A qualche giorno di distanza dall’ultimo aggiornamento disponibile, Garmin annuncia la disponibilità di varie novità, fra le quali la nuova funzione per monitorare la temperatura cutanea. È una funzionalità molto attesa e già anticipata nelle scorse settimane dalle versioni beta, novità ora disponibile per gli smartwatch Garmin con sensore cardiofrequenzimetro Elevate Gen 5: Venu 3, fenix 7 Pro, epix Pro (Gen 2) e tactix 7 AMOLED. Per gli altri orologi del produttore questi nuovi aggiornamenti aggiungono altre nuove funzioni, dalla rilevazione dei sonnellini, alla stima della potenza nella corsa, passando per altri miglioramenti e correzioni già menzionate nell’aggiornamento citato sopra alla versione 15.74 stabile.

Monitoraggio della temperatura cutanea e altre novità per gli smartwatch Garmin

Le novità degli aggiornamenti di Garmin in fase di distribuzione sono elencate nella tabella a seguire, che specifica nel dettaglio quali sono le nuove funzioni e a quali smartwatch sono destinati: Garmin vivoactive 5, Venu 3, Forerunner 255, 955, 265 e 965, fenix 7 e 7 Pro, epix Pro e (Gen 2), Enduro 2, tactix 7, MARQ (Gen 2) e quatix 7, con l’aggiunta delle notifiche con le immagini (con dispositivi Android connessi) disponibile per i più recenti ciclocomputer Garmin Edge 540, 840, 1040 ed Explore 2.

Come funziona e a che serve il monitoraggio della temperatura cutanea di Garmin

Della maggior parte degli smartwatch Garmin citati ne avevamo parlato già in occasione della distribuzione dell’aggiornamento citato in esergo, relativo alle versione 17.24 stabile per la serie Forerunner, e alla 15.74 stabile per gli altri sportwatch citati. Ma nei relativi elenchi ufficiali delle novità non compariva la funzione di monitoraggio della temperatura cutanea, forse la novità più attesa perché una prima assoluta per i dispositivi di Garmin.

In breve: funziona solo durante il sonno e necessita di 3 notti per ottenere un valore di riferimento utile per comprendere le variazioni della temperatura della pelle durante il riposo notturno, dati che vengono mostrati nell’app companion Garmin Connect tramite indicazioni e grafici appositi. Come spiega DC Rainmaker, noto recensore di dispositivi sportivi che ha già provato questa nuova funzione (qui per maggiori dettagli), Garmin non indica la temperatura cutanea effettiva, ma soltanto gli scostamenti dal valore medio di riferimento, variazioni che possono tuttavia dipendere molto dalla temperatura dell’ambiente in cui si dorme.

Ma a che serve? Le variazioni della temperatura possono essere correlate alle attività effettuate e a potenziali malattie, sottolinea l’azienda statunitense nel comunicato stampa relativo, in genere vengono usate per monitorare/prevedere il ciclo mestruale dagli altri produttori di smartwatch, funzione presente sui dispositivi di Garmin ma non legata al monitoraggio della temperatura corporea. Ergo, per ora, è soltanto un dato in più visibile sull’app Garmin Connect con connessi gli smartwatch dotati del sensore Elevate Gen 5: Venu 3, fenix 7 Pro, epix Pro (Gen 2) e tactix 7 AMOLED.

Le altre novità per gli smartwatch Garmin

Monitoraggio della temperatura cutanea a parte, i nuovi aggiornamenti in fase di distribuzione per gli smartwatch di Garmin citati introducono molte altre novità. Sono disponibili per tutti le funzioni di rilevamento dei sonnellini, i miglioramenti di Body Battery, ora in grado di rilevare l’impatto di un numero maggiore di fattori, le notifiche con le immagini (solo con dispositivi Android connessi), il quadrante Dexcom (da installare tramite Connect IQ), dei miglioramenti per le previsioni meteorologiche, in alcuni casi anche con la possibilità di impostare più località, nuovi profili sportivi, l’app Workout e miglioramenti per l’opzione Face It, per creare e modificare dei quadranti personalizzati.

Da sottolineare la disponibilità della stima della potenza nella corsa per Garmin Venu 3 e le fasi lunari per Garmin fenix 7, epix (Gen 2), Enduro 2, tactix 7 MARQ (Gen 2) e quatix 7. Delle altre nuove funzioni citate nel comunicato stampa relativo, ne abbiamo già parlato nell’articolo sugli aggiornamenti citato a inizio articolo.

In conclusione, Garmin ha annunciato che le funzioni citate sono in fase di distribuzione per i dispositivi citati. Se non ancora rilevati, per verificare la disponibilità e installare i nuovi aggiornamenti sui Garmin Forerunner 255, 955, 265 e 965, Fenix 7 e 7 Pro, Epix Pro e (Gen 2), Enduro 2, Tactix 7, MARQ 2, Venu 3, vivoactive 5, quatix 7 e tactix AMOLED basta forzare la ricerca dagli orologi stessi accedendo ala sezione Aggiornamento Software in Sistema; oppure è possibile far riferimento all’app Garmin Connect o al software per PC Garmin Express.

In copertina Garmin Venu 3, di cui c’è la nostra recensione qui sia scritta che video

Leggi anche: Come scegliere uno smartwatch nel 2023: la guida per non sbagliare e i migliori sportwatch di questo mese, la nostra selezione aggiornata