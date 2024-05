Nella giornata di oggi, 7 maggio, Apple ha rinnovato la sua serie di tablet presentando vari nuovi iPad. Dopo settimane di indiscrezioni, sono state ufficializzate innanzitutto la settima generazione di iPad Pro 13″ e la quinta generazione di iPad Pro 11″, i prodotti di punta della famiglia, stavolta rinnovati completamente.

La principale novità riguarda la tecnologia degli schermi, per la prima volta OLED, al posto dei precedenti pannelli mini-LED (per il modello più grande) e LCD IPS (per il più piccolo). Cambiano anche alcune componenti interne più nascoste, in primis il chip, un Apple Silicon M4 per entrambi, che dovrebbe garantire prestazioni superiori in ogni frangente. C’è anche un nuovo iPad Air, la quinta generazione, ora con chip Apple Silicon M2 e disponibile anche in una versione più grande, con schermo da 13 pollici. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Apple iPad Pro M4 OLED: caratteristiche, design e immagini

Sono i protagonisti dell’evento odierno di Apple, i suoi due tablet più pregiati che, stavolta, sono nuovi per davvero. Cambia l’estetica, cambiano gli schermi e cambia anche il cuore dei nuovi iPad Pro, i primi dispositivi dell’azienda di Cupertino con Apple Silicon M4, l’ultima generazione del chipset, qui alla sua prima assoluta.

Caratteristiche tecniche di iPad Pro M4

Partiamo dagli schermi, con un cambio di tecnologia atteso da mesi ormai: il passaggio ai pannelli OLED, o meglio, al cosiddetto OLED tandem, denominazione con cui Apple fa riferimento al fatto che i nuovi iPad Pro montano due pannelli OLED combinati, per l’appunto. Si tratta di una soluzione che dovrebbe rendere i contenuti riprodotti pregevoli e particolarmente fedeli dal punto di cromatico. Apple li chiama anche display Ultra Retina XDR, schermi da 11″ e 13″ che, in sostanza, sono degli OLED da 264 PPI di densità (2420 x 1668 e 2752 x 2064 pixel, rispettivamente) con tecnologia ProMotion (frequenza di aggiornamento adattiva da 10 a 120 Hz), True Tone, e luminosità SDR massima di 1000 nit (1600 nit in HDR). Volendo, è possibile scegliere in fase d’acquisto un vetro protettivo con nanotexture, disponibile solo per i modelli con più memoria interna: quelli con 1 o 2 TB. “Realizzato con precisione nanometrica, il vetro con nano-texture disperde la luce ambientale per ridurre i riflessi, preservando la qualità e il contrasto delle immagini”, spiega Apple.

A proposito di spazio d’archiviazione interno, entrambi i modelli di iPad Pro M4 non sono più disponibili in versione da 128 GB, ma partono da 256 GB, per arrivare agli stessi 2 TB massimi della generazione precedente. Per quanto riguarda invece la RAM, i modelli da 256 e 512 GB sono equipaggiati con 8 GB, quelli da 1 e 2 TB montano invece 16 GB di RAM.

Una differenza simile riguarda anche la CPU di Apple Silicon M4 di iPad Pro che, nei due modelli con meno memoria interna è da 9 core (3 performance core e 6 efficiency core), mentre le versioni con 1 e 2 TB montano una CPU da 10 core (4 performance core e 6 efficiency core). Le altre componenti presenti dentro questo nuovo chipset di Apple non cambiano: c’è una GPU da 10 core, un Neural Engine da 16 core (“il più potente di qualsiasi unità di elaborazione neurale di qualsiasi attuale PC AI” dice Apple), oltre al supporto al ray tracing e 120 GBps di banda di memoria.

Questione fotocamere, iPad Pro M4 monta un sensore posteriore da 12 megapixel con apertura f/1,8 e flash True Tone adattivo una fotocamera frontale da 12 megapixel grandangolare con apertura f/2,4, posizionata su uno dei due lati lunghi, per far sì che sia più comoda da usare per videoconferenze e videochiamate, magari quando iPad è agganciato a un accessorio come Magic Keyboard.

Per il resto, non sorprende la presenza di una porta USB-C compatibile con gli standard Thunderbolt 3 e USB 4, il Wi-Fi 6E con tecnologia MIMO 4×4, il Bluetooth 5.3, e il 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×4, nei modelli Cellular, dotati non più di una porta per nano-SIM, ma compatibili con eSIM.

Non migliora né peggiora l’autonomia dichiarata da Apple per questi nuovi iPad Pro M4: entrambi promettono fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi (9 su rete dati cellulare) o di riproduzione video. Il modello da 11″ monta una batteria da 31,29 wattora, quello da 13″ una da 38,99 wattora, entrambe ricaricabili tramite cavi USB-C.

