare il linguaggio naturale per navigare su iPhone e iPad affidandosi esclusivamente alla voce.

Gli utenti potranno descrivere i pulsanti, i controlli sullo schermo, e persino dire esattamente ciò che vedono per navigare in qualsiasi app, incluse quelle che ruotano attorno a interfacce con complessi layout visivi.

Questa funzione sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Australia. L’Europa, almeno per il momento, resta esclusa.

Nuova linfa per il “Lettore accessibilità”

Il Lettore Accessibilità è stato migliorato grazie ad Apple Intelligence per offrire un’esperienza di lettura personalizzata e più accessibile per utenti che soffrono di diverse disabilità (dalla dislessia all’ipovisione): ora supporta anche i contenuti più complessi (come gli articoli scientifici) ed è in grado di gestire testi con più colonne, immagini e tabelle.

Sono presenti anche una funzione di riassunti “su richiesta” (offre ai lettori la possibilità di avere una panoramica dell’articolo prima di approfondirne i dettagli) e una funzione di traduzione integrata (permette di leggere un testo in lingua straniera nella propria lingua madre, mantenendo formattazione, font e colori personalizzati).

Sottotitoli generati automaticamente “on device” per i video

Su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro arriva una nuova funzione di generazione automatica dei sottotitoli per i video che non dispongono di sottotitoli nativi: in sovrimpressione durante la riproduzione di un video, verranno mostrate trascrizioni dell’audio parlato.

Questi sottotitoli vengono generati “on-device” e il loro aspetto può essere personalizzato nel menù di riproduzione video o nelle Impostazioni del dispositivo. Dal punto di vista della disponibilità, il primo lancio circoscrive i sottotitoli generati automaticamente a Stati Uniti e Canada, in lingua inglese.

Nuova funzione di controllo per sedia a rotelle su Apple Vision Pro

Apple ha messo a punto una nuova funzione per il visore Apple Vision Pro che è pensata per gli utenti che utilizzano sedie a rotelle elettriche ma non possono usare il joystick e devono affidarsi a comandi di guida alternativi.

La funzione sfrutta il sistema di tracciamento oculare del visore (che non deve essere ricalibrato frequentemente) per offrire agli utenti il controllo delle sedie a rotelle elettriche. Questa funzione viene lanciata inizialmente negli Stati Uniti con i sistemi di guida alternativi Tolt e LUCI, con supporto ad accessori Bluetooth e cablati. In futuro verrà esteso a un numero maggiore di sistemi di guida alternativi.

È in arrivo un miglioramento in ottica accessibilità anche per tvOS

Apple ha annunciato l’arrivo su tvOS del supporto ai testi più grandi, una novità pensata per consentire agli spettatori ipovedenti di aumentare le dimensioni del testo (rispetto al limite consentito finora) in modo da godere di un’esperienza di lettura migliorata.

Altre novità minori in ottica accessibilità appena annunciate da Apple

Infine, ci sono altre sei novità in ottica accessibilità appena annunciate da Apple che miglioreranno l’esperienza utente con praticamente tutti i sistemi operativi del colosso di Cupertino:

Gli “Indicatori di movimento nei veicoli” arrivano su visionOS , per contribuire a ridurre il mal d’auto per coloro che utilizzano Apple Vision Pro mentre sono passeggeri in un veicolo in movimento.

, per contribuire a ridurre il mal d’auto per coloro che utilizzano Apple Vision Pro mentre sono passeggeri in un veicolo in movimento. Le impostazioni “Tocco” su iOS e iPadOS guadagnano un nuovo modo (non meglio specificato) per personalizzare la configurazione.

guadagnano un nuovo modo (non meglio specificato) per personalizzare la configurazione. Connessione multi-punto per gli apparecchi acustici Made for iPhone che si abbinano e passano da un dispositivo Apple all’altro in modo più affidabile e fluido (su iOS, iPadOS, macOS e visionOS).

che si abbinano e passano da un dispositivo Apple all’altro in modo più affidabile e fluido (su iOS, iPadOS, macOS e visionOS). Nuove lingue per la funzione di riconoscimento del nome , quella che avvisa gli utenti sordi o con problemi di udito se qualcuno pronuncia il loro nome, che ora supporta 50 lingue su scala globale.

, quella che avvisa gli utenti sordi o con problemi di udito se qualcuno pronuncia il loro nome, che ora supporta 50 lingue su scala globale. Arriva la possibilità di aggiungere un interprete umano a una videochiamata FaceTime in corso ; si tratta di una novità per sviluppatori di app per l’interpretazione della lingua dei segni che si concretizza con l’aggiunta di una nuova API.

; si tratta di una novità per sviluppatori di app per l’interpretazione della lingua dei segni che si concretizza con l’aggiunta di una nuova API. Supporto al controller “Sony Access” come controllo di gioco su iOS, iPadOS e macOS, in modo che possono giocare sui dispositivi Apple anche quegli utenti che hanno difficoltà a interagire con i controller tradizionali; è possibile configurare lo stick analogico, i nove pulsanti integrati e fino a quattro pulsanti esterni aggiuntivi o interruttori speciali; si possono combinare due controller.

Arriva l’accessorio Grip & Stand per iPhone (compatibile con MagSafe)

Chiudiamo con l’unica novità appena annunciata da Apple che non si configura come nuova funzionalità. Si tratta infatti di un accessorio per l’accessibilità pensato per gli utenti con diverse disabilità che influiscono su presa, forza e mobilità: la scelta della designer di Bailey Hikawa è ricaduta su un’impugnatura con supporto adattivo che aiuta gli utenti a tenere l’iPhone nel modo più adatto alle loro esigenze. Ecco le parole della designer:

“L’impegno di Apple per l’accessibilità, che prevede il coinvolgimento delle comunità di persone con disabilità fin dalle primissime fasi di progettazione per realizzare il miglior prodotto possibile per tutti, è stato il motore di questo progetto. Il nostro studio è incentrato su accessori intuitivi e piacevoli per iPhone, ed è stato un grande privilegio creare un prodotto che valorizzi l’iPhone come dispositivo di assistenza e renda omaggio all’accessibilità.”

A partire da oggi, per la prima volta su scala globale (Italia inclusa), su Apple Store è disponibile l’accessorio Grip & Stand per iPhone di Hikawa (compatibile con MagSafe) che può essere acquistato a 54,95 euro nelle tre colorazioni Blu, Arancione e Tortora.