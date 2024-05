In occasione del nuovo evento di lancio dedicato agli iPad, con l’arrivo dei nuovi iPad Air e Pro, Apple ha svelato, in anteprima, il nuovo chip M4, che arriva a breve distanza dal debutto del chip M3. La nuova generazione del chip di Apple debutta con i nuovi iPad Pro ma si farà largo all’interno della gamma Mac nel corso dei prossimi mesi, con diversi nuovi modelli in arrivo nel corso del prossimo futuro.

Apple svela il chip M4: ecco le principali novità

Il nuovo chip M4 di Apple è stato realizzato sfruttando la seconda generazione del processo produttivo a 3 nm di TSMC che garantisce ancora più efficienza rispetto alla generazione precedente, utilizzata per il chip M3. Secondo i dati rivelati da Apple, il nuovo chip è dotato di una CPU a 10 core e di una GPU a 10 core.

L’azienda di Cupertino ha evidenziato il salto prestazionale ottenuto nei confronti di M2 e non di M3. Secondo Apple, infatti, il nuovo M4 è in grado di offrire prestazioni superiori fino al +50% per la CPU e fino a quattro volte per la GPU rispetto al già ottimo M2 (utilizzato dalla precedente generazione di iPad Pro).

Tra le caratteristiche del chip c’è la possibilità di sfruttare una memoria unificata con bandwidth di 120 GB/s oltre che la Dynamic Caching. Da notare anche il supporto all’accelerazione hardware per il ray tracing, che garantirà un boost prestazionale notevole ai giochi su iPad Pro. Il chip integra anche una nuova NPU che garantirà un ulteriore passo in avanti in termini di performance rispetto alla generazione precedente.

Apple ha dichiarato che il Neural Engine (il nome dato alla NPU del chip M4) è in grado di raggiungere i 38 TOPS. Si tratta di un importante crescita rispetto alle versioni precedenti ma anche di un dato inferiore rispetto ai nuovi Qualcomm Snapdragon X Elite e X Plus che arrivano a 45 TOPS (le reali prestazioni dei chip dovranno essere verificate sul campo).