Design e immagini di iPad Pro M4: il modello da 13″ è il prodotto Apple più sottile di sempre

Design nuovo, ma in linea con i modelli precedenti, come da tradizione per Apple. I nuovi iPad Pro M4 sono più leggeri e sottili rispetto alle generazioni che sostituiscono, pur mantenendo gli stessi livelli di robustezza, dice Apple. Il modello da 13″ è circa 110 grammi più leggero del precedente e anche un bel po’ meno spesso: 5,1 mm, il prodotto di Apple più sottile mai prodotto.

Va menzionato anche il fatto che il guscio è composto al 100% da alluminio riciclato e che entrambi i nuovi iPad Pro sono disponibili in due colori: argento e nero siderale. Queste sono invece le dimensioni e i pesi:

iPad Pro 11″ è largo 177,5 mm, lungo 249,7 mm e spesso 5,3 mm, pesa 444 grammi in versione Wi-Fi, due in più il modello Wi-Fi + Cellular;

è largo 177,5 mm, lungo 249,7 mm e spesso 5,3 mm, pesa 444 grammi in versione Wi-Fi, due in più il modello Wi-Fi + Cellular; iPad Pro 13″ è largo 215,5 mm, lungo 281,6 mm e spesso 5,1 mm, pesa 579 grammi in versione Wi-Fi, tre in più il modello Wi-Fi + Cellular.

Apple iPad Air M2: caratteristiche, design e immagini

Novità e caratteristiche di iPad Air M2

Rispetto a iPad Pro, cambia molto meno la nuova generazione di iPad Air rispetto alla precedente. C’è innanzitutto il chip Apple Silicon M2 al posto del vecchio Apple A14 Bionic che, secondo l’azienda di Cupertino, garantisce prestazioni tre volte superiori, chip che abbiamo imparato a conoscere perché presente in vari computer Mac. In breve, M2 monta una CPU da 8 core, una GPU da 10 core e un Neural Engine da 16 core, affiancati da 8 GB di RAM con le seguenti opzioni di spazio d’archiviazione disponibili: 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Ancor più importante il fatto che, oltre alla consueta versione da 11″ (10,86″ effettivi), ora iPad Air sia disponibile anche con schermo da 13″ (12,9″ effettivi), che significa avere circa il 13% di spazio utile in più. Si tratta del solito display Liquid Retina, un pannello IPS con densità di 264 PPI, True Tone e luminosità massima di 500 (modello da 11″) o 600 nit (modello da 13″).

Cambia anche qui il posizionamento della fotocamera frontale, una grandangolare da 12 megapixel e apertura f/2,4, ora posta su uno dei due lati più lunghi, più comoda usando iPad Air in orizzontale, per esempio nelle videochiamate. Posteriormente ce n’è un’altra da 12 megapixel con apertura f/1,8.

Grazie al chip Silicon M2, il nuovo iPad Air garantisce connessioni wireless più veloci, con Bluetooth 5.3, Wi‑Fi 6E (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 e 5G (sub‑6GHz) con tecnologia MIMO 4×4 (per i modelli Cellular) solo tramite eSIM, che sostituiscono anche qui gli ingressi per le SIM fisiche.

Questione autonomia, Apple dichiara gli stessi numeri per entrambi i modelli: fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi (9 su rete cellulare) o di riproduzione video: iPad Air 11″ monta una batteria da 28,93 wattora, iPad Air 13″ una da 36,59 wattora, ricaricabili tramite connettore USB-C, s’intende.

Design e immagini di iPad Air M2

Dimensioni del modello più grande e posizionamento della fotocamera frontale a parte, il design dei nuovi iPad Air M2 rimane sostanzialmente invariato. Sono quattro le colorazioni disponibili: blu, viola, galassia e grigio siderale. Mentre questi i numeri relativi a dimensioni e peso dei due modelli:

iPad Air 11″ è largo 178,5 mm, lungo 247,6 mm e spesso 6,1 mm, pesa 462 grammi;

è largo 178,5 mm, lungo 247,6 mm e spesso 6,1 mm, pesa 462 grammi; iPad Air 13″ è largo 241,9 mm, lungo 280,6 mm e spesso 6,1 mm, pesa 617 grammi, 618 il modello Wi-Fi + Cellular.

Apple iPad Pro M4 e iPad Air M2: prezzi, disponibilità e accessori

È possibile ordinare i nuovi iPad Pro M4 a partire da oggi, 7 maggio, direttamente sullo store online di Apple o tramite l’app Apple Store. Saranno tuttavia disponibili da mercoledì 15 maggio, anche nei negozi fisici e online, sia di Apple che dei rivenditori terzi autorizzati.

