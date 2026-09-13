Un TV da 75 pollici pensato apposta per il gaming non si trova tutti i giorni a un prezzo che si allontana dai livelli visti nelle ultime settimane. TCL 75T8D combina pannello QD-Mini LED, refresh rate fino a 144Hz nativi in 4K e un comparto software completo firmato Google TV, il tutto proposto ora su Amazon a una cifra che merita attenzione per chi cerca un salotto pronto a sfide estremamente immersive. Vediamo come si comporta sulla carta e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Tcl 75t8d: qd-mini led e 144hz per un gaming senza compromessi

Il cuore di questo modello è la tecnologia QD-Mini LED Dimming, che gestisce la luce con precisione grazie a oltre 100 livelli di zone di local dimming, restituendo neri profondi e picchi di luminosità marcati. La combinazione con la tecnologia QLED regala colori vividi, mentre i chip LED ad alta efficienza migliorano il rapporto tra luminosità e contrasto scena per scena. Per approfondire le differenze tra le varie tecnologie di pannello oggi disponibili sul mercato, può essere utile consultare la nostra guida su OLED, QLED e QNED.

Per gli appassionati di gaming, le specifiche parlano chiaro:

Refresh rate 4K nativo a 144Hz , con possibilità di arrivare a 288Hz su porte HDMI 1 e 2

, con possibilità di arrivare a su porte HDMI 1 e 2 Supporto FreeSync Premium , ALLM e VRR , ideali per console di nuova generazione

, e , ideali per console di nuova generazione Game Master , modalità dedicata con overlay informativo in tempo reale

, modalità dedicata con overlay informativo in tempo reale HDMI 2.1 su porte selezionate per sfruttare a pieno le potenzialità delle sorgenti moderne

Un TV di questo tipo si sposa perfettamente con le console videogames di ultima generazione, capaci di sfruttare al meglio refresh rate elevati e supporto VRR.

Sul fronte immagine e audio non mancano HDR10+ e Dolby Vision, affiancati da un sistema audio Onkyo 2.1 con supporto Dolby Atmos, pensato per restituire un suono più corposo rispetto ai classici altoparlanti integrati. La piattaforma Google TV completa il pacchetto con AirPlay 2 e controllo vocale hands-free. Chi vuole scoprire altri modelli del produttore può dare un’occhiata a tutti i contenuti dedicati a TCL presenti sul sito.

Da considerare l’ingombro fisico: quasi 1,90 metri di larghezza, con distanza di visione consigliata tra 2,8 e 3,5 metri a seconda dell’utilizzo. Sul fronte consumi, la tecnologia Mini-LED contiene i costi energetici a circa 38€ annui con un uso medio di 5 ore al giorno.

Sconto tcl 75t8d: prezzo interessante su Amazon

Il prezzo di listino di TCL 75T8D si attesta attorno ai 1099€, mentre l’offerta attuale su Amazon lo porta a 751€, con uno sconto del 32% e un risparmio di 348€. Una cifra che si posiziona in modo interessante rispetto all’andamento recente del prodotto, senza dover attendere ulteriori ribassi per portarsi a casa un pannello da 75 pollici pensato per il gaming avanzato. La disponibilità risulta attiva al momento della pubblicazione, ma trattandosi di un’offerta a tempo è consigliabile non temporeggiare troppo. Per chi preferisse dilazionare la spesa, su Amazon è possibile valutare anche il pagamento a rate, mentre chi vuole restare sempre aggiornato sulle migliori occasioni può consultare la sezione dedicata alle offerte Amazon.

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