Apple si appresta a rilasciare in forma stabile, per la prima volta, iOS 27 e iPadOS 27, i nuovi major update dei due sistemi operativi mobile che sono stati presentati in anteprima lo scorso 8 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC26.

È bene dunque fare un breve recap con tutte le novità e i dispositivi compatibili della prossima iterazione di iOS e iPadOS, per prepararci al meglio al rilascio che, seppur in forma graduale, partirà nella serata italiana di lunedì 14 settembre 2026.

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iOS 27 è in rampa di lancio: ecco le principali novità

A nemmeno una settimana dall’annuncio dei nuovi iPhone che compongono la gamma 2026 e dal rilascio delle Release Candidate, Apple si appresta (come anticipato) a rilasciare iOS 27, la nuova generazione di iOS che non stravolge la sua essenza come ha fatto lo scorso anno iOS 26, limitandosi a portare con sé affinamenti estetici, miglioramenti sotto al cofano, maggiore sicurezza e tante nuove funzionalità, soprattutto in ottica intelligenza artificiale che è ora integrata in maniera più profonda nel sistema operativo.

Apple Intelligence è stata (quasi) ri-progettata da zero sfruttando fondendo i modelli di Apple e i modelli Gemini di Google: l’unica “certezza” rimane l’occhio verso la salvaguardia della privacy degli utenti; tutte le funzioni girano on-device o, al limite, con il Private Cloud Compute del colosso di Cupertino.

Image Playground guadagna un modello di generazione delle immagini più potente (basato su Private Cloud Compute) che è in grado di creare immagini di alta qualità in svariati stili, compreso quello fotorealistico; ogni creazione include una filigrana nascosta (SynthID) che la identifica come generata dall’IA.

guadagna un modello di generazione delle immagini più potente (basato su Private Cloud Compute) che è in grado di creare immagini di alta qualità in svariati stili, compreso quello fotorealistico; ogni creazione include una filigrana nascosta (SynthID) che la identifica come generata dall’IA. Siri AI debutta finalmente ma non in Europa (dove dovremo attendere per scelta di Apple); il “nuovo” assistente può vantare la capacità di comprendere il contesto personale dell’utente , mantenere conversazioni naturali e, solo sui dispositivi più avanzati, permette agli utenti di personalizzare velocità ed espressività della voce; è disponibile anche un’app dedicata (per avere le conversazioni su tutti i dispositivi).

debutta finalmente ma non in Europa (dove dovremo attendere per scelta di Apple); il “nuovo” assistente può vantare la capacità di , mantenere conversazioni naturali e, solo sui dispositivi più avanzati, permette agli utenti di della voce; è disponibile anche un’app dedicata (per avere le conversazioni su tutti i dispositivi). La modifica delle immagini sale al livello successivo grazie alle funzioni Spatial Reframing (per correggere la prospettiva post scatto), Extend (per espandere la foto) e Ripulisci (riempie gli spazi vuoti in maniera più realistica).

In ambito produttività, il browser Safari diventa più intelligente e guadagna la capacità di raggruppare automaticamente le schede per argomento e la funzionalità Notify Me (avvisa l’utente nel caso in cui un prodotto torni disponibile all’acquisto o subisca un calo di prezzo), Mail integra un nuovo sistema di classificazione dei messaggi e Comandi Rapidi consente di creare scorciatoie/azioni con il linguaggio naturale.

C’è poi spazio per tre novità per la sicurezza dei minori: in tal senso abbiamo Ask to Browse (i bambini dovranno richiedere il permesso ai genitori, tramite l’app Messaggi, per visitare nuovi siti Web), Communication Safety (un sistema che interviene preventivamente bloccando nudità e foto/video che mostrano violenza o sangue) e modifiche alla funzione Tempo di utilizzo (con nuovi limiti di tempo e un’interfaccia nelle impostazioni di sistema ridisegnata).

iPhone compatibili con iOS 27

A differenza della precedente versione che ha segnato la fine del supporto per gli iPhone lanciati nel 2018, il nuovo iOS 27 non cambia nulla sotto questo punto di vista in termini di supporto, con la lista che si allunga per far posto ai nuovi modelli presentati lo scorso 9 settembre.

