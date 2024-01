A otto giorni dal rilascio delle precedenti beta 3, e rispettando le medesime tempistiche seguite lo scorso anno, Apple si avvicina alla conclusione del terzo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi di nuova generazione, avviando il rilascio di quelle che sono le (potenziali) ultime versioni in anteprima del ciclo per tutti i propri sistemi operativi, mobili e non, di ultima generazione.

Il colosso di Cupertino ha infatti rilasciato, contemporaneamente agli sviluppatori registrati e ai beta tester pubblici, le Release Candidate di iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 e macOS 14.3 Sonoma, aggiornamenti intermedi che, al netto di problemi dell’ultimo minuto, arriveranno la prossima settimana. Apple ha rilasciato nuove RC anche per due vecchie versioni di macOS, di iOS e di iPadOS, oltre ad avere annunciato la Black Unity Collection 2024 che “conferma” il rilascio della settimana prossima: scopriamo tutti i dettagli.

Apple porta a termine il terzo ciclo di sviluppo intermedio degli OS più recenti

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori e ai beta tester pubblici delle Release Candidate dei vari iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 e macOS 14.3 Sonoma; per tutti questi sistemi operativi di ultima generazione della mela morsicata, si tratta dell’ultimo step del terzo ciclo di sviluppo intermedio, fondamentale per la verifica che sia tutto in ordine prima del rilascio in forma stabile.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che, quasi sicuramente, si concluderà la settimana prossima (lo scorso anno iOS 16.3 venne rilasciato il 23 gennaio 2023).

Prima di andare avanti, però, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche nuove build in anteprima per due “vecchie” versioni di macOS, iOS e iPadOS:

La quarta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del terzo aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, disponibile nelle versioni “per sviluppatori” e “pubblica” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e della più recente versione di iPadOS, disponibile nelle versioni “per sviluppatori” e “pubblica” su tutti gli iPad compatibili, è la 21D50 (sostituisce la 21D5044a rilasciata come beta 3 appena otto giorni fa).

Nello specifico di iOS 17.3, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 6,27 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.2.1). Nel caso in cui sviluppatori o beta tester pubblici non riscontrassero bug o malfunzionamenti, questa stessa build sarà poi distribuita, la prossima settimana, via OTA su tutti i dispositivi supportati.

L’ultima build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS è la 23D56 (sostituisce la 23D5051b rilasciata come beta 3 di macOS 14.3 Sonoma). Anche in questo caso, è fondamentale il feedback di sviluppatori e beta tester pubblici per scovare eventuali bug e malfunzionamenti prima del rilascio in forma stabile.

La quarta (e ultima) build in anteprima della prossima versione intermedia di watchOS, disponibile, sia nella versione “per sviluppatori” che in quella “pubblica”, su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21S644 (e sostituisce la 21S5642a rilasciata come beta 3 di watchOS 10.3).

L’ultima build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21K646 (sostituisce la 21K5643b rilasciata come beta 3 di tvOS 17.3 e audioOS 17.3 la scorsa settimana).

Le novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

Non sono moltissime le novità emerse durante questo ciclo di sviluppo intermedio, caratterizzato da una durata piuttosto breve e dalla “interruzione” per le festività natalizie. A ogni modo, procediamo con il riepilogo delle novità emerse: se nelle prossime ore dovessero emergere ulteriori novità, aggiorneremo questa sezione.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Le novità della beta 1 di iOS 17.3 Funzionalità “Protezione del dispositivo rubato” Tornano le playlist collaborative su Apple Music

Le novità dalle beta 2 e 3 di iOS 17.3 Nuova schermata quando si seleziona la modalità di registrazione “Spatial Video” (solo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max) Piccola modifica su alcuni widget meteo per la schermata iniziale



Come scaricare le versioni in anteprima dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 e macOS 14.3 Sonoma, sono già disponibili sia per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici iscritti al programma “Apple Beta Software Program”.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi o le precedenti versioni in anteprima, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori o per beta tester pubblici (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple e nemmeno al programma beta ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno seguire questa guida in cui vi spieghiamo come fare.

Apple ha presentato la collezione Black Unity 2024

Come successo lo scorso anno, nel giorno del rilascio delle Release Candidate, chiusura del terzo ciclo di sviluppo intermedio per tutte le più recenti versioni dei sistemi operativi della mela morsicata, Apple ha presentato la nuova collezione Black Unity, realizzata per celebrare la resilienza e la bellezza della comunità nera.

La nuova collezione si compone di un cinturino per Apple Watch, di un quadrante che andrà ad arricchire la collezione sugli smartwatch che si aggiorneranno a watchOS 10.3 e di un nuovo sfondo per la schermata di blocco degli iPhone e iPad che verranno aggiornati a iOS e iPadOS 17.3.

Cinturino Sport “Black Unity – Fiori dell’unità” per Apple Watch

Il cinturino Sport Black Unity – Fiori dell’unità è il classico cinturino in silicone per Apple Watch, adornato con fiori astratti realizzati in rosso, verde e giallo. Il cinturino è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Apple, anche in Italia, nelle misure S/M o M/L e per gli smartwatch da 41 e 45 mm. Il prezzo di listino è pari a 49,00 euro.

Ispirandosi alla ricca diversità culturale delle comunità nere in tutto il mondo, Apple ha utilizzato un esclusivo processo di stratificazione dei fiori per creare piccole variazioni nel design di ciascun cinturino, garantendo che non esistano due cinturini esattamente uguali. Il perno del cinturino è rivestito con una resistente finitura in carbonio simile al diamante che presenta un’incisione delle parole “Verità, Potere, Solidarietà” accanto a uno dei quattro simbolici emblemi floreali.

Nuovo quadrante e nuovo sfondo “Unity Bloom”

Il quadrante Unity Bloom per Apple Watch presenta un disegno floreale che indica un “impegno duraturo nella ricerca di un mondo più equo“. Risulta personalizzabile tra fioritura completa o fioritura singola; a ogni modo, il quadrante risponde al movimento dell’utente (quando si alza il polso), facendo sbocciare i fiori.

Unity Bloom arriva anche su iPhone e iPad come sfondo per la schermata di blocco personalizzabile: si tratta di uno sfondo nero riempito da fiori che, quando il display è attivo, si riempiono di colore (sempre in rosso, giallo e verde).

Apple conferma: iOS 17.3 e gli altri aggiornamenti arrivano settimana prossima

A margine del comunicato stampa, il colosso di Cupertino annuncia le disponibilità delle novità legate alla Black Unity Collection 2024, suggerendo che il quadrante e lo sfondo Unity Bloom arriveranno settimana prossima, contestualmente al rilascio di watchOS 10.3 (su Apple Watch 4 e modelli successivi), di iOS 17.3 (su iPhone Xs e modelli successivi) e di iPadOS 17.3 (sugli iPad dal 2018 in poi).

Pertanto, già da lunedì prossimo (22 gennaio 2024) dopo le ore 19:00, potrebbe partire il rilascio di tutti i nuovi aggiornamenti intermedi. Il tutto, a patto che le Release Candidate appena rilasciate non presentano bug e malfunzionamenti, richiedendo altri passaggi di affinamento prima del rilascio in forma stabile: ciò potrebbe far slittare di qualche giorno il rilascio definitivo. Vi terremo comunque informati.

