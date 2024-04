Questa volta non è solo un rumor. La conferma che i nuovi iPad Pro avranno un display OLED, infatti, arriva direttamente da Apple, anche se non attraverso un annuncio pubblico. Per trovarne le tracce è servito setacciare iPadOS 17.5 beta (la cui distribuzione risale a inizio aprile), come hanno fatto i colleghi di 9to5Mac. Nelle pieghe del codice infatti si trova un nuovo firmware display che riguarda quattro nuovi modelli di iPad: iPad16,3, iPad16,4, iPad16,5 e iPad16,6.

Si tratterebbe, in sostanza, dei codici associati ai prossimi iPad Pro, che dovrebbero arrivare in due dimensioni – da 11 e da 12,9 pollici – disponibili con opzioni Wi-Fi e Cellular, per un totale quindi di quattro combinazioni possibili. La notizia, però, sta nel fatto che il firmware del display menzionato dal codice fa riferimento a un display OLED.

Secondo un report DSCC risalente a metà marzo Apple dovrebbe rivolgersi a due diversi produttori per le forniture dei pannelli OLED: LG sarà incaricata di soddisfare la domanda legata all’iPad Pro da 12,9 pollici, mentre quella per la versione da 11 pollici sarà suddivisa tra le stessa LG e Samsung. La presentazione delle prossime generazioni di iPad Pro e di iPad Air dovrebbe avvenire tra non molto, a maggio, e quindi il momento della verità è vicino.

Apple Pencil 3: tutta da strizzare

Vi ricordate le prime tracce di Apple Pencil 3 emerse proprio dall’esame del codice di iPadOS 17.5 beta? Ecco, ad un’analisi più approfondita del codice ne sono spuntate altre, sempre riguardanti l’inedita funzione “squeeze”, quella che permette di svolgere azioni semplicemente dando una strizzata alla penna.

Oltre alla gesture “squeeze” ci sono infatti anche “LongSqueeze” e “DoubleSqueeze“, il cui funzionamento è decisamente intuitivo. A seconda del fatto che si decida di strizzare Apple Pencil 3 normalmente, di farlo a lungo o di farlo due volte di fila sarà possibile accedere a funzioni differenti, ciascuna associata a una di queste tre diverse opzioni.

La certezza che non si tratti di feature in arrivo su Apple Pencil 2 deriva dal fatto che si tratta di funzionalità legate alla presenza di hardware dedicato: il modello attuale è capace di registrare un doppio tocco, ma non è dotato di sensori di pressione sulla propria superficie.