I dispositivi indossabili Garmin offrono un’ampia gamma di funzionalità, tuttavia non permettono la misurazione della temperatura cutanea. La situazione potrebbe tuttavia cambiare, in quanto sono emersi degli indizi che suggeriscono che l’azienda sta implementando questa funzionalità.

Garmin starebbe implementando la misurazione della temperatura cutanea

Un nuovo aggiornamento beta del firmware per gli smartwatch Garmin prevede la creazione di una cartella denominata SkinTemp, tuttavia questa cartella non appare su tutti i modelli, ma solo su Fenix ​​7 Pro ed Epix Pro.

Un motivo potrebbe essere che le varianti Pro sono dotate di un sensore Elevate 5 che misura, tra le altre cose, la frequenza cardiaca, tuttavia questo sensore è presente anche negli smartwatch Garmin Venu 3 e Vivoactive 5.

Questo sensore è noto per la sua precisione e potrebbe potenzialmente offrire letture affidabili della temperatura cutanea.

Secondo quanto riferito su Gadgets & Wearables, la misurazione della temperatura cutanea è stata notata anche in alcune immagini trapelate di Garmin Venu 3, pertanto non è chiaro su quali dispositivi indossabili Garmin sarà effettivamente utilizzabile e nemmeno quando, poiché la società non ha ancora rivelato nulla in merito.

Si tratta di una funzionalità molto attesa che potrebbe rappresentare un’aggiunta significativa alle capacità di monitoraggio della salute e del benessere dei dispositivi indossabili Garmin, inoltre permetterebbe all’azienda di recuperare terreno nei confronti di altri concorrenti come Fitbit e Apple.