Rimane la consueta differenziazione tra i modelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence, riservata agli iPhone più recenti, e quelli che non le supportano; in aggiunta, c’è un’ulteriore differenza legata alle funzioni avanzate di Apple Intelligence. Di seguito riportiamo la lista completa degli iPhone compatibili con iOS 27:

Le principali novità di iPadOS 27

Oltre a iOS 27, è in rampa di lancio anche iPadOS 27 e le novità portate al debutto dalla nuova generazione di iPadOS sono praticamente le stesse che abbiamo già discusso parlando di iOS 27 nonché le stesse annunciate da Apple alla WWDC26 con Apple Intelligence e Siri AI a risaltare in mezzo al resto.

A proposito di Siri AI, l’assistente integra le capacità della Visual Intelligence e può quindi interagire con qualsiasi contenuto presente sullo schermo: ad esempio, cerchiando qualcosa con la Apple Pencil, l’utente può richiedere informazioni al riguardo.

Apple sostiene di aver migliorato sensibilmente le prestazioni del proprio sistema operativo: l’apertura delle app è più rapida nell’ordine del 30%, il caricamento delle foto è più veloce nell’ordine del 70% e il trasferimento di file con AirDrop è più rapido nell’ordine dell’80%. Inoltre, il trasferimento di file tra iPad e dischi esterni sarà fino a 5 volte più rapido.

iPadOS 27 introduce poi transizioni di rete più fluide: permette di passare dalla rete Wi-Fi alla rete cellulare senza che l’utente si accorga di nulla; ciò può tornare molto utile, ad esempio, durante le chiamate/videochiamate su FaceTime.

A livello visivo, iPadOS 27 introduce piccoli affinamenti che promettono di migliorare ulteriormente il Liquid Glass Design, già profondamente mitigato durante i cicli di sviluppo successivi al rilascio di iPadOS 26. Il colosso di Cupertino ha introdotto tra le impostazioni uno slider che permette di regolare il livello di trasparenza e ha aggiornato le icone delle app di sistema.

iPad compatibili con iPadOS 27

Quasi tutti gli iPad compatibili con iPadOS 26 risultano compatibili anche con iPadOS 27: il colosso di Cupertino ha fatto fuori tutti i modelli precedenti al 2020/21, ovvero iPad di ottava generazione, iPad mini di quinta generazione, iPad Air di terza generazione, iPad Pro 11 di prima generazione e gli iPad Pro 12.9 di seconda e terza generazione.

Di seguito riportiamo la lista completa degli iPad compatibili con iPadOS 27:

Gamma iPad Pro iPad Pro M5 (11″ e 13″, 2025) iPad Pro M4 (11″ e 13″, 2024) iPad Pro M2 (11″ e 12.9″, 2022) iPad Pro M1 (2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

Gamma iPad Air iPad Air M4 (11″ e 13″, 2026) iPad Air M3 (11″ e 13″, 2025) iPad Air M2 (11″ e 13″, 2024) iPad Air M1 (2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

Gamma iPad mini iPad mini A17 Pro (2024) iPad mini (6 a generazione, 2021)

Gamma iPad iPad A16 (2025) iPad (10 a generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)



Rimane comunque la consueta differenziazione fra i modelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence, riservata agli iPad più recenti con Apple Silicon M1 (o A17 Pro) e versioni successive del SoC, e quelli che non la supportano.

In aggiunta, a partire da quest’anno, c’è un’ulteriore differenziazione legata ai dispositivi che supportano le funzioni “avanzate” di Apple Intelligence: queste sono disponibili solo sugli iPad con almeno il chip M4 e 12 GB di memoria unificata.

Quando inizierà il rilascio di iOS 27 e iPadOS 27?

Apple ha già da qualche giorno comunicato ufficialmente che iOS 27 (alla pari di tutti gli altri “OS 26”) verrà distribuito lunedì 14 settembre 2026. Solitamente, il rilascio dei nuovi aggiornamenti del colosso di Cupertino avviene a partire dalle 19:00 (ore italiane).

Il rilascio delle nuove versioni avverrà in forma graduale tramite OTA, pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro iPhone o iPad (compatibile) non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento.

Come avviene ormai da qualche anno, è molto probabile che in un primo sarà possibile scegliere tra effettuare il major update o installare un nuovo aggiornamento di iOS 26 e iPadOS 26, con iOS 26.7 e iPadOS 26.7 attesi nella giornata di domani al pari delle nuove versioni di iOS e iPadOS.