A seguire le versioni in vendita sul mercato italiano e i prezzi, che non cambiano di molto rispetto alla generazione precedente, nonostante serva qualcosa in più per il semplice fatto che non è più disponibile la versione da 128 GB, come anticipato:

iPad Pro M4 da 11 pollici : 256 GB al prezzo di 1219 euro (solo Wi-Fi) o 1469 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1469 euro (solo Wi-Fi) o 1719 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 1949 euro (solo Wi-Fi) o 2199 euro (Wi-Fi + 5G) 2 TB al prezzo di 2429 euro (solo Wi-Fi) o 2679 euro (Wi-Fi + 5G)

da :

iPad Pro M4 da 13 pollici : 256 GB al prezzo di 1569 euro (solo Wi-Fi) o 1819 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1819 euro (solo Wi-Fi) o 2069 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 2299 euro (solo Wi-Fi) o 2549 euro (Wi-Fi + 5G) 2 TB al prezzo di 2779 euro (solo Wi-Fi) o 3029 euro (Wi-Fi + 5G)

da :

Come anticipato, i modelli con 1 o 2 TB è possibile acquistarli anche con l’opzione vetro nanotexture, aggiungendo 130 euro in più.

Anche il nuovo iPad Air M2 si può ordinare da oggi sullo store online di Apple o sull’app Apple Store. Le consegne inizieranno mercoledì 15 maggio, giorno a partire dal quale sarà disponibile anche nei negozi fisici Apple Store e presso gli altri rivenditori terzi. Questi i prezzi e le varianti disponibili in Italia:

iPad Air M2 da 11 pollici : 128 GB al prezzo di 719 euro (solo Wi-Fi) o 889 euro (Wi-Fi + 5G) 256 GB al prezzo di 849 euro (solo Wi-Fi) o 1019 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1099 euro (solo Wi-Fi) o 1269 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 1349 euro (solo Wi-Fi) o 1519 euro (Wi-Fi + 5G)

da : iPad Air M2 da 13 pollici : 128 GB al prezzo di 969 euro (solo Wi-Fi) o 1139 euro (Wi-Fi + 5G) 256 GB al prezzo di 1099 euro (solo Wi-Fi) o 1269 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1349 euro (solo Wi-Fi) o 1519 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 1599 euro (solo Wi-Fi) o 1769 euro (Wi-Fi + 5G)

da :

Apple ha aggiornato anche i prezzi del modello più economico della famiglia, iPad di decima generazione che, in versione da 64 GB finora costava 589 euro in versione solo Wi-Fi, 789 euro lo stesso modello ma con 256 GB. A seguire, il nuovo listino in vigore da oggi:

64 GB al prezzo di 439 euro (solo Wi-Fi) o 609 euro (Wi-Fi + 5G)

al prezzo di (solo Wi-Fi) o (Wi-Fi + 5G) 256 GB al prezzo di 609 euro (solo Wi-Fi) o 779 euro (Wi-Fi + 5G)

I nuovi accessori: Apple Pencil Pro e Magic Keyboard

Oltre ai nuovi iPad Pro, Apple ha colto l’occasione per presentare alcuni nuovi accessori: Apple Pencil Pro e la nuova Magic Keyboard per iPad Pro M4.

La nuova penna digitale è dotata di un inedito sensore di pressione sul fusto che apre una palette utile per cambiare varie opzioni: lo strumento, lo spessore del tratto e il colore. È una novità che semplifica l’utilizzo, perché elimina l’obbligo di interrompere ciò che si sta disegnando per interagire con queste nuove opzioni. La nuova Apple Pencil Pro monta un giroscopio che serve a controllare meglio l’angolazione del tratto o della pennellata, ha un motore aptico che migliora il feedback durante l’utilizzo e integra la funzione puntatore a distanza per le anteprime degli strumenti.

Da segnalare anche che è compatibile anche con iPad Air, che è magnetica (per agganciarla al bordo di iPad) e il fatto che è la prima Apple Pencil che supporta la funzione Dov’è, per localizzarla in caso di smarrimento.

Apple ha rinnovato anche la Magic Keyboard, l’accessorio che rende iPad Pro M4 (quasi) dei computer portatili, collegandosi tramite Smart Connector (non con il Bluetooth), alimentata automaticamente dagli iPad stessi. È compatibile solo con quest’ultima generazione di tablet e, dalla sua, si differenzia perché più sottile e leggera, ma anche per molto altro.

C’è una nuova riga di tasti funzione con cui controllare la luminosità o il volume, ad esempio, l’appoggio dei palmi ora è in alluminio (nei colori nero siderale e argento) e il trackpad più ampio e sensibile, con un feedback simile a quello dei MacBook.

Apple Pencil Pro e la nuova Magic Keyboard per iPad Pro M4 sono entrambi disponibili. La prima costa 149 euro, mentre la seconda costa 349 euro (per iPad Pro 11″) o 399 euro (per iPad Pro 13″).