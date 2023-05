Manca circa un mese dalla WWDC 2023, occasione in cui Apple dovrebbe presentare watchOS 10 assieme agli altri sistemi operativi e ad alcuni prodotti hardware, fra cui difficilmente ci sarà Apple Watch Series 9. Cominciano però a emergere i primi dettagli sulla nuova generazione di smartwatch della Mela, generazione che ci si aspetta si distingua maggiormente rispetto al salto che c’è stato lo scorso anno fra Series 7 (in copertina) e Series 8.

I primi indizi sono arrivati nelle scorse ore da Mark Gurman, secondo cui Apple Watch Series 9 dovrebbe montare un nuovo processore. E nel mentre l’azienda di Cupertino ha annunciato anche un nuovo cinturino Sport Pride Edition, con quadrante e sfondo iOS abbinati in omaggio alla comunità LGBTQ+.

Cosa aspettarsi da Apple Watch Series 9

Il fatto che Apple avesse scelto di utilizzare processori molto simili con nomi differenti per le ultime generazioni di Apple Watch, 6, 7 e 8, potrebbe rappresentare già un indizio del fatto che per la nuova generazione l’azienda avesse in mente di montare qualcosa di inedito. Ecco, queste ipotesi vengono ora corroborate dal noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nelle scorse ore ha detto che Apple Watch Series 9 integrerà un nuovo processore.

Forse è anche più curiosa la sua risposta affermativa alla domanda se quest’ultimo fosse basato su A15 Bionic, un SoC a 64-bit progettato da Apple su base ARM, realizzato da TSMC con processo produttivo a 5 nm, quello montato sugli iPhone 13 e iPhone 14 e 14 Plus per intenderci.

Alla luce di questo, pur non sapendo cosa si intenda con “basato su A15”, trovare un nuovo processore vero e proprio a bordo di Apple Watch Series 9 è molto probabile significhi più potenza e soprattutto più efficienza che andrebbe a tradursi eventualmente in una maggiore autonomia. Ci muoviamo nel campo delle ipotesi, sia chiaro, ma non escludiamo sia questa la novità principale che renderebbe Apple Watch Series 9, e l’eventuale nuova generazione di Apple Watch Ultra effettivamente diversi rispetto ai modelli attuali.

Apple Watch Pride Edition: cinturino, quadrante e sfondo iOS abbinati

Come anticipato, oltre alle indiscrezioni su Apple Watch Series 9, in queste ore si parla anche di Apple Watch Pride Edition, un’iniziativa dell’azienda di Cupertino che punta a rendere omaggio alla comunità LGBTQ+ lanciando un cinturino con quadrante e sfondo iOS abbinati.

Il nuovo cinturino Sport Pride Edtion si ispira alla bandiera arcobaleno abbinando i colori ad altre cinque tinte: nero e marrone per le persone di colore e che vivono o sono decedute a causa dell’HIV/AIDS, azzurro, rosa e bianco per le persone transgender e non binarie. La resa concreta è una serie di forme geometriche su base bianca, riprese poi sia sul quadrante Pride Celebration per Apple Watch che sullo sfondo per iPhone, che propongono delle composizioni differenti basate tuttavia sul medesimo tema.

Il cinturino Sport Pride Edition per Apple Watch potrà essere ordinato dal 23 maggio sull’Apple Store, con disponibilità prevista per il giorno successivo, al prezzo di 49 euro. Monta su Apple Watch Series 3 e successivi ed è disponibile nelle versioni da 41 e 45 mm.

Il quadrante e lo sfondo Pride Celebration arriveranno invece la prossima settimana perché richiedono watchOS 9.5 e iOS 16.5, occasione in cui verranno per l’appunto rilasciate le versioni pubbliche dei nuovi OS di Apple Watch e iPhone.

