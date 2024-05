Nella giornata caratterizzata dagli annunci del nuovo chip Apple Silicon M4 e degli iPad Pro OLED e iPad Air di nuova generazione, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate di iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 e tvOS 17.5, contemporaneamente agli sviluppatori registrati e ai beta tester pubblici.

Il colosso di Cupertino si avvicina così alla conclusione di quello che è il quinto ciclo di sviluppo intermedio per la maggior parte dei sistemi operativi di ultima generazione: non sono moltissime le novità che verranno introdotte sul canale stabile ma sono comunque degne di nota. Manca invece una nuova build in anteprima per macOS 14.5 Sonoma, mentre visionOS 1.2 si deve “accontentare” della beta 5: scopriamo tutti i dettagli.

Si avvicina il rilascio di iOS 17.5 e soci: ci sono le RC

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori e ai beta tester pubblici delle Release Candidate dei vari iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 e tvOS 17.5; per tutti questi sistemi operativi di ultima generazione della mela morsicata, si tratta dell’ultimo step del quinto ciclo di sviluppo intermedio, fondamentale per la verifica che sia tutto in ordine prima del rilascio in forma stabile.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che, con molta probabilità, si concluderà la settimana prossima (dato che iOS 16.5 e soci vennero rilasciati il 18 maggio 2023), come suggerito anche in occasione dell’annuncio della Pride Collection 2024 dello scorso 6 maggio (“saranno disponibili a breve“).

La quinta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del quinto aggiornamento intermedio di iOS, disponibile su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili, è la 21F79 (sostituisce la 21F5073b rilasciata come beta 4 di iOS 17.5 e iPadOS 17.5 nella serata del 30 aprile scorso) che viene rilasciata sia agli sviluppatori registrati che ai beta tester pubblici.

Nello specifico di iOS 17.5, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 6,36 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.4.1). Il changelog allegato parla di un nuovo sfondo per la schermata di blocca, miglioramenti ad Apple News e altre funzionalità, oltre ai canonici bugfix e aggiornamenti legati alla sicurezza.

La quinta build in anteprima del quinto aggiornamento intermedio di watchOS, disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21T575 (e sostituisce la 21T5571a rilasciata come beta 4 di watchOS 10.5 lo scorso 30 aprile) ed è stata rilasciata sia agli sviluppatori registrati che ai beta tester pubblici.

A differenza di quanto avvenuto nel precedente ciclo di sviluppo intermedio, in questo caso non è cambiata la prima lettera del codice della build (resta la “T”) e, infatti, al netto di un nuovo quadrante, non abbiamo praticamente assistito all’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo stesso (se non i classici bugfix e aggiornamenti di sicurezza).

La quinta build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21L569 (sostituisce la 21L5567a rilasciata come beta 4 di tvOS 17.5 e audioOS 17.5 lo scorso 30 aprile).

Come segnalato nel caso della nuova versione in anteprima di watchOS, anche nel caso del nuovo ciclo di sviluppo intermedio di tvOS e audioOS non abbiamo assistito al cambio della prima lettera nel codice della build (resta la “L”): ciò lasciava intendere che questo sarebbe stato un aggiornamento minore senza l’introduzione di novità di rilievo e così è stato, dato che nel changelog si parla esclusivamente di bugfix e implementazione di novità lato sicurezza.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

Anche verso questo ciclo di sviluppo c’è stato molto interesse perché Apple è andata a implementare ulteriori modifiche legate al Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea; una novità, già annunciata, è la possibilità di scaricare le app iOS direttamente dai siti Web. Inoltre, ci sono i nuovi sfondi/quadranti della Pride Collection 2024.

La Pride Collection 2024 porta novità su iOS 17.5, iPadOS 17.5 e watchOS 10.5

Come successo lo scorso anno, nel giorno del rilascio delle Release Candidate, chiusura del quinto ciclo di sviluppo intermedio per la maggior parte delle più recenti versioni dei sistemi operativi della mela morsicata, Apple ha presentato la nuova collezione Pride Collection 2024, realizzata per promuovere i movimenti che difendono e favoriscono l’uguaglianza delle comunità LGBTQ+ in tutto il mondo.

La nuova collezione si compone di un cinturino per Apple Watch, di un quadrante che andrà ad arricchire la collezione sugli smartwatch che si aggiorneranno a watchOS 10.4 e di un nuovo sfondo per la schermata di blocco degli iPhone e iPad che verranno aggiornati a iOS 17.5 e iPadOS 17.5.

