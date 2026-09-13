Ryzen AI 7 350 e RTX 5060 in un notebook da gaming sono una combinazione che fino a poco tempo fa si trovava solo su configurazioni ben più costose. HP Victus 15-fb3004nl cambia le carte in tavola: 16GB di RAM DDR5, SSD NVMe da 1TB e display 144Hz infilati in un prezzo che scende sotto quota 1000€. Con lo sconto automatico applicabile tramite carta MW Club il risparmio diventa ancora più interessante. Vediamo come.

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HP Victus 15-fb3004nl, potenza Ryzen AI e RTX per il gaming fluido

Il cuore pulsante di questo notebook è AMD Ryzen AI 7 350, processore octa-core con 16 thread, 16MB di cache L3 e frequenza turbo che tocca i 5.0GHz. Non è solo una CPU per il gaming su notebook AMD Ryzen: integra una NPU dedicata per accelerare i carichi di lavoro basati su intelligenza artificiale, rendendo Victus 15 adatto anche a chi lavora con strumenti creativi moderni.

Sul fronte grafico troviamo NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con 8GB di memoria GDDR7, GPU di nuova generazione che sfrutta ray tracing avanzato e il supporto DLSS con frame generation, capace di spingere il frame rate senza sacrificare la qualità visiva. Una combinazione che raramente si trova sotto i 1000€.

Le specifiche complete includono:

16GB RAM DDR5-5600 in dual-channel per multitasking fluido

in dual-channel per multitasking fluido SSD NVMe PCIe Gen4 da 1TB per caricamenti rapidi e ampio spazio

per caricamenti rapidi e ampio spazio Display 15,6″ Full HD IPS con refresh rate 144Hz , trattamento anti-glare e 300 nits di luminosità

con refresh rate , trattamento anti-glare e 300 nits di luminosità Windows 11 Home preinstallato con software HP OMEN Gaming Hub

preinstallato con software Connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

e Batteria 70Wh con ricarica rapida (0-50% in circa 30 minuti)

Il display a 144Hz abbinato alla risoluzione FHD è una scelta bilanciata: garantisce fluidità nel gaming competitivo senza appesantire eccessivamente il carico richiesto alla RTX 5060, permettendo di sfruttare appieno le potenzialità della scheda video anche nei titoli più recenti.

Sconto del 25% (e non solo) su Victus 15-fb3004nl

Su MediaWorld HP Victus 15-fb3004nl passa da 1199€ a 900€, con uno sconto del 25% che vale un risparmio di quasi 300€. Chi possiede (o richiede gratuitamente) la carta MW Club può inoltre ottenere uno sconto automatico aggiuntivo del 22% direttamente a carrello, rendendo l’affare ancora più conveniente.

L’offerta è attiva sul sito ufficiale MediaWorld, disponibilità da verificare al momento dell’acquisto per eventuali variazioni di stock o prezzo.

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Se siete alla ricerca di ulteriori consigli, potete consultare la nostra guida ai migliori notebook da gaming, oppure approfondire come scegliere la RAM DDR5 più adatta alle vostre esigenze e quale SSD garantisce le prestazioni migliori per il vostro sistema.