Nuovo sfondo per iOS 17.5 e iPadOS 17.5 e nuovo quadrante per watchOS 10.5

Il quadrante e gli sfondi per la schermata di blocco Pride Radiance sono pensati per regalare “una nota di colore audace e simbolica” a smartwatch, smartphone e tablet della mela morsicata.

Sia sul quadrante che sugli sfondi, troviamo elementi luminosi con effetto glow che “brillano” su uno sfondo scuro e “si sovrappongono per simboleggiare l’impatto duraturo dell’attivismo LGBTQ+ e il suo ruolo nell’illuminare il percorso verso una maggiore uguaglianza per le generazioni future”.

Non manca la possibilità di personalizzazione con tanti colori diversi: su Apple Watch, i fasci di luce delineano i contorni dei numeri del quadrante; su iPhone e iPad, i fasci di luce colorata formano la parola “pride” e scorrono attorno a essa in maniera dinamica allo sblocco del dispositivo.

C’è spazio anche per il nuovo cinturino Solo Loop Intrecciato Pride Edition

La Pride Collection 2024 si completa con il nuovo cinturino Sport Loop Intrecciato – Pride Edition, il classico cinturino Sport Loop intrercciato per Apple Watch, realizzato con fili di tantissimi colori. Il cinturino sarà disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Apple, anche in Italia, dal prossimo 23 maggio in tutte le misure, sia per gli smartwatch da 41 che per quelli da 45 mm. Il prezzo di listino è pari a 99,00 euro.

Il nuovo Solo Loop intrecciato Pride Edition ricorda l’energia e la bellezza delle comunità LGBTQ+ grazie a un look vivace dai colori fluo, ispirato alle diverse bandiere del Pride. Sull’aletta del cinturino è incisa al laser la scritta “PRIDE 2024”. I colori nero e marrone simboleggiano le comunità nere, ispaniche e latine, ma anche le persone colpite dall’HIV/AIDS, mentre le sfumature rosa, azzurre e bianche rappresentano le persone transgender e non binarie.



Con la Release Candidate di iOS 17.5, Apple ha finalizzato lo sviluppo di questo ciclo di sviluppo, aggiornando le note di rilascio. Inoltre, dall’analisi del codice sorgente, è emerso uno “spoiler” per un dispositivo a marchio Beats che vedremo in futuro. Ecco i dettagli.

Un inedito speaker Beats Pill “avvistato” sulla RC di iOS 17.5

Stando a quanto riportato su X (l’ex Twitter) dall’utente @aaronp613, con iOS 17.5 Apple ha aggiunto il supporto per un inedito Beats Pill, speaker che verrà commercializzato in tre colorazioni (Nero, oro e rosso).

Non vi sono molti dettagli sul prodotto se non ciò che viene suggerito dalle immagini e dall’appartenenza alla serie Pill: si tratterà di uno speaker a forma di pillola ma che offre un cordino che non abbiamo mai visto sui modelli precedenti.

Come scaricare le RC di iOS 17.5 e degli altri OS Apple



Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 e tvOS 17.5 sono già disponibili sia per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici iscritti al programma “Apple Beta Software Program”.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi o le precedenti versioni in anteprima, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori o per beta tester pubblici (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple e nemmeno al programma beta ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno seguire questa guida in cui vi spieghiamo come fare.

Niente build per macOS 14.5, “solo” beta 5 per visionOS 1.2

Al momento della stesura di questo articolo, la più recente versione di macOS non ha ricevuto una nuova build in anteprima, beta 5 o Release Candidate che sia, rimanendo “fermo” alla beta 4 (build 23F5074a) dello scorso 30 aprile (aggiorneremo l’articolo qualora arrivasse una nuova build).

C’è spazio invece per una nuova versione in anteprima di visionOS 1.2, di cui parleremo poco sotto nel dettaglio, e per la Release Candidate della suite di sviluppo Xcode:

Release Candidate di Xcode 15.4 (tramite la build 15F31c)

Beta 5 di visionOS 1.2

Sebbene non si tratti di una Release Candidate, il team di sviluppo continua a portare avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 5 di visionOS 1.2 tramite la build 21O5587a (sostituisce la 21O5580a rilasciata come beta 4 di visionOS 1.2 lo scorso 30 aprile): stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), manteniamo il massimo livello (classifcazione “a